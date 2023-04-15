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AKP’nin vaadi İhale Kanunu’nun değişmesi!

“Al güzel kardeşim şu parayı, koy cebine” deseler iki gün sonra yönetim değiştiğinde “nedir bu daldaki durum” der… Müfettiş gönderir, dava açar, devletten emdiği para burnundan çıkar.

Bu durumda ne yapmak gerekir? İhale… Peki ya ihaleye başkaları girerse… O zaman ya adrese teslim ayarlarsın ya da “Davetiye Usulü” takılırsın…

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Teknik adı “Pazarlık Usulü İhale” olarak geçer ve işin ilk basamağını teşkil eder. Oysa 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu der ki “açık ihale” yapılmalıdır. Kim takar kanunu?

Kapalısı makbuldür.

Sonra “adamlar yol yaptı!” Yol yapmasalar

para nasıl şirketlerin kasasına akacaktı? Gören de ceplerinden para verip yaptılar sanacak. Bizden toplanan vergilerle yol yaptılar.

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Zaten yapması gereken işi yapınca tebrik etmek neden? Kasaba gidip yarım kilo kıyma alıp parasını verirken adama “nefis tartıyor arkadaş tam 500 gram valla” diye övgüler düzüyor musun? Eee?

Bu yol yapma işi zenginliğin yolu oldu. Bu denklemde yol yapan şirketin zarar etme şansı yok ki!

Eğer ihaleyi alan özel sektör şirketi belirli gelire ulaşamıyorsa, devlet farkı ödemeyi taahhüt ediyor.

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İhaleyi kazanan şirketin kendi parasını koymasına bile gerek yok! Kefili devlet, projeyi göster krediyi ilk yılları ödemesiz al, devlet şirkete, şirket kredi taksitine, artan da cebe…

Üzerine üstlük 2 liraya yapılacak yolu 12 liraya yapması da temiz iş valla… Kalan 10 liranın tamamı kendine kalmıyor zira… İki lirası parti grubuna, iki lirası şu vakfa bağış, derken gideri çok oluyor valla…

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Yol yaptılar mı? Sonuçta yaptılar! Yapılan yollarda kullanmak için arabayı alırken devlete de bir araba parası vergi ödemiyor musun?

Gitmesi için benzin veya mazot almıyor musun? Benzin alırken fiyatının üç katı vergi ödemiyor musun? Her yıl iki kere Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemiyor musun?

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Selde, depremde gördük işte… Asfalt kalınlığını, okul kantininde tosta konulan kaşar kalınlığı olarak örnek almışlar kendilerine… Jiletten hallice…

Yapılan yolların sadece yüzde 25'i uzun ömürlü kaliteli asfalt yol… Yüzde 75'i ömrü 3-4 yılı geçmeyen ilk yatırım maliyeti çok düşük sathi asfalt kaplama… Bir çeşit altın kaplama gibi…

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Yay mıcırları yola, geçsin silindirler, üzerine zar kalınlığında asfalt karışımı kimyasal maddeyi dök, al sana yol! Hafif kazı bak bakalım altında ne çıkacak?

Bu yüzden her yıl milyarlarca liralık yol çöküyor, bakıma giriyor. Bakımı kim yapıyor, bizim vergilerimizle Kara Yolları…

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Nihayet AKP, 2023 Seçim Beyannamesi'nde “Uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde Kamu İhale Kanunu'nu güncelleyeceğiz” dedi…

Bu 197'nci güncellemeleri olacak. Hayırlısıyla bu sefer başaracak. Bulunur illa bunu da yiyen bir salak!