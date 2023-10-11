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O kadar yerse büyür tabii Türkiye!

IMF, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ve gelecek yıl yüzde 3 büyüyeceğini tahmin etti. Sevinmemizi istedi… Türkiye'de büyüme rakamlarının hiçbir anlamı olmadığını göremedi.

Öncelikle ülke büyümesini açıklayan kurum hangisi? Enflasyon rakamlarını da açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu… Bunun anlamı sana ne kadar büyüme lazım onu söyle, gerisini de çok şey etme.

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Büyüme dediğin duruma göre değişen bir veri… Depremi bildin mi? Yıkılan apartmanlar tekrar yapılacak ve bu sayede ülkenin büyümesi artacak. Faydası ne?

Kanal İstanbul'u yapacaklar. Nasıl? Kazacaklar. İsterlerse kazıyı yarıda bıraksınlar. Kazıyı yaptıkları kadar fiziksel üretim büyümüş olur. Faydasız da olsa ülke yine büyür.

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Amerika Birleşik Devletleri… İkinci Dünya Savaşı öncesi efendi efendi büyürken, 1941'de savaşa dahil olmakla beraber ilk yıl yüzde 17.7 büyüdü.

1942 yılında savaş şiddetlendi ve büyüme yüzde 18.9'a yükseldi.

1943 yılına gelindiğinde savaş devam ediyordu ve Amerika'nın büyümesi yüzde 17 gibi oldukça yüksek büyüme oranlarına ulaşmıştı.

Savaş 1945'de bitti o yıl yüzde 1 daraldı!

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Kore Savaşı başlamadan bir yıl önce, 1949'da, yüzde 0.5 daralan Amerikan ekonomisi, savaşın başladığı 1950'de yüzde 8.7 büyüdü…

1951'de yüzde 8.1 büyüdü…

1952'de yüzde 4.1 büyüdü…

Ve 1953'te yüzde 4.7 büyüdü…

Savaşın sona ermesinin ardından 1954‘de yüzde 0.6 daraldı!

Büyümenin mantığını anladınız mı?

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Bu sebeple ayrıntılara bakacaksın… Ne, ne kadar büyümüş… İyi de ülkenin doğru dürüst ne sanayi ne tarım envanteri var. Nasıl hesaplayacaklar? Anket yapacaklar.

Mesela sanayi üretim büyümesi kısmen farklı dinamiklerle çalışır. Mal üretip rafa koyarsın. Satılması için insanların cebindeki paranın yeterli olmasını umarsın.

Malların bir kısmı satılmazsa, üretim kısılır. Yeni yatırım yapmaktan kaçınılır. Fiyatlar sabit bırakılır ya da azaltılır. Her durumda büyüme yavaşlar. Normal şartlarda bunlar yaşanır.

Bu durumda da durmuyorlar… Sanayi stok üretti deyip istese de istemese büyütüyorlar.

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Olsun! Devlet-i Aliyye var olsun! Maşallah, giderlerini hiç kısmıyor. Belli ki ülkeyi büyütmeye uğraşıyor. İsraf, saltanat, yolsuzluk deyip geçme… Al sana harcamayla büyüme…

Hani Dicle kenarında kurt tarafından yenilen kuzunun hesabı kendilerinden sorulacaktı? Kurt kuzuyu önce kaçırdı sonra ırzına geçti nihayetinde de yedi… Yedi ama bak büyüdü ekonomi!

Türkiye'nin nüfus artış oranı yaklaşık yüzde 1.5 seviyesinde… Bu oran gelen Suriyeliler, Afganlar, Afrikalılar ve bilumum kavimler göçü mensuplarıyla beraber yüzde 2'ye ulaşır.

Bunun dolaylı anlamı ekonomiyi yönetmesen, oturduğun yerden kalkmasan ülke yüzde 2 büyür kendi kendine…