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Alkışlanacak hizmet

Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat depreminde çeşitli uzuvlarını kaybeden çocukların durumu herkesi derinden üzüyordu. Bu konuya bir çözüm bulunması gerekiyordu.

Göreve geldiği günden beri yaptığı olumlu çalışmalar, aldığı isabetli kararlar ve yönetimde gösterdiği kararlılık nedeniyle herkesin takdirini kazanan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, depremde enkaz altında kalarak uzuvlarını kaybeden 21 yaşından gün almamış çocukların durumuna çözüm olmak için bir çocuk merkezi kurulması çalışmasını başlattı.

Gönüllü kuruluşlar ve paydaşların desteği ile son derece modern bir merkez hizmete açıldı. Çocuk İyilik Merkezi adı verilen kurumun kurdelesini Hüsnü Özyeğin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin ie birlikte kesen Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Biz çocuklarımızın geleceğini şekillendiren bir kuruluş olmayı hedefliyoruz. Bu merkezin başarısı, toplumun birlik ve dayanışması ile mümkün olacaktır” diyerek alkış aldı.

Merkezin açılışına önemli katkı koyan Hüsnü Özyeğin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin ise duygu yüklü bir konuşma yaparak, “Destekçisi olmaktan büyük gurur duyduğumuz, ulusal ve uluslararası pek çok kurumun ve bilim insanının sadece çocukların yararı için birlikte çalışacağı bu projenin bilimin ışığında çok paydaşlı bir yapı olarak hayata geçirilmesini çok önemli buluyorum” dedi.

Çocukların ve ailelerinin tüm ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan merkez; 1500 m2 alan üzerine kurulan 800 m2 binası ile, tek bir çatı altında fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon için gerekli tüm cihaz ve donanımla hizmet verecek.

Protez, eğitim bursu, rehabilitasyon, psikolojik destek, mesleki eğitim ihtiyaçları için destek almak isteyenler www.cocukiyilikmerkezi.org adresinden başvuruda bulunabiliyor.

Geçici binasında hizmet vermeye başlayan merkezin destek verdiği çocuk sayısı şimdiden 133'e ulaştığını söyleyen Rektör Tuncel, “Üniversite olarak gerek ülkemizin gerekse Adana'nın yaşadığı her soruna ışık olmak için çaba göstereceğiz” dedi.