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Ülke pavyona mı gitti?

Haziran ayında Kur Korumalı Mevduat hesaplarına Hazine ve Merkez Bankası tarafından ödenecek para yaklaşık 150 milyar lira civarı… Yuh! Milletçe pavyona gitsek daha az masraf çıkardı…

Peki niye bu parayı ödüyoruz? Dolar fazla yükselmesin diye… Nereden yapıyorlar bu ödemeyi? Bir yerden kazançları mı var? Hayır! Para basıyor, onu veriyorlar. Bak aslında ne kadar da kolay.

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Bankalardaki Kur Korumalı Mevduat tutarının 2 trilyon 576 milyar liraya yükselmesi bu zararın her geçen ay artacağının işareti… Fakirden alıp zengine vermenin yeni modeli…

Oysa enflasyonu kontrol etmede başarılı olduğunda döviz kurlarını da kontrol edersin. Bunun için de en etkili silahın faizi kullanmalısın. Yani kullanmalıydın… Bu kadar zarar ettikten sonra kullansan kime fayda? Bir de üzerine bunu ödemek için para basıyorsun. Nasıl düşecek o enflasyon söylesene?

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Oysa faiz ile suni olarak oynamaya çalışmasalardı iş çığırından çıkmazdı. Kur korumalı gibi saçma sapan bir mevduat icat edilerek ülke ekonomisi büyük risklerin içine atıldı.

Doların her kuruş yükselişinin milyarlarca lira maliyeti nedeniyle yükselmemesi adına her şeyi yaptılar. Yine durduramadılar. Benim esas merakım bu işi nasıl sonlandıracaklar?

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, döviz kurundaki artışın yavaşlatılması için başvurulan Kur Korumalı Mevduat uygulamasından “aşamalı” olarak çıkılacağını söyledi.

Tam olarak ne dedi? “Kur korumalı mekanizmasını ani bir şekilde bitirme gibi bir yaklaşımımız yok. Burada hiçbir endişe olmasın” dedi… “Yaklaşım” değil “şansımız” olmalıydı. Nitekim ani olarak bitirme şansları yok.

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Tamamı dövize endeksli Türk Lirası… Sanal dolar basmanın legal hali… Başka ülkenin para birimine dayarsan kendini, süründürürler ekonomini…

Haliyle öyle bir para kasada bulunmadığı gibi sıfırı tükettik demek için bile bir yerlerden döviz gelmeli. Dolar yükselmesin diye kendine ait olmayan rezerv stokuna girip eksi 75 milyar dolara kadar geldi.

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Peki bu nedir? Bariz sebep sonuç ilişkisi… Düşük faiz, yüksek döviz talebinin yolunu açtı. Talep hızlı yükseliş getirdi.

Faize, “faiz” dememek için kırk takla attı. Faizsiz finans ile çözüm yolu aradı. Bu zavallılık nedeniyle kur korumalıya verilen faizler bile çıldırdı bir ara… Düşünün dolar bazında yıllık yüzde 40'lara kadar

çıktı yüksek montanlı

mevduatlarda…

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Daha ekonominin neden her geçen gün kötüye gittiğini dahi bilmiyorlar. Nasıl kurtaracaklar? Yaşananlar bir sonuç… Neyin sonucu? Kötü yönetimin, bilgisizliğin, liyakatsizliğin…

Kendileri anlamayınca bir de eski bakanlardan Mehmet Şimşek el atsın duruma dediler… Bunca krizi bir inat yüzünden yaşadığımız düşünülürse çok da iyi günler beklemiyor bizi ileride… Huylu huyundan vazgeçer mi sizce?