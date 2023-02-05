Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Çok kötü oyun

Sivasspor yarı sahasında üst üste 4 pas yapamazsan pozisyona giremezsin. Orta sahan üretimden uzak, sadece mücadele üzerine kurulu. Beşiktaş ilk yarıda korner bile kazanamadı. Kaleyi bulan isabetli şutu yoktu. Bu gerçeklerin sonunda taç atışından gelen topu izleyen savunma, Saiz'in şutuna bakınca, Sivasspor öne geçti.

Aboubakar ve Cenk Tosun, kağıt üzerinde önemli oyuncular. Onları oyun içinde destekleyemezsen kaybolur giderler.

Hadziahmetovic’i Konyaspor'dan biliyoruz. Mücadelesi iyi, ama süper yaratıcı değil. Kadro belli olduğunda, bu orta saha kurgusunun verimli olamayacağı belliydi.

Umut ve Muleka değişikliği takıma hayat verebilir miydi? Zor! Çünkü kanatlar devre dışı kalmaya devam etti. Dele Alli ve Kerem oyuna girdikten sonra, ayağa paslar çabuk ve isabetli gözüktü.

Bu maçta yaşanan en büyük eksiklik şut imkanı bulamamasıydı Beşiktaş'ın. Hiçbir şey yapamasanız bile ne yapıp edip kaleyi yoklayacaksınız.

Ghezzal 3 buçuk ay sonra sahalara döndü. Görev aldığı son dakikalarda etkili olması beklenemezdi.

Bence sezonun en kötü futbolunu dün oynadı Beşiktaş. Sivasspor galibiyeti hak etti.