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Türkiye yüz yılına hazırlık mı?

İYİ Parti milletvekili Sayın Turhan Çömez, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın son genelgesi ile ilgili bakın neleri dile getiriyor.

“Sayın Cumhurbaşkanı ‘Giderlerse gitsinler' dedi. Bu konuşmadan sonra 10 bin hekim yurt dışına gitti. Bu hekimler ellerini kollarını sallayarak mı gitti? Hayır…

Bin bir zorluktan geçerek, çalışma izni aldılar Ben de bunlardan biriyim, Ben 11 yıl İngiltere'de serbest hekimlik yaptım”.

“İngiltere'ye gelen hekime sorarlar,

Nereden mezunsun?

Mezun olduğun tıp fakültesi akredite mi?

Diploman gerçek mi?

Yabancı dil sınavını başardın mı?

İngiltere'de ki tıp fakültesi derslerinden yazılı ve sözlü sınavları başardın mı?

Bulunduğun ülkeden temiz kağıdın var mı?

Tüm bunlar tamamlandıktan sonra o ülkede çalışma diploması verilir”.

Sayın Çömez devamla,

“Sağlık Bakanı Türkiye'de 5 bin Suriyeli sağlık çalışanı var diyor.

Bunlar, ellerini kollarını sallayarak geldiler.

Mezun olduğu diploma geçerli mi?.

Türkçe sınavını başardılar mı?

Türkiye tıp fakültelerindeki müfredattan sınavı geçtiler mi?

Temiz kağıtları var mı? diye soruldu mu?”

Sayın Çömez, “son dönemde Sağlık Bakanlığı bir genelge yayınlayarak, sağlık bakanlığına bağlı hekimler hastalara, 5 yabancı dille E-reçete yazabilecekler. Bu 5 yabancı dilden biri de Arapça… Sayın Çömez, “Sağlık Bakanı'nın E-reçeteye 5 dil eklenmesinin, ülkede hızla artan sağlık turizmine destek için yapıldığı iddiasına verdiği cevapta, bunun Türkiye'de çalışan Suriyeli doktorların, yeterince Türkçe bilmedikleri için, Arapça reçete yazmalarını sağlamak amacıyla yapıldığını iddia ediyor”.

Bu yazılan Arap'ça reçetelerle “Reçete kontrollerinin imkansız olacağı ve bu yolla gelecekte çok büyük yolsuzluklar yapılacağını iddia ediyor. Bu reçeteler de yazılacak kırmızı reçete ilaçları, üzerlerine Arapça yazılarak yurt dışına kaçırılacağına vurgu yapıyor”.

Sayın Çömez, ”Sağlık Bakanı'na diyor ki, E-reçeteden bir ilaç yazdır, İngiltere'ye git, yanına da büyük elçini al herhangi bir eczaneye git ilacını alabiliyor musun?

Alamazsın…

Eğer alabiliyorsan ben milletvekilliğinden istifa edeceğim, alamadığın takdirde sen istifa edecek misin diyor ve seni düelloya davet ediyorum diye ekliyor.

Sayın Sağlık Bakanı, bu genelge ile ilgili sayın Çömezin iddia ettiklerine kamuoyu önünde cevap vermelisiniz.

Sayın Çömez bu genelge de iddia edilenlerin asla doğru olmadığını iddia ediyor. Bunlar cevapsız kalmamalı.

Yapılması gereken, Sayın Sağlık Bakanı'nın uygun göreceği bir TV kanalına, Sayın Çömez'i davet edip bu konuyu kamuoyu önünde tartışalım demesidir.

Sayın Çömez'in iddiaları son derece önemli. Çünkü, kendisi İngiltere'de serbest çalışma izni alıncaya kadar ne çileler çektiğini, çıktığı TV programlarında dile getirdi. Sadece İngiltere değil, Türk hekimlerinin gittikleri AB ülkelerinde de durum aynı.

SON SÖZ; Çok yoğun bir yağmur yağıyor. Bir kocaman şemsiyenin altında toplanmanın zamanıdır. FERHAN ŞENSOY◦