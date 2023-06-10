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Başkanlar değişti beklediğimden iyi

İlk kadın Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan hayırlı olsun. Başarılı olacağına kuşkum yok çünkü istese de Şahap Bey'den daha kötüsünü yapamaz.

Bu arada Şahap Kavcıoğlu da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) başına geçti. O'nun da orada başarılı olacağına inanıyorum.

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Nitekim uzun zamandır Merkez Bankası bizzat BDDK'nın görevini üstlenmiş durumdaydı. Haliyle kendisi tecrübe sahibi bu konuda…

Bir iki pürüz var tabii de bunlar artık normal karşılanıyor Türkiye'de…

BDDK'nın “Görev ve yetkilerini yerine getirirken herhangi bir makamdan talimat almaması” en önemli dayanağı… Yani bağımsız olması… Tıpkı Merkez Bankası'nın aynısı… Talimat almayacağını düşünen var mı?

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“Şahap Bey'i alın Merkez Bankası'ndan, aklınızda ne kalır geriye?” diye sorsanız, “Şirketlerin yurtdışında kayıtsız 500 milyar doları var deniyor. Yüzde 90'ı yalan olsa yüzde 10'u doğru olsa 50 milyar dolar. Bu paraları bozdurmalılar” demesi diye cevap veririm.

Ha Merkez Bankası Başkanı ha okey masasının aranan dördüncü adamı… Muhabbetleri aynıydı… Tek farkları biri arkadaşlarıyla geyik yaparken diğeri ülkenin para politikasını geyik yaparak yönetiyordu.

Bunca eleştirmeme rağmen dürüstlüğüne laf edemem. Zaten olması gereken diyeceksiniz ama dürüstlük şu sıralar Türkiye'de karaborsada…

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Gaye Hanım Amerika'dan gelip Merkez Bankası Başkanı olmayı kabul ettiğine göre bazı güvenceler almıştır herhalde… Güzelim kariyerini mahvedecek hali yok kendi elleriyle…

Zira yapacağı da at ile deve değil… Bir kapayıp açsa, bugün ne yapılıyorsa tam tersini yapsa düzelir belki…

Adı üzerinde, normalleşme… Anormal kararların altına imza atmayacak, akıl ve bilimden uzaklaşmayacak.

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Peki böyle davranırsa o koltukta ne kadar oturacak? Esas sorun galiba bu olacak.

Hatırlarsanız Merkez Bankası Başkanlarından biri için “Söz dinlemiyordu, faizleri düşürmüyordu, ben de kovdum” demişti.

Sonraki başkan söz dinledi de ne oldu akıbeti? O da kovuldu! Sonra Naci Ağbal geldi 3 ay falan sonra kovuldu. Şahap Bey de görev süresini değil ama miadını doldurdu.

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Nedir bu sirkülasyon, sürümden mi kazanıyorsunuz sorusuna Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem çıktı ciddi ciddi “Merkez Bankası Başkanı'nın bu kadar sık değişmesi ekonomi dışı belki de bir beyin jimnastiği olabilir” dedi…

Zihin oyunları oynamak istiyorsa sudoku, çengel bulmaca falan çözseydi… Merkez Bankası Başkanı'nı kovmanın ne gereği vardı? Onun bu egzersizi bize çok pahalıya patladı…

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Tamam, jimnastik yaralıdır. Yapmasın demiyorum. Yaptıkça ekonomi taklaya geliyor, amuda kalkıyor… Onu söylüyorum. Canı sıkıldıkça değiştiriyor devlet erkânını…Farkındalar mı bilmiyorum ama dolar 24 liraya fırladı…

Hadi Şahap Bey nispeten risksiz bir görevde… İyi niyetinden şüphem yok yapacaktır görevini layıkıyla… Lakin Gaye Hanım için bahisler açılmıştır. Bir yıl mı? İki yıl mı? Üç yıl diye de soracağım ama fazla iddialı…