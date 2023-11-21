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Vatan satmak yüksek faizle olur!

Piyasaların yeni heyecanı Merkez Bankası'nın perşembe günü vereceği faiz kararı… Kuvvetle muhtemel bu ay ve gelecek ay 250 baz puan artırıp politika faizi yüzde 40'a ulaştırılacak ve orada duracak. En azından beklentiler bu yönde…

Merkez Bankası faizleri az buz değil 3.150 baz puan artırdı. Tam 31.5 puan… Sahi memleketin hangi problemi geride kaldı? Yıllardır umursanmayan sorunları çözmek bu kadar kolay mıydı?

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Geç kalmanın bedeli her zaman daha fazla faiz artışıdır. En başta yapması gereken yapılmadığı için bu hale geldik. Şu artışı önceden, dolar kuru henüz 7 ya da 8 liradayken yapsaydı olmaz mıydı?

Şimdi ne diyor acaba kendi yarattığı “nas” canavarına?

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Nas demedim, “pas” dedim… Şahsi oynama pas ver arkadaşına…

Nas demedim, “kas” dedim… Yaza fit girmek için yürüyüşü aksatmayalım…

Nas demedim, “has” dedim… Has Parti vardı. Başında Numan Kurtulmuş… Bize geldi, Meclis Başkanı yaptık kendisini… Esas şimdi kurtuldu.

Nas demedim “Fas” dedim… Güzide bir kardeş ülke kendisi…

Nas demedim, “bas” dedim… Para kalmamış benim İstanbul kartta, sen basabilir misin acaba?

Nas demedim, “tas” dedim… Bu muhalefeti 40 tas su ile yıkasak aklanmaz paklanmaz valla…

Nas demedim, “yas” dedim… Ülkede her daim bir yas söz konusu olmasa iyi ama…

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Çevirmeye bile ihtiyaç duymuyor kazı… Neden yaptı? Nasıl bugünlere gelindi? Nerede has adamı Nebati?

Madem bağımsızdı Merkez Bankası, madem faizleri artırabiliyordu, neden artırılması gereken zamanda artırım yapmadı? Ben anlatayım. Saray'dan ancak icazet alındı.

Oysa “Vatan satmak yüksek faizle olur!” demişti, “Faiz ısrarcıları karşılarında beni bulur!” diye eklemişti. Merkez Bankası faizleri yükseltti. Hadi vatanı satanı bulun bakalım şimdi…

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Ekonomi hakkında en son “Ben Mehmet Bey'e karışmıyorum, o kendisi karar veriyor” cevabıyla ekonomistleri bi sevindirdi. Bu saadet uzun sürer mi?

Bu sefer herkes rolüne iyi çalışmış… Çıkıp “Ben faiz istemiyorum ama Merkez Bankası bağımsız, elden bir şey gelmiyor” diyor. Mehmet Bey'i sorumlu tutuyor.

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Film gibi, iyi polis ile kötü polis didişiyor. Erdoğan iyi polis… Hâlâ faiz düşmanı… Merkez Bankası ve Ekonomi Bakanı kötü polis… Başkanı dinlemiyor, faizleri artırıyor. Bu arada “ben özgürüm” mesajı da vermeyi ihmal etmiyor. Bu senaryoda herkes kazanıyor.

Yabancı yatırımcı da bu durumda, “Bakın kurumlar özgürce çalışıyor” diyecek, yüksek faiz onu cezbedecek, parasını Türkiye'ye getirecek. Döviz düşecek.

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Bakalım bu orta oyunu ne kadar sürecek? Bakalım sabrı ne zaman bitecek? İstese de istemese de Dünya Bankası vasıtasıyla 32 milyar dolar para gelecekse ülkeye, katlanacak Mehmet Şimşek'e…

O para yeter mi? Biraz toparlasak da Kanal İstanbul'a başlasak derdi… O kadar sözler verildi Katarlılara… O olmazsa, rezerv alan yetkisi verildi. Silivri sahilleri oralara ne kadar çok benziyor değil mi?