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Sabır ve destek mi? Nereye kadar?

Son dönemlerde ülke de yaşananları gördükçe, ”Allahım aklımıza mukkayet ol” demekten başka çare kalmadı. Her geçen gün yaşam koşulları giderek ağırlaştığı gibi, vatandaşın geleceğe dönük umutları da kayboluyor.

Ülkede yaşanan tüm olumsuzlukların nedeni mi, apaçık ortada. Ortak aklın olmadığı, hiçbir kuralın tanınmadığı, liyakatli atamaları yapmayan yönetim…

21 yıl iktidarda ol, dünya'da örneği olmayan bir ekonomik yöntem uygula!! Ülke inanılmaz bir pahalılıkla karşı karşıya kalsın, bakanlar kurul toplantısından çık, sabır ve destek…..de !!

Sayın Erdoğan sabır ve destek isterken ”kriz ikliminin ülkemize olan etkilerini ciddi ölçüde kontrol altına aldık. Milletimizin alım gücünü artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. Tüm vatandaşlarımızdan biraz sabırlı olmalarını, bize güvenmelerini ve destek vermelerini rica ediyoruz” diyor.

AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan devam ediyor. ”Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen pek çok zorluğa rağmen Türkiye vizyonumuzdan asla vazgeçmiyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu yaz sıcağında küresel krizlerin etkisiyle ülkemizi ve vatandaşlarımızı bunaltan bir diğer husus da ekonomik sıkıntılardır. Bu sorunları aşacak irademiz, potansiyelimiz, programımız mevcuttur”.

Sayın Erdoğan, sakın bir yanlışlık olmasın. 21 yıl iktidarda olan AKP, yani sizsiniz. Ekranlara çıkıp öyle bir konuşuyorsunuz ki, sanki 21 yıldır muhalefettesiniz de, yeni iktidar oldunuz. Ekonomisi batık ülkeyi ayağa kaldırmak için halktan süre ve destek istiyorsunuz. A dan Z ye ülkede yapılan tüm kararları iktidarınız boyunca siz veriyorsunuz. Tüm uzman eleştirilerine karşın, Dünyada örneği olmayan bir ekonomik yöntem dediniz ve inanılmaz bir enflasyon ve hayat pahalılığına neden oldunuz. İlginç olanda, ülkede yaşanan başarıların tümü AKP iktidarının, başarısızlıklar ise” kriz iklimi” yani dış güçler!!!!

Bir dönem birlikte çalıştığınız ve gönderirken de hakkında olumsuz şeyler söylediğiniz Sayın Şimşek'i yeniden ekonominin başına getirdiniz.

Her seyahatiniz de sizinle birlikte olan gazetecilerden hiçbirinin aklına, sayın Cumhurbaşkanım bir dönem gönderdiğiniz sayın Şimşek, neden geri getirildi diye sormak gelmedi…

Sayın Şimşek'in gelişi ile halk yağmurdan kaçarken, adeta doluya tutuldu ama Şimşek, oturur oturmaz, kusura bakmayın ben “Rasyonel yöntemler” uygulayacağım dedi. Zamlar da peş peşe geliyor ve gelmeye de devam edecek…

Konusunun uzmanı tüm ekonomistler, özellikle gelecek iki yılın daha da zor geçeceğini iddia ederken, büyük bir işsizliğin de olacağına işaret ediyorlar.

Son üç yılda, demokrasinin temel direği orta sınıf da büyük oranda kayboldu.

Sayın Erdoğan'ın, son 15 yılda ekranlardaki kullandığı siyasi söylemlerine bakınca, seçmen psikolojisi ve algısını çok iyi çözmüş bir lider. Siyasi söylemleriyle anında gündemi belirliyor ve günlerce muhalefeti oralarda uğraştırıyor.

2012 yılında enflasyonun yüzde12 olduğu dönemde, ekranlarda enflasyon mücadelemizi yapıyoruz, tek haneye indireceğiz diyor, yıl 2023 MB yıl sonu enflasyonu yüzde 58 açıklıyor. Sayın Erdoğan, çok kısa sürede enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor.

21 yıldır devamlı, ekonomi de ilk 10'a gireceğiz diyor!! Ülkede, sosyal, siyasi ve ekonomik bu denli olumsuzluklar yaşanırken Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52 oy alıyor.

Bir dönem, çeşitli nedenlerle orman katliamları yapılırken,sayın Erdoğan çıkıp halka rahatlıkla”Son 21 yılda, 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturduk” diyor. Bunu meydanlarda da dile getiriyor ve on binler alkışlıyor.

Saygın gazeteci Zafer Arapkirli'de bu söylenenlere bakarak bir hesap yapıyor.

20 yıl, 9 ay, 5 gündür iktidardalar.

Bu süreç 7583 gün eder.

Hiç durmadan ağaç dikseler

Günde 866.675

Saatte 36.111

Dakikada 602 fidan demektir. Dayanamıyor sonunda kabahat matematiğin diyor.

Erdoğan, geçmişte ben ekonomistim, bu ülkenin ekonomisi benden sorulur demişti. Ekonomist olup olmadığını bir hekim olarak ben değerlendiremem.

Ancak 21 yıllık iktidarında, ülkenin geldiği bu durumda bile yüzde 52 oy alıyorsa, Sayın Erdoğan gerçek bir “Siyaset Sosyoloğu”. Şimdiye kadar ülkede hiçbir siyasetçi onun ustalığında toplum ve muhalefet sosyolojisini bu denli ustalıkla çözememiştir.

Ülkemde tüm bunlar yaşanırken, muhalefet ne yapıyor derseniz, yaz tatilindeler…

Muhalefet hiç olmazsa her hafta bir dilekçe ile TBMM'ni olağanüstü toplantıya çağırında biraz iş yapıyor görüntüsü verin.

SON SÖZ; 90 gündür petrol bulunmuyor

90 gündür doğalgaz bulunmuyor

90 gündür uçak gemisi gezdirilmiyor

90 gündür TOGG gezdirilmiyor

90 gündür zam yağmuru…

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