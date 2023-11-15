Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Kamu kurumlarında işler daha hızlı yürümeli

Adana’da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar son günlerde sözde randevulu sistem olmasına rağmen uzun süre beklemek zorunda kalıyorlar.

Adana’da 100 Yıl’da bulunan Çukurova Nüfus Müdürlüğünde de böyle bir durum yaşanmış ve bir okurum yaşanan bu sıkıntıları bakın bana nasıl anlattı:

“Mehmet Bey geçtiğimiz Salı günü öğleden sonra randevulu bir şekilde Çukurova Nüfus Müdürlüğüne gittim randevu saatim geldiğimde işlemimi yaptırmak için beklemeye başladım. Ancak bu bekleyiş tam 40 dakika sürdü. Oysa ben günler öncesinden işim çabuk hallolsun diye randevumu almıştım. Buradaki işim için de kendi iş yerinden izin almıştım.

Binbir güçlükle buraya geldiğimde elbette ki bir 10-15 dakika beklemeyi göze almıştım. Fakat 40 dakika bekleyeceğim aklımın ucundan bile geçmedi. Çok aşırı bir kalabalık vardı ve insanlar beklemekten şikayetçi idiler. Benim yanıldığım nokta; artık iletişimin ve randevulu sistemin bilgisayar otomasyon işlemlerinin bu kadar yoğun olduğu bir çağda hala resmi kurumlarda vatandaşların basit işlemler için bu kadar fazla beklemeleridir. Bu günümüz Türkiye’sine ve Adanamıza hiç yakışmıyor. lütfen bunu dile getirmenizi istirham ediyorum.”

Evet değerli okurlarım, bugün de bir vatandaşımızın resmi makamlarda yaşadığı sorunları dile getirdik. Tabii bu vatandaşımızın bize anlattığı gibi sorunlarla karşılaşan fakat bizleri veya başka bir meslektaşlarımızı aramayan vatandaşlarımız da çoktur.

Sayın Çukurova Kaymakamı mutlaka Çukurova Nüfus Müdürlüğünde Bu konuda bir düzenleme yapacaktır diye düşünüyorum.

Zira artık biliyorsunuz, vatandaş önce bizlere, arkasından CİMER’e şikayet ediyor!..