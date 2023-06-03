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Son parayı da Şimşek’e basıyoruz!

Bir yanda ekonomide nas dili ve edebiyatını alnımızın akıyla uygulayan ve vatan, millet, yerli, milli, gururlu, onurlu bir duruş sergileyen Türkiye… Diğer yanda dünyanın kalanı…

Yani biz tek siz hepiniz hesabı… Sonuç? Onlar kazandı!

En büyük merakım, yeni ekonomi yönetimi faiz artırırsa Erdoğan'ın faiz düşürürken referans verdiği naslar ne olacak? Ateist bir ekonomiye mi sahip olacağız?

Yok naslar orada duracak ve faiz yükseltilmeyecekse neden ihtiyaç var yeni ekonomi yönetimine ve modeline?

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Erdoğan, “Nas ortada dururken sana bana ne oluyor?” demişti. Ona bir şey olmadı ama halk hızla fakirleşti… İyi de kitap hâlâ aynı, değişmedi… Acaba nedir eğip bükmenin bedeli?

Koskoca Arap Yarımadası'nda dahi faiz sebep enflasyon netice diyen bir ekonomist bulamazsınız. Bizde ise ülkenin resmi sloganı…

Bazıları ciddi ciddi bir plan bir programları var ona göre taktik uyguluyorlar sandı… Yok öyle bir şey! Ülke bilimin uzağında enteresan teorilerle yönetildi… Yolun sonuna gelindi…

Problem artık tek başına ne faiz, ne döviz, ne enflasyon, ne hazine yönetimi, ne maliye… Ekonomiyi yönetenlerin bizzat kendileri…

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Ekonomiyi düzeltme çabalarıyla kapasite yetersizliğinden yapılan yanlışlar bizi kara delik gibi içine çekildiğimiz, nereye götürdüğünü bilmediğimiz bir ortama soktu… Mehmet Şimşek nefes olur mu?

Olacak! Zira bundan daha kötüsünü yapacak biri henüz dünyaya gelmedi.

Size şöyle anlatmaya çalışayım. Öncelikli hedef ki resmi olarak açıklanmıştı, ithalatı düşürüp ihracatı artırarak ticari fazlaya ulaşmaktı. Bu durumun gerçekleşmesi için onlarca karar alındı, ekonomi politikaları uygulanmaya başladı.

Zira ekonominin başında normal şartlarda kapıda bile durmasına izin vermeyeceğin adamlar olunca maya tutmadı. Ekonomi felakete yelken açtı.

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Sadece mayıs ayı dış ticaret açığı 12.66 milyar dolara yükseldi. Yılın başından beri dış ticaret açığı 56.1 milyar dolara çıktı. İthalat tüm zamanların rekorunu kırdı.

Liyakatsizler ordusu bombayı kucağa bıraktı, kaçtı! Mehmet Şimşek çıkıp, “Sizin yaptığınız, yapacağınız işe…” diye başlayıp… “Topunuz bu ekonomiyi bu hale nasıl soktunuz?” diye sormadan göreve başlamasa bari…

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Şimşek, bütün kadronun baştan aşağı yenilenmesi için izin alabilir mi?

Ekonomi aynı zamanda psikolojidir… Mesela Merkez Bankası Başkanı… Piyasalarda kredisi sıfır… Kimse tarafından güven duyulmuyor. Yapacağı her hata Şimşek'in hanesine yazılacak ve işler olması gerekenden de beter olacak.

Kadro önemli… Türkiye ekonomisinin nereye gideceğini görmek için sadece bu hamleleri analiz etmek bile yeterli… Laf kalabalığı gerisi…