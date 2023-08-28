İsmail SAYMAZ İletişim Bilgileri

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Cübbeli Ahmet’e reddiye

Reddiye, bir inanç ve düşünceyi çürütmek için yazılan eserlere deniyor.

Cübbeli Ahmet Hoca, reddiye yazmayı çok sever.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e, radikal çizgideki Nurettin Yıldız'a ya da muhalif görüşlere sahip İhsan Eliaçık'a reddiyeleri meşhurdur.

Bu yıl, CHP ile ittifak kuran Saadet Partisi'ne de bolca reddiye yazdı.

Mesela, 14 Mayıs'tan 10 gün önceki reddiyesinin başlığı şöyle:

“Saadet vasıtasıyla CHP'ye rey vermeye fetva veren hocalar nelerden mesul olacaklarını dinlesinler.”

Bu da 9 Mart'tan:

“Saadet Partisi, mücahit Erbakan'dan mücahit Kılıçdaroğlu'na döndü!”

Cübbeli, Cumhur'a oy çağrısı da yapmıştı.

Yalnızca Cübbeli mi?

İsmailağa ve Menzil'e bağlı kuruluşlar da desteklediklerini duyurmuştu.

Şeyhlerin duası tuttu ve 14-28 Mayıs'ta yine Cumhur kazandı.

Erdoğan'ın 14 Mayıs öncesi, düşeceğini söylediği enflasyon ve faiz katlandı. Cumhurbaşkanı “Nas” diyerek, yüzde 7'ye indirdiği faizi yüzde 25'e çıkardı.

Dolar 19'dan 27 TL'ye çıktı.

Resmi enflasyon yüzde 60'a dayandı.

Cumhur'a destek veren şeyhlerin ağzını bıçak açmıyor. Allah'ın faizi haram kılan ayetinin siyasete alet edilmesine gık diyemiyorlar.

Nas, bakandan bakana değişiyor mu?

Allah'ın Hazreti Muhammed'e tanımadığı Kuran'ı güncelleme yetkisi Erdoğan'a verildi de haberimiz mi yok?

İzlemişsinizdir.

Prof. Ersan Şen'le Sözcü TV'de yaptığımız “Sokağın Sözü” programında, şeyh ve hocaları ‘nas'ın pas geçilmesine, faizin yüzde 25'e yükseltilmesine, enflasyona kayıtsız kalmakla suçladım.

Cübbeli Ahmet ve Halil Konakçı, dün Twitter'da bana karşılık verdi. Ben de Cübbeli'ye reddiye yazmayı uygun buldum.

EY CÜBBELİ AHMET!

Cübbeli, “Ey İsmail Saymaz” diye başlayan yanıtında “Cumhur İttifakı'nın dışında kalan ve Atatürkçü-Milliyetçi geçinen partiler HDP-PKK irtibatını kesmediği sürece açıkça siyaset yapmaya devam edeceğim” diyor.

Yerel seçimde bu tavrını sürdüreceğini belirtiyor.

Diyor ki:

“Bu belediye seçimlerinde de Cumhur İttifakı'na alenen destek vereceğim, şimdiden haberin olsun, sonra şok geçirme.”

Ey Cübbeli Ahmet!

Neden şok geçireyim?

Asıl ben seni şimdiden uyarıyorum.

Cumhur, 2019'da olduğu gibi İBB'yi kazanmak için İmralı'dan mektup getirirse, Apo'nun kardeşini TRT'ye çıkarırsa sen şok geçirme.

Masum olduğun halde seni FETÖ ile birlik olup içeri tıktırmış, itibar suikastına uğramana gözünü yummuş bu iktidara, Kuran'a el basarak söyle, İmralı'dan mektup getirmeyeceğine dair kefil olur musun?

‘SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR'

Cübbeli, “Nas'la ilgili beyanınız yok” diye bas bas bağırdığımı söylüyor. Fatih Altaylı ile yaptığı konuşmayı hatırlatıyor.

Doğrudur.

Bir kereye özgü, 3 Aralık 2021'de, yayınlanacağını düşünmeden, Altaylı'ya laf arasında söyledi. Bir daha asla, perşembe sohbetlerinde bile nas'a değinmedi.

Cübbeli, beş paragraflık uzun yanıtında “Beka meselesi” diyor, “Dış güçler” diyor. Fakat bir satırcık olsun, pahalılıktan, işsizlikten ve yoksulluktan bahsetmiyor.

Duyan da sanacak ki…

Ya bu Müslümanlarda fakirlik yok.

Ya da Cübbeli, Papermoon'da dini sohbet veriyor.

Ey Cübbeli Ahmet!

Altaylı'ya bu açıklamayı yaptığında dolar 13,78 TL'ydi.

Faiz yüzde 14'tü.

Enflasyon yüzde 36'ydı.

Benzinin litresi ise 11 TL'ydi.

İki buçuk yıl sonra rakamlar iki katı…

Açlık sınırı 11 bin 658 TL, yoksulluk sınırı ise 37 bin 974 TL oldu.

Asgari ücret, 11 bin 704 TL.

Emekli maaşı 7500 TL.

Bu haksızlık değil mi?

Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytan değil mi?

Ne diye yoksulların çilesinden söz etmiyorsun?

Bir daha kumpasla içeri atarlar ve itibarına suikastta bulunurlar diye mi?

Korkma!

Dün olduğu gibi bugün de…

Eleştirdiğin muhalifler seni yalnız bırakmayacaktır.

Senin cemaatin, İsmailağa ve Menzil'in müritleri ağırlıklı dar gelirlilerden, küçük esnaftan, işsizlerden ve ev kadınlarından oluşuyor.

Cennette ebedi zevkler tattırılacağını söyleyerek teselli ettiğin cemaatinden birileri, ihtimaldir ki kirasını ödeyemiyor.

Huriler verileceğini müjdelediğin Müslümanların işsizlikten yuvaları dağılıyor belki de…

Haberin yok mu?

Ahirette, eşsiz gıdalarla besleneceklerini söylediğin müritlerin dünyada patatesi taneyle, karpuzu dilimle, zeytinyağını bardakla alıyor. Halk Ekmek büfesi kuyruğunda “Ya sabır” diye tespih çekiyorlar, görmüyor musun?

CHP OLSA SUSAR MIYDIN?

“Devletin bekası ve vatanın bölünmez bütünlüğü için Cumhur İttifakı'nı destekliyorum” diyorsun.

Ey Cübbeli?

Yoksulluk, beka meselesi değil mi?

İşsizlik güvenliğimizi tehdit etmiyor mu?

Bir an için…

Muhalefetle ilgili eleştirilerinde haklı olduğunu kabul edelim. Peki bu eleştirin, Kur Korumalı Mevduat ile milyonlarca dar gelirliden 800 milyar TL'yi alıp bir avuç milyonere aktarmayı dile getirmene; garantili ödemelerle Beşli Çetelerin, kayırılmasına nüfusun yüzde 1'inin servetin yüzde 40'ını almasına itiraz etmene engel mi?

Cübbeli, Allah için söyle…

İktidarda CHP olsa yine susar mıydın?

Boşuna mı Kuran'da şöyle buyuruyor Allah: “Ey iman edenler, adaleti ayakta tutun Allah için şahitlik eden kimseler olun.”

Bu nas'ı da mı pas geçelim Cübbeli?