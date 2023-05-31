PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ey ‘idam’ isteyen cahil!

Erdoğan seçimi kazandığı akşam yaptığı balkon konuşmasında, kendisini dinleyen kalabalık “Selo'ya idam” sloganları attı. “Dur” diyen de olmadı. Acaba orada kan isteyen cahillerin idamın sonuçları hakkında bir fikri var mı?

Daha önce bu işin altı defalarca ısıtıldı. Yarın yemek için sokakta kedi, köpek kovalarken bu sloganlarını hatırlarlar mı?

★★★

Ülkede dile getirilen yegane görüş yıkarız, yakarız, acımayız, savaşalım, şehadet, idam edelim, haddini bildirelim olur mu? Oluyormuş demek ki! Sahi hiç yaşamı yüceltmeyi denediler mi?

Seçim mitinglerinde gördük, iş yapmıyor bu topraklarda sevgi… Kılıçdaroğlu'nun eliyle yaptığı kalbin işe yaramadığı tescillendi…

★★★

E buyursunlar o zaman… Halk istiyor, yetki de verildi. Kıvırmadan idamı geri getirsinler bakalım ne olacak Türkiye'nin hali?

Şimdi işin yoksa kanunu değiştir zor zanaat diyorlarsa… Dava, avukat, savcı, hakim ile kim uğraşacak kuzum bununla? Kukuletalarımızı giyip meşalelerimizi alalım. “Yakın bunları” deyip cadı avına çıkalım!

★★★

Çok açık söylüyorum, idam gelsin şu an yaşadığımız ekonomik kriz lüks kaçar. Yolda görsek öpüp başımıza koyarız. Türkiye iki yıl içinde daha önce hiç yaşamadığı sefaletle tanışır…

Hani 2001 krizini örnek gösteriyorlar ya, koyun onun yanına 1994 krizini, toplayın ikisini, o bile bunun yanında sığır çiftliğine kontenjandan girmiş tavuk gibi kalır.

★★★

Peki neden? Kime ne bizden? Hah işte o iş öyle olmuyor…

İdamın geri getirilmesiyle beraber Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmiş olur. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği sona erer.

Konsey, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek için kurulmuş. Otellerin yıldız alması gibi, bir yatırımcının tercihi için olmazsa olmazlardan biri… Çıkmak başka, kovulmak bambaşka… Ne olur?

★★★

Olan yabancı şirketler çekip gider. Turizm acenteleri Türkiye'nin adını rehberden siler… Sen de hiçbir yere gidemezsin. Vize vermezler. İstanbul Havalimanı'nda uçurtma uçururuz.

Milyonlarca yeni işsiz, durdurulamayan bir enflasyon, pul olmuş bir para, borçlarını ödeyemeyen bir Türkiye, fakirleşmiş bir halk ile beraber ülke ekonomisi direkt göçer…

Mal satmazlar. Mal almazlar. Milyarlarca dolara yaptırdığımız yap-işlet-devret projeleri var ya… Yandaş şirketler bile hazine garantili alacaklarını göremezler.

★★★

Avrupa bu konuda çok net… “Avrupa zaten dış mihrak” mı diyorsunuz? Eyvallah da… Türkiye'ye sağlanan finansmanın üçte ikisi Avrupa'dan…

Türk bankalarına açılacak kredilere kısıtlama, şirketlerin kredi alması veya bono-tahvil ihraç etmesini durdurulması anlamına gelir.

★★★

Yahu Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan gibi Avrupa Birliği'ne üye olmayıp Avrupa Konseyi üyesi olan tüm ülkeler, idam cezasını kaldırdılar.

Rusya'da idam var, 1996'dan beri uygulanmıyor. Yoksa gelişmiş ülkeler idam cezası olan ülkelerle masaya bile oturmuyor.

Bu iş soğan için tanzim satış kuyruğuna girmeye de benzemez… “İdam” diye bağıran cahiller yağlı urganı kemirecek hale gelirler. E hadi getirsinler!