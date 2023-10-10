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Savaşın Türkiye’ye faturası

Savaş deyince aklıma gelen, Türkiye ekonomisinin neden bu durumda olduğu… Daha kötüsü olmazdı herhalde savaşa girse… Neyse…

Savaş tadında gelişmelerin olduğu topraklar tabii ki dünyanın çöp tenekesi Ortadoğu'da başladı yine… Hamas enteresan bir saldırı gerçekleştirdi İsrail'e…

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Davasında haklı olan Filistin'in bu terör eylemiyle haksız duruma düşmesi an meselesi… Hamas farklı, Filistin farklı diye sabaha kadar anlat el aleme… Kabul ettiremezsin kimseye…

Şahsen ben savaş demesem de İsrail çoktan savaş ilan etti. Cin şişeden çıktı. Filistin için kötü günler bitti, daha kötüleri başlamak üzere…

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Şahsi merakım Hamas yetkilisi yaklaşık bir yıldır bu saldırının hazırlıklarının yapıldığını ifade ederken dünyanın en şahin gizli örgütlerinden Mossad bunu nasıl haber alamadı…

Hamas'ın içindeki savaşçıların neredeyse yarısı Mossad ajanı… Mümkün mü? Yoksa son noktayı koymak için kayıplar göze alınıp izin mi verildi? İnsanın aklı almıyor bu zafiyet nasıl meydana geldi.

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İşin aslı, biz de benzer durumu 15 Temmuz darbesinde yaşamıştık. Hâlâ aydınlatılamayan birçok konunun Meclis araştırması reddedildiği için ne olduğunu anlayamadık.

Amerika da benzerini 11 Eylül uçak saldırılarında yaşadı. Ülkelerin bile bazen basireti bağlanıyor mu bunun anlamı?

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İşe Hamas açısından bakarsak insancıl olmamasına karşın başarı elde ettiler. Nitekim Arap ülkeleri İsrail ile kanka olmak üzereydiler. “Durun biz hâlâ buradayız” dediler. Artık görmezden gelinemezler.

Büyük kumar oynadılar aslında… Dünyanın desteğini alan İsrail'i kim durduracak bu saatten sonra? Zaten bahane aranıyordu. Rota oluşturuldu.

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İsrail bu konuyu, bu kadar sivil kayıptan sonra kapamaz.

Bundan 4 yıl kadar önce İsrail bir tek İsraillinin cesedini almak için 2.000 Filistinliyi hapishanelerden serbest bıraktı.

Son saldırının bilançosu şimdilik 700'den fazla ölü ve 1.000'den fazla esir var.

Şok eden haber ise İsrail'in Güney Bölge Komutanı yani en üst düzey generali Hamas esiri…

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Görevim icabı benim için önemli olan paranın tepkisi… Amerika ve Uzak Doğu'da piyasalar kapalı olduğu için ilk önemli tepkiyi petrol fiyatları verdi. O da sınırlı kaldı.

Nitekim olay bölgesel kalırsa sınırlı etkisi olur finans piyasalarına…

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İş akışı belli… İş Hizbullah'ın olduğu Lübnan'a sıçrayacak. Fakat ipin ucunun gittiği ülke İran… Nitekim Hamas verdiği destekten dolayı İran'a teşekkür etti, İran da eyvallah dedi…

Yani? Rejimi çökertme çalışmaları yakında başlar… İran çok sıkışırsa ve Hürmüz Boğazı'nı geçişe kapatma kozunu oynarsa… Bu sebeple petrol taşımacılığında sorunlar yaşanmaya başlarsa, gitti bizim bir Orta Vadeli Program daha…

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Petroldeki her 10 dolarlık artışın Türkiye'nin enerji faturasına ek maliyeti 4.5 milyar dolar civarında… Bu durumun enflasyonu körüklemesi de cabası…

Anlamı daha fazla zam, daha fazla vergi… Tabii ki dileğimiz en kısa sürede bitmesi… Zira öyle kısa sürmeyecek sanki…