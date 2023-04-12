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Kanal İstanbul seçimi

İktidar cenahının seçimde en önemli kozlarından biri kimsenin yapılmasını istemediği Kanal İstanbul… Ne sözler vermişlerse, kimlere arsaları itelemişlerse “yapılacak da yapılacak” deyip duruyorlar.

Kanal İstanbul ihalesine girecek şirketler için hayat kolay olmayacak. Formül yap-işlet-devret… Önce hüplet sonra gümlet… Peki, yapacak şirketler krediyi nereden alacak?

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Fizibilite raporlarında çeşitli finansman modellerinden bahsedilmişti… Ağırlıklı olarak inşaat süresince anapara ödemesiz sonrasında 25 yıllık bir döneme yayılan ödeme planları benimsenmişti.

Türkiye'deki bankaların yaklaşık 35 milyar dolar maliyete nefesi yetmez, kamu bankalarının kaynakları elvermez, özel bankalar o işe hiç girmez. Sen yine hobi olarak benimse de kim ilk 7 yılı ödemesiz kredi verir Türkiye'deki bir şirkete…

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Muhalefet partileri iktidar olmaları halinde yap-işlet-devret formülü ile yapılan birçok projenin ve Kanal İstanbul'un yapım paralarının devlet tarafından ödenmeyeceğini açıkça söyledi.

Erdoğan bu söylemler karşısında, “Bu ne terbiyesizliktir… Devletlerde devamlılık esastır, bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar. Bunları öğrenin” diye cevap vermişti.

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Sorunlu bir açıklamaydı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bu paraları ceplerinden ödemeyeceklerine göre kim ödeyecek söke söke? SS bu millet… Neyle? Vergileriyle…

Paraydı, puldu, hepsinden geçtim. Her şey tamamlansa, ihaleler yapılsa, para bulunsa, kazı başlasa, hiçbir sorun çıkmasa Kanal en erken 2030 yılında başlayacak çalışmaya… Şantiyeye dönecek İstanbul 7 yıl boyunca…

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Saatte 420, günde 10.080 kamyon İstanbul trafiğinde moloz ve hafriyat taşıyacak. Trafiğin anası ağlayacak… Şu anda ağlamıyor mu diyorsanız, daha hiçbir şey görmediniz. Film esas o zaman başlayacak. Yollarda beklemek yaşam biçimimiz olacak.

Hele çıkacak toz, toprak. En hafif rüzgârla bütün İstanbul'a yayılacak. Her gün 11 ton dinamit patlatılacak. Bunu dağın başına baraj kurmak için yaparsın ama nüfusu 16 milyon olan 20 milyon kişinin yaşadığı şehirde yapmak için belli ki çok değişik bir bakış açısına sahip olmak gerek…

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Oldu da Kanal İstanbul projesine kredi açtılar. Bırak projenin doğa dostu olmasını, düşman bile yapmaz bu kadarını… O derece felaket bir düşünce yapısı…

Seçim kararı verirken kişiye değil yapacaklarına bakacaksın. Ben baktım. Size şöyle söyleyeyim oyumu sokağa atarım yine Kanal İstanbul'u yapacak partiye atmam!