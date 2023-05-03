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Batıran kurtarır mantığı!

İktidar mitinglerinde anlatılan durum Türkiye ile pek uyuşmuyor. Kendilerini İsveç'te falan mı yaşıyor sanıyorlar yoksa yeni bir devlet kurmuşlar onu mu yönetiyor? Sahi hangi ülkeden bahsediyorlar?

Ülkenin bir bütçesi var. Harcamalarını oradan yapar. O bütçeyi doldurmak için vatandaşından vergi toplar. Yetmezse borç alır. Borçları kapatmak için vergileri artırır.

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Bir başka anlatım şekliyle devleti yönetenlerin harcadıkları paralar ceplerinden değil, milletten! Yapacakları borçlanmalar milletin sırtına yükledikleri yükler. Seçim öncesinde dağıtılan paralar var ya… Öyle bir acısı çıkacak ki seçim sonrasında….

Bütçe açığı ilk üç ayda 250 milyar lira… Yıl sonu açık hedefi olan 659 milyar liranın yarısına yaklaşan bu açığa karşılık, ocak-mart döneminde yapılan borçlanma var. Miktarı bütçe açığından fazla… O da yaklaşık 254 milyar lira…

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Esas vatandaşın cebi delik… Her geçen gün dibe batan, yandaş medyası ile hayal satan iktidar belli ki aradığı sayıda müşteri bulamıyor.

Yine de enteresan bir durum söz konusu… İnsan hayret ediyor. Güzelim ülkeyi batağa götüren bir güruhtan hâlâ ülkeyi kurtarması bekleniyor!

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Gayet pişkince açıklıyorlar; daha zenginiz… Çok hızlı büyüyoruz… Tasarruflarımız yükseldi… Yatırımlarımız çok hızlı artıyor… Hani? Nerede? Biz bilmiyoruz ama onlar görüyor. Herkescikler bizi kıskanıyor!

Neden halka yansımıyor? Mucize diye bir şey yok da ondan! Mal bu, malzeme bu… Enflasyonun bu, gelirin bu… Al bugün enflasyon açıklandı. Sana kağıt üzerinde düştü gibi gösterip inandırmaya çalışıyorlar.

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Ülkenin yarısı da inanıyor. Az başarı mı? Bu tablo ile bile seçimi kazanma ihtimallerinin olması bile enteresan bir halk akıl sağlığı…

Parasız kalınca eski pantolonların cebine bakan çulsuza çevirdiler memleketi… İliğini sömürün milletin! Nefes aldırmayın… Müstahak bize…

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Başkanlık sistemi gelince bolluk var diye anlatıldı, bize kamburu kaldı. Ne yapsa, kimi getirse başarılı olmadı. Yasama, yürütme, yargı mevcut düzende aynı kişide… Bir kişiye bütün yetkileri verince ekonomi taklaya geliyor işte…

Kamburun bu kadar büyük olmasının nedeni ülke ekonomisini deneme tahtasına çevirmeleri… Kemer sıka sıka bel kalmayınca mevzu sırta, halk da hamala döndüyse

demek ki…

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Ekonomik olarak uçacağımız söyleniyordu fakat rüzgarın yönünü hesaplayamadık. Kötü yönetim de etkisini gösterince ekonomik olarak çakıldık!

İstediğiniz ekonomiste sorun… Olay kontrolden çıktı. Maalesef bu işin gidişatı da freni patlamış kamyonun sonundan olmayacak farklı… Ekonomiyi dinliyorum gözlerim kapalı…