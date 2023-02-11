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İngiliz uşağı

Eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, bu zor günlerde gençlerimize adeta umut oldu.

İstanbul belediyesinin yolladığı yardımları yerinde denetlemeye giden İmamoğlu'na hakaretler yağdırıp, “İngiliz uşağı” diye haykırarak sinir krizi geçiren eski milletin vekili, bu güne bir baltaya sap olamayan gençlerimizin yüreklerine su serpti.

Düşünsenize böyle biri mecliste koltuk sahibi olabiliyorsa… Durun bakalım hayırlısı inşallah…

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“Kardeşim bu zor günde yardıma geldiğin için Allah razı olsun” deyip teşekkür edeceğine kovmaya çalışıyor!

İnsan hayatı, kendi hemşerileri umurunda değil… Taş üstüne taş koyarsın ya da taş üstüne taş koyma gayreti olanlara yardım edersin. Bir şey yapmaktan aciz isen de en azından susarsın.

Sonra diyorlar ki; gün birlik günü, hepimiz bir olmalıyız falan… Ben bunun nesiyle bir olayım şimdi? Kendimi neden o kadar düşüreyim? Gölge etmesin yeter!

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Bırak İngiliz uşağını bizzat İngilizler de deprem bölgesinde… Hani dış mihrak dedikleri Türkiye'deki her türlü kötülüğün müsebbibi…

Toplam 77 kişilik arama-kurtarma uzmanı, son teknoloji ekipmanları ve arama köpekleri ile kurtarma faaliyetlerinde canla başla işlerinin başında… İyi ki onları görmedi bu hanımefendi…

Belli ki bu bir suçluluk psikolojisi… Ayıplarını örtme çabası… Sen yıllarca Kahramanmaraş'ın milletvekilliğini yap, şehre zerre faydan dokunmasın.

Sonra da on binlerce kişi ölünce vicdan azabıyla sağa sola saldıracaksın. Git bazlama yap hiç değilse bir faydan dokunsun.

Yeni dönemde milletvekili adayı olmak için de bu çaba emin ol AKP'nin gözünde bile çok çirkin kaldı bu sataşma…

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Tabii bu iş bu kadar basit bir seviyesizlik olamaz. Biraz Google biraz Twitter derken bir bakıyoruz ki Nursel Reyhanlıoğlu'nun Fatih Kocabaş adında bir kardeşi olduğu ortaya çıkıyor.

Peki ne iş yapıyor?

Fatih Kocabaş Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Harita ve Emlak Dairesi Daire Başkanlığı görevinde bulunmuş. Fatih Kocabaş Kahramanmaraş Kadastro Müdürlüğü görevini de yürütmüş.

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü mekansal strateji planlarını, imar planlarını ve çevre düzeni planlarını ilgili kurumlara hazırlatır, onaylar ve denetler.

Bu planlar ışığında jeolojik ve jeoteknik denetimleri yaparak afet ve risk yönetim planları yapar ve plana yönelik kuralları hazırlar.

Harita ve Emlak Daire Başkanlığı ise haritaların imar mevzuatına uygun yapılmasını sağlamanın yanında, imar planları doğrultusunda yapılacak olan arazi ve arsa düzenlemelerini de denetler.

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Kısaca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hesap soracakları arasında bulunan kişilerden biri… Yıkılan evlerden kaç tanesi onayından geçtiğini bilemem ama belki de pürü pak çıkar karşımıza…

Aslında her partinin hayali böyle bir milletvekili… Filtresiz termik santral teklifine kabul oyu vermesine karşın yasa, Erdoğan tarafından veto edilince neredeyse kutlama yapmıştı.

Madem doğru bulmuyordun neden “kabul” oyu attın diye kimse sormadı. Elini kaldır, elini indir… İşte bu şu anda milletin iradesidir!