Kaçınılmaz değişimi halk başaracak

Değerli okurlar; çok merak ediyorum, demokrasi ile yönetilen batılı ülkelerin hangisinde bizdeki gibi sorunlar yumağı var? Yazı için masaya oturduğum da ülkemin sorunlar yumağından hangisi daha hayati diye düşündüğümde inanın içinden çıkamadım. Acı olan, sorunların her geçen gün içinden çıkılamaz hale gelişi insanı daha da yaralıyor.

Bir iktidar düşünün ki, ülkede aydınlık adına yapılacak her atılıma karşı. Peki bu gidişe kim dur diyecek? Muhalefet… O ne yapıyor derseniz, her biri seçim derdine düşmüş. Bir dönem millet ittifakı ile can ciğer kuzu sarması partiler, kötü giden bir evlilik gibi, bir celse de boşandılar. Yetmedi, karşılıklı birbirlerine “Salvo” çekiyorlar. Millet ittifakı diye bir birlikteliği oluşturan sayın Kılıçdaroğlu ise bu konuda en sessiz kalanı. Onun da

söyleyecek çok sözü var ama kurultay var, seçilirsem diye sessiz kalıyor.

Geçenlerde bir dost sohbetinde, seçimler ve millet ittifakı konusu gündeme geldiğinde konuklardan birisi, “Kemal Bey kazdığı kuyuya düştü'' demez mi!! Kemal Bey başından beri Cumhurbaşkanlığı adaylığını kafaya koymuştu. Son ana kadar bu düşüncesini dile getirmedi, suskun kaldı. Masada milletvekiliği adaylık ulufesini dağıtıp işi garanti edince son günü bekledi.Meral Hanım'ı da ofsayta düşürdü. O gün sağın merkezine oturmaya çalışan İYİ Parti'yi de yüzde 10'unun altına yuvarladı” demez mi !!.

Bir an derin bir sessizlik oldu ve konu kapandı. Havadan sudan konuşup dağıldık.

Bu seçim darbesi nasıl aşılacak o çok önemli. Son seçimlere demokrasi umutları ile sandıklara koşan seçmen büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Gerçekte, suçlular kendilerini biliyor.

Yaklaşan yerel seçimlerde, moralsiz seçmeni muhalefet nasıl sandığa taşıyacak ? Soru bu…

Altılı masanın katılımcıları, hiçbir şey olmamış gibi bir havada. Mikrofona çıkan kükrüyor. 81 vilayette adaylarımızla çıkacağız diyorlar. Hayırlı olsun…

Anadolu'da bir söz vardır… ‘'Ya hesap bilmiyorsun, ya da dayak yememişsin”. Sevgili liderler, kaybettiğiniz seçimle bu söz size ne hatırlatıyor? Eğer hesap, 22 yıldır iktidar da olan AKP'ye yerel seçimleri de teslim etmekse Allah'ın selamı üstünüze olsun”.

Muhalefet partilerinin Sayın genel başkanları, yerinizde olsam, geriye dönüşler için köprüleri atmam.

Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı için adaylığınızı geç açıklamakla, kaybettiğiniz seçimlerin nelere mal olduğu ortada. O nedenle, bu dönemde çok seri kararlar almak zorundasınız.

Sayın Genel Başkan, yerel seçimler Türkiye için çok hayati. Cumhuriyeti kuran CHP'nin Genel Başkanı olmak onurların en büyüğü. Aşağıda sizinle paylaşacaklarım, CHP'ye bir ömür emek vermiş yoldaşların sesidir.

Geç kalmadan BŞB Başkan adaylarını hemen açıklamanız,

İstanbul'daki tüm ilçe belediye başkanlarını değiştirmeniz,

Partiye küskün tüm dışlanan gerçek CHP'li dostlarla helalleşip, bizzat davet etmeniz,

7, 6,5 dönem meslek edinmiş Milletvekillerinin il ve ilçe delege seçimlerine müdahalelerini engellemeniz.

Sayın Genel Başkan, bu seçimlerde en büyük muhalefet partisi CHP. Geçmiş seçim başarısızlığı dolayısıyla seçmen küskün. Bu seçmeni yeniden sandığa çekmenin yolu da, siyasi olarak büyük bir heyecen yaratmaktır. Bu heyecanı yaratacak kahraman da sizsiniz !!!

Nasıl mı?

“Yapılacak CHP kurultayında aday olmayacağınızı ilan ederek!!!!

Siz istifa etmez iseniz, ne yeni bir heyecan ne de muhalefet partileriyle ittifak olanağı mümkün olmayacaktır.

Eğer bunlar yapılmaz, sizler bir araya gelip ittifaklar oluşturamasanız bile, bu Ulusun Demokrasiye olan inançlı seçmeni, sizlere rağmen sandıkta ittifak gerçekleştirecek ve sizlere büyük bir ders verecektir.

SON SÖZ; Dünyada yaşam nasıldır?

◦ Üst sınıf yaşar,

◦ Orta sınıf şikayet eder,

◦ Alt sınıf şükreder” EİNSTEİN