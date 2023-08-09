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Ağaç hesabı pek tutmadı!

Erdoğan yaklaşık 3.5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Ne zamandır televizyonda denk gelmiyordum. Ne yalan söyleyeyim, özlemişim.

“Türkiye Yüzyılı” falan dedi, eski formunda olduğunu gördüm bir keyiflendim…

“Buradan ana muhalefet partisinin başına sesleniyorum” dedi… Türkiye'de kimsenin ciddiye almadığı Kılıçdaroğlu'nu, bir tek Erdoğan'ın önemsemesi ilginç değil mi? Bir anlamda “saygı duruşu” sanki…

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Esas enteresanı matematiği ağlattı, gözleri yaşlı bıraktı. Yaptığı nasıl bir hesaptı?

“Son 21 yılda Türkiye toplamda 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak kırılması zor bir rekora imza attık. 2023 sonu için hedefimiz 30 milyon fidan daha dikerek bu rakamı 7 milyara yükseltmektir.”

Nasıl yani?

Bakın 7 milyara ulaşmak için 428 milyon fidan yerine sadece 30 milyon fidan dikilerek hedefi gerçekleştirmesine takılmadım bile…

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Dikilen sayısına aklım takıldı… Eğer çim tohumunu fidandan sayıyorlarsa eyvallah…

Dikkat ederseniz bu sefer küsurat da veriyor ki inandırıcı olsun! Sahi nereye diktiler 6 milyar 572 milyon fidanı? “Biz ağaçlarla uğraşmadık, ormanı alıp komple diktik” deseydi daha inandırıcı gelirdi.

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Fiziksel, geometrik ve matematiksel olarak pek mümkün görünmüyor ama ne diyeceksin ki koskoca Cumhurbaşkanı'na?

Al eline abaküsü hesapla… AKP 20 yıl 9 ay 6 gündür iktidarda… 7.584 gün eder. İlk geldikleri günden itibaren, sabah, akşam, tatil, bayram demeden 24 saat hiç durmaksızın dikseler…

Günde; 866.661 fidan… Saatte; 36.106 fidan… Dakikada; 601 fidan dikmeleri gerekir. Siz bu yazıyı okuyup bitirdiğinizde 1.803 yeni fidan dikilmiş olmalı ülkeye… Olamayacağına göre…

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Peki, nasıl oluyor da hesap tutuyor?

Ağaç alım, dikim ve bakım işleri önce şirketin birine verilir. O da başka bir şirkete taşeron olarak devreder.

Sipariş verilir. Fidan gelir beş yüz tane… On bin beş yüz tane için fatura kesilir. Haftasına ödeme hesaba yatar zaten… Her şey kağıt üzerindedir. Kağıt da sonuçta ağaçtan yapılmıyor mu? Hesap tutar!

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Sorsan, ispat et desen, edebileceklerinden zerre kadar şüphe duymuyorum. Sonuçta ağaçları tek tek gösterecek değiller ya, hop faturaları çıkartır belgeleri önünüze koyarlar.

Burada önemli olan ağaç sayısı değil, faturaların kabarıklığıdır. Faturalardan sayıları toplarsan beş milyar ağaç da eder, yedi milyar da…

Ara, sor araştır ya ağaç tutmamıştır ya da kurumuştur. Haliyle sökülmüştür. Onların yerine milletin ocağına incir ağacı dikilmiştir. Hesap kapatılmıştır!