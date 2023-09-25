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Ekonomi deyince dön de bir bak haline…

Dünya değişti… Her haltın sıralaması var. Parası olanlar onlara bakıyorlar… Sokağa mı atacaklar?

Yok Türkiye bilmem kaçıncı büyük ekonomi yok satın alma paritesi… Peki, Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi… Aslında yatırımcılar için çok önemli…

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Türkiye; Kısmi Özgür Ülkeler olarak tasniflenen üçüncü grupta yer alırken puanı aynı gruptaki Nikaragua, Kolombiya, Umman, Kuveyt, Bahamalar gibi ülkelerin de gerisinde kaldı.

Yani Türkiye, 2023 Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi'nde 165 ülke arasında 101'inci sırada… Bana 60-70 ülke saysanıza… Aklınıza gelmez valla…

Neden? Raporda Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve mülkiyet hakları alanında sıkıntı olduğu, yeni açılım gerektiği vurgulanıyor. Yani yatıracağın paranın garantisi yok!

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Hukuk Sistemi, Yargı Bağımsızlığı, Mülkiyet Haklarının Güvenliği: 89'uncu sıra…

Ulusal paranın değeri ve sağlamlığı: 109'uncu sıra…

Uluslararası Ticaret Serbestisi: 81'inci sıra…

Regülasyonlar ve Bağımsız piyasa düzenleyici-denetleyici kurumlar: 128'inci sıra…

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Hangisine itiraz edip, biz burayı hak etmiyoruz diyebilirsiniz? Sonra da yabancı neden gelmiyor? Mehmet Şimşek'in kaşına gözüne gelecek hali yok ya… Önce bak bakalım bir aynaya… Sonra dışarıdan para ara…

Erdoğan ya vazgeçerse?

Amerika seyahati ekonomi açısından önemliydi… Türkiye batı dünyasından para çekebilecek miydi? Öyle ya, Amerika yatırırsa arkası gelirdi.

Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için beraberinde Hazine ve Maliye Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın da yer aldığı, kalabalık bir heyetle New York'a giden Erdoğan, burada katıldığı toplantılarda uluslararası sermaye, yatırımcılar, banka ve fon yöneticileri, sıcak para finansörleriyle bir araya geldi.

Diğer koldan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'li Küresel Yatırım Bankası Goldman Sachs'ın organizasyonunda küresel bankaları ve fonları Orta Vadeli Program'a iknaya çalıştı.

İşin acı tarafı Mehmet Şimşek'in her iki cümlede bir “Sayın Cumhurbaşkanımız OVP'nin arkasında, sonuna kadar destekliyor” demek zorunda kalması… Ben bile inanmıyorum ki… Onlar nasıl inansın canısı?

Neden bu ekonomiden cacık olmaz?

Hani faizler indi, bindi… Dolar yükseldi… Bunlar hep para politikasının işi… Tek başlarına kurtaramazlar ülke ekonomisini…

Nitekim yoksul ülkelerin çoğu yolsuzluğun, hırsızlığın, arsızlığın arşa çıkmış olduğu ülkeler olduğu aşikar… Kim engel olacak bu duruma? Sayıştay!

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İyi de mevcut iktidar döneminde Sayıştay yasası defalarca değiştirilerek, yüksek yargı kurumu statüsündeki bu en üst mali denetim kurumu etkisizleştirildi.

Yargı mensubu statüsündeki Sayıştay denetçilerinin mali denetim ve incelemeleri yasa değişiklikleriyle önemli ölçüde engellenirken, hazırlanan denetim raporlarındaki yaptırımların uygulanması, sorumlulara kamu alacağı davası açılması, yolsuzlukların soruşturulmasına önemli kısıtlamalar getirildi.

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Yetmedi… Sayıştay raporlarının TBMM'ye gönderilmesi ve Sayıştay'ın resmi web sitesinde yayınlanmasına yönelik sansür uygulamaları devreye sokuldu.

Yine de getirilen onca kısıtlamalara rağmen sansürlü Sayıştay raporlarında bile kamu kaynaklarının hesap vermeksizin keyfi şekilde kayıt dışı kullanımına ilişkin tespitler ve kaydı-belgesi olmayan, nereye gittiği bilinmeyen büyük harcamalar saptandı.

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Sayıştay Başkanlığı'nın Genel Değerlendirme Raporunda; örtülü ifadelerle kamuda, devlet kurumlarında, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde çok yaygın şekilde keyfi ve belirsiz harcama olduğunu, yöneticilerin hesap veremediğini, harcama kayıtlarının ve belgelerinin tutulmadığını veya tümüyle bulunmadığı ortaya çıktı.

Kamu idarelerinin büyük bölümünün yasa gereği yayınlamaları gereken faaliyet raporunu yayınlamadıkları, bütçe kaynaklarının kullanımı ve harcama çizelgelerini düzenlemedikleri, yıl sonu ödeneklerinin kaydını tutmadıkları belirlendi.

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234 kamu idaresinin bütçe hedefiyle gerçekleşmeler arasında meydana gelen sapmaların, farklılıkların gerekçesini açıklamadığı…

34 kamu kurumunun kullandığı mali kaynaklar hakkında bilgi vermediği…

219 kamu kurumunun ise birlik, vakıf, kurum ve kuruluşlara yaptığı hibe ve yardımları mali bilgiler arasında göstermediği ortaya çıktı.

Anladınız mı neden cacık olmaz ekonomiden… Sanki babalarının paraları…