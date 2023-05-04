Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kötü maç oldu

Jesus, Sivasspor savunmasının kırılgan yönlerini iyi analiz etmiş. Maç Fenerbahçe'nin üstün oyunu ile başladı.

Sivas defansının arkasına atılan toplar ve kanatlardan gelişen hücum organizasyonları ilk bölümde Sivasspor'u zor durumda bıraktı. Kaleci Muammer'in yerinde kurtarışları, Fenerbahçe'nin hemen öne geçmesini engelledi.

Peres uzun süre takımdan ayrı kalmasa takım savunmasına büyük katkısı olacaktı. Oyun zekasını hücumda da iyi kullanan bir yapısı var Peres'in. Fenerbahçe adına durgunluk dönemi başlayınca Sivasspor hücumu düşünmeye başladı. Caisedo ve Gradel, hücum hattında ön plana çıkmaya çalıştılar. Lig maçında Fenerbahçe'nin orta alan üstünlüğü sonucu olumlu

yönde etkilemişti. Rıza Çalımbay, maçın başı hariç buna izin vermedi.

Jesus'un öğrencileri kanat hücumlarında ilk yarı etkili olamadılar. Emre Mor'un oyundan alınıp Samuel'in girmesi kağıt üzerinde olumluydu. Ferdi hücuma yakın bölgede daha faydalı olabilirdi.

İrfan Can tam istediği yerde, forvet arkasındaydı. Pedro uzun süre yine kayıptı. Rossi çok mu verimliydi? Tabii ki hayır. F.Bahçe hücum genişliğini bir türlü sağlayamadı. Arda, İrfan ve Arao orta sahası ile maça başlanabilirdi. Çok güzel bir kupa maçı olamadı. Umarım rövanş futbolseverleri mutlu eder.