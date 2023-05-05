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Güvenli liman derken!

Yaklaşık bundan iki yıl önce enteresan bir haber yayınlanmıştı. Haber, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Sivas'ta Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi'nin açılışını yapmasıydı.

Dün de Bursa'da yenilenen Mutfak Akademi açılışındaydı. Sahi Varank ne alakaydı?

Sanayi desen değil… Teknolojik bir iş desen hiç değil… Gören de kitlesel hamur üretimi için montaj hattı kurdular veya hamurlara yapay zeka çipi takacaklar sanacak.

Madem açılışı yapıyorsun takip et değil mi? Nasıl gidiyor kangal üretim işi… İlk mezunlarını verdi mi? Tarım ve Orman Bakanı'nın işi çıktıysa demek ki seçim öncesi nöbetçi açılış görevlisi gibi kendisi…

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Benim takıldığım bunlar değil aslında… Son demeci… “21 yılda yaptığımız reformlarla Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getirdik. Uluslararası şirketler Türkiye'yi güvenli bir liman olarak görüyor” demesi…

Yaptıkları reformlarla Borsa İstanbul'da yıllarca yüzde 70'lerde olan yabancı yatırımcı payı yüzde 28'e kadar geriledi. Özellikle başkanlık sistemiyle birlikte nasıl kaçacaklarını şaşırdılar.

Aynı durum devlet iç borçlanma senetlerinde de gerçekleşti. Neredeyse yabancı kalmadı gibi… Bu tabloya bakınca insan ister istemez düşünüyor, cazibe merkezi derken ne demek istedi acaba?

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Kredi derecelendirme kuruluşlarının “çöp” olarak nitelediği bizim ekonomi, yabancı raporların müşterilerine “uzak durun” uyarılarıyla tavsiye etmediği, yurt dışından para bulmak için tefeci faizi ödemekten başka çaresi kalmayan bir memleket haline geldi.

Hangi uluslararası şirketler bizi güvenli buluyor, müsait olunca sayabilir mi?

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Afganistan, Suriye, Irak, Pakistan şirketleri bile gelmiyor. Sadece vatandaşları bu vahşi cazibemize kapılıyor. Amaçları Türkiye'yi köprü olarak kullanıp kapağı Avrupa'ya atmak.

Söylediklerine inanacak kitle bırak ülkeyi, kendi şehrinden bile çıkmamış halde… Yıllarca Türkiye'yi kıskanıyorlar yalanlarına bile inanmışlar, buna mı inanmayacaklar?

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Uluslararası şirket dediklerinin arasında Arap olmayanı var mı? Güvenli liman derken Mersin Limanı'nda muz konteynırlarından bahsediyorsa o işle başka bir bakan ilgileniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye sunduğu 2022 yılı Uluslararası Narkotik Mücadele Stratejisi Raporu'nda Türkiye'yi “uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında transit, kara para trafiğinin merkezi” olarak nitelendirdi.

Çekemiyorlar belli ki…

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Gri liste… Anlamı parasal açıdan kirli ülke… Yapılan uluslararası incelemede Botswana ve Mauritis listeden çıkarıldı. Haritada göstersene yerlerini… İşte onların yerine Türkiye dahil edildi.

Oda arkadaşlarımız Kamboçya, Gana, Zimbabve, Myanmar, Pakistan, Nikaragua, Suriye, Uganda… O oldu!

Uyuşturucu baronları, insan kaçakçıları, mafya babaları, terörün aranan isimlerinin göz bebeği olduğumuz aşikar… Bu topraklar kimin zamanında uluslararası çetelerin ilk adresi, güvenli limanı haline geldi?

Dediği tek bir şey doğru… Bunların hepsi son 21 yılda oldu!