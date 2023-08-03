Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Başın düşerse dara şoför Cumaali’yi ara!!!

Sakın ola yazımın başlığına aldanıp başınız dara düşünce şoför Cumaali'yi aramayın çünkü telefon kendisine ait değil.

Şimdi siz de olayı duyduğumda benim yaptığım gibi şaşkın şaşkın yazıma bakıyorsunuz değil mi?

Efendim konuyu açayım.

Yer Adana

Baraj Yolu'nda kentin en gözde ilköğretim okullarından biri.

Okulların açılmasına az bir zaman kaldı.

Haliyle veliler, her yıl olduğu gibi yine kayıt telaşına düştüler.

Her veli istiyor ki, çocuğu en güzel okulda okusun.

Ancak artık sistem buna izin vermiyor.

Nerede oturuyorsanız o adresin en yakınındaki okula kayıt yaptırabiliyorsunuz.

Yani Yüreğir'de oturup Seyhan'da bir okulda çocuk okutamazsınız.

Okuyanlar yok mu?

Elbette var.

Yasanın boşluklarından yararlanıp, bir yolunu bulup, eşe, dosta, akrabaya güvenip çocuklarını istedikleri okula kayıt yaptıranlar yok değil.

İşte size anlatacağım olay da buna çok net bir örnek.

Adana'nın kent merkezinde çok gözde bir okula servis şoförlüğü yapan Cumaali bey, patronu Cengiz beyin telefonundan tüm velilere toplu mesaj gönderir.

Şoför Cumaali tarafından gönderilen mesajda şöyle denir:

“Sayın velilerim merhaba, geçen toplu mesaj atmıştım sizlere. Birinci sınıfa giden çocuğunuz veya komşularınızın çocuğu varsa Adana'nın en gözde okuluna kayıt yaptıramıyorsanız, bizi arayın yardımcı olur çocuğunuzun kaydını yaptırırım. Allah'a şükür bugüne kadar birçok kayıt yaptırdım. Kontenjanlar dolmadan sizin de çocuğunuzun kaydını yaptırayım. Telefonum, 0-546 4……….54.”

Olayı telefonun asıl sahibi olan Cengiz beyin beni aramasıyla.

Meğer iş bitirici Cumaali sadece servis sahibi Cengiz beyin yanında çalışan bir şoförmüş.

Atılan mesajdan da patronun haberi dahi yok, çünkü adam yurt dışında.

Olayı duyunca çok sinirlenmiş. Beni aradı, “Mehmet bey benim böyle işlerle ilgim alakam olamaz. Bugüne kadar alnımız ak işimizi yaptık. Çok şükür yöneticilerimiz de, velilerimiz de bize güvenir inanır. Yanımda çalışan bir şoförün neden böyle bir mesaj atma gereği duyduğunu inanın bilemiyorum. Ben gereğini yapacağım” dedi.

Tepkisinden Cengiz beyin olay çözeceğine inandım.

Ancak durumu Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak'a da aktarmadan edemedim.

Göreve başladığı günden beri milli eğitim camiasının sorunlarının çözümüne yönelik başarılı işlere imza atan Yaşar Koçak, anlattığım konuyu hayretler içerisinde dinledi.

“Mehmet bey, konu çok hassas. Durumu derhal arkadaşlara iletiyorum. Çok kapsamlı araştıracağız. Bu olaya dahli olan varsa gereğini yapacağız. Kimse merak etmesin. Velilerimizin gönlü rahat olsun. Hiç kimse evrak eksikse hiçbir şekilde kayıt yaptıramaz. Sistemin dışında kimse hareket edemez. Etmeye kalkışanlar karşısında bizi bulur. Haksızlığa tahammül edemeyiz” diye sözlerini tamamladı.

Bu sözler sanırım tüm velilerimizin yüreğine su serpmiştir.

Diğer konuya gelince fikri takibimizden çıkmayacaktır.