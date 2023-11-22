Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Taş gibi müdür

Adana'da görev yaptığı dönemlerde tanıdım onu.

Daha çiçeği burnunda bir komiserdi.

İlk görev yeri Adana'da çok başarılı işlere imza atmayı kafasına koymuştu. Gece gündüz demeden çalıştı, amirleri tarafından çok takdir topladı.

Meslektaşları ona gıpta ile bakıyor, onun gibi bir polis olmak için çabalıyorlardı.

Hızla yükselmeye başladı. Birinci sınıf emniyet müdürü olduktan sonra önce Giresun'a sonra da Zonguldak'a tayin odu. Her iki ilimizde de öylesine farklı bir yönetim sergiledi ki, bir anda adı tüm emniyet camiasında duyulmaya başladı.

Sonra üçüncü görev yeri olan Manisa'ya atandı.

Orada da daha ilk günden kendini öylesine sevdirdi, öylesine sıcak ilişkiler kurdu ki vatandaşlarla nerede adı geçse, kim konusunu etse herkesin dilinde dolaşan söz şu:

“Hayatımızda böyle bir emniyet müdürü görmedik. Adamın yüreği insan sevgisiyle dolu. Halkın huzur ve güveni için, ailelerin gönül rahatlığı ile evlerinde oturması, çocukların huzurlu biçimde okullarına gidip gelmeleri için gecesini gündüzüne katmış çalışıyor. Böyle bir müdürümüz varken biz çok güvende ve huzurluyuz”

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'tan söz ediyorum.

Görevini yerine getirirken tam bir şeffaflık anlayışı içinde hareket eden Fahri Aktaş, daha öneki görev yaptığı yerlerde olduğu gibi Manisa'da da kısa zamanda halkın gönlüne girmeyi başarmış.

Oradaki meslektaşlarıma sordum “Müdürünüz nasıl biri?” diye.

Hepsi anı görüşte birleşti: Bizim müdürümüz bir tane. Kibar, beyefendi, gazeteci dostu, kent halkı rahat uyusun diye gecesini gündüzüne katmış çalışıyor. Daha ne isteyelim.

Çok sevdiğim arkadaşımın böylesine sevilmesine çok mutlu oldum. Sürekli halkın içinde olan, makam odasının kapısını ardına kadar açık tutup, emniyete gelen herkesin işini kolayca halletmesi için sistem kuran, ailelerin, çocukların, gençlerin koruyucusu Fahri Aktaş'ın daha da önemli işlere imza atacağından şüphem yok.

Bir bakıyorsunuz Fahri Aktaş, oradaki görev süresi dolunca Adana'ya il emniyet müdürü olarak atanıyor.

Böylesine başarılı bir emniyetçinin Adana'ya atanması iyi olmaz mı?

Şimdiye kadar hep başarılı emniyet müdürleri tarafından yönetilen Adana'nın bir kez daha emin ellere teslim edilmesi gerçekten iyi olur kanaatindeyim.

ANDA'YA İLK YARDIM EĞİTİMİ

Türkiye'nin iyilik eli Kızılay, ilkyardım eğitimleriyle hayatlara dokunmaya devam ediyor. Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, ilkyardımcı eğitiminin önemine dikkati çekerek, tamamen gönüllülük esasıyla eğitim alan ANDA ekibini tebrik ederek, “İlkyardım; Profesyonel yardım ekipleri gelinceye kadar hasta ve yaralı kişiye ani olarak yapılan yardımdır. İlk yardım konusunda eğitim ve sertifika almış, bilgi ve becerisini yaşam kurtarmak ve korumak için kullanan, aynı zamanda toplumu acil durumlara hazırlıklı olmak ve müdahale etmeleri için mobilize etmek ve destek sağlayan ilkyardımcılar aldıkları eğitim sayesinde hayatların kurtarılmasına vesile oldukları için kutsal ve insani bir görev üstlenirler” dedi.

Kızılay uzmanları tarafından verilen eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi. Böylesine önemli işlere imza atan Kızılay'ı gönülden kutluyorum.