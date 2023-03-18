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Gelen geçti giden geçti!

Mevcut kaynaklarla buraya kadar… “Ben ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim” diyordu. Şimdi gel de yabancı yatırımcılara anlat… Türkiye'nin önü açık, yatırım yapın diye… Gelmezler kör değillerse… Hele ülkenin bu haline…

Çıkışları 2013 yılında başladı. Her geçen yıl biraz daha hızlandı. Nihayetinde çıkacak bir şey kalmadı. Yeni bir hikaye yazmak gerekiyor. O hikayeye de mevcut yönetimle ulaşılamıyor.

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Nasıl ki Türkiye, Avrupa Birliği'ne tam üyelik için müzakerelere 2005 yılında başladığında yatırımcılar Türk bankalarına, şirketlerine, hisse senetlerine, tahvillerine büyük ilgi gösterdiyse bunun tam tersi oldu.

Türkiye, 21 yıl önceki Türkiye ile aynı değil… Tabii ki olmayacak. Teknoloji ilerledi, dünya değişti. Türkiye'nin yerinde sayacak hali yok ya!

Nitekim tüm dünya ülkeleri ilerledi, değişti, gelişti. Türkiye en geriden takip etti.

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Öyle uzaklara gitmeyin. Bundan 30 yıl önce eski Demir Perde üyesi komünist devletler muhtaç durumdaydılar. Ekonomileri bile yoktu neredeyse…

En zor bürokratik işlemler bir paket sigaraya hallediliyordu. Şimdi gelen bizi geçiyor, Türkiye durakta sanki otobüs bekliyor.

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Elde avuçta para yokken düşük faizle verilen ve değirmenin suyunun nerden geldiğini merak ettiren kredi paketleri açılıyor. Asıl kaynağı para basılması ve yüksek oranlı borçlanılması…

Şirketlerin vergileri artırıldı. Vergilerin anormal artışları bütçenin yarasına merhem olmayacak. Ekonomi teşviksiz adım atamıyor, onun da yükü yine bütçeye kalacak.

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Bütçe desen kevgire döndü. Kamu mali disiplini diye bir şey kalmadı. İş çığırından çıktı. Sadece cüce şubat ayında 170.6 milyar lira bütçe açığı verildi. Deprem ile tabii ki etkileşimi var, zira geçen yıl aynı ayda 69.7 milyar liralık bütçe fazlası elde edilmişti.

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Yerli tasarruf havuzunun nerdeyse tamamı krediye dönüştü… Bankalarda para bitti, şirketlerin kredi ihtiyacı bitmedi.

Bir ekonomi yönetimi düşünün, tek alabildiği önlem kredi ile vatandaşa ev ve araba satmak olsun. “İş yaratamıyorum ama size kamu bankalarından ucuza kredi veriyorum!” diye övünüp dursun.

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Özel bankalar da numunelik dışında kredi falan vermiyorlar bu arada… Ne yalan söyleyeyim vermesinler de bence…

Dünyadaki örnekler bize göstermiştir ki; finansal krizlere sebebiyet veren en büyük etken kredileri içeren para arzının kontrolden çıkmasıdır. Daha ne kadar kontrolden çıkacağı tartışılır ama beter etmenin de alemi yok!