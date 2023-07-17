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Zamlara şaşıran var mı?

Şaşırana “Affedersiniz ama ne bekliyordunuz?” diye sormalı… Benzin fiyatı 35 liraya çıkarıldı. Birazcık daha geri gidelim seçimlerin bitmesinden bugüne benzin fiyatları 14 lira 19 kuruş zamlandı.

Kimsenin şu anda pek umursamadığı doğalgaz da arada nasibini aldı. ÖTV oranı üç kat artırıldı. Şu faturalar gelmeye başlasın onun da hissedersiniz acısını…

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Ya noolacağıdı? Vatan, millet romantizminin sonuna gelindi. Oysa altına doblo çekip sokak aralarında son ses dombra açıp dolaşanların aklıyla her şey toz pembe olacaktı?

Şimdi gerçeklerle yüzleşme vakti. Seçim sözleri yerine getirildi mi? Getirildi. Kaynak tabii ki yine milletin cebiydi…

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Sahi neden çekinecekler ki? Kılıçdaroğlu ana muhalefetin başında olduğu sürece kaybetme şansları neredeyse yok gibi… Yapıştırsınlar zamları yine her seçimde toplarlar oyları…

Aslında iyi de oldu… Eskiden neydi öyle? Mazota 20, benzine 55 kuruş zam… Yazı yazmaya değecek meblağ bile değildi valla… Şimdi kallavi geçiriyorlar. İyi de insanlar buna ne kadar dayanırlar?

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Oysa Almanya ekonomisini tam da çökertmek üzereydik. Doların dünyadaki tahtı sallanıyordu. Adamlar şaşırmış ne yapacaklarını bilemiyordu.

Ülkede buna inanan ahmaklar varken zam bize geldi iyi mi? Gelsin! Büyük ülke olmak bunu gerektirir. Gıkını çıkartan bizden değildir.

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Türkiye'de günlük 14 milyon litre benzin ve 56 milyon litre motorin tüketiyor. Topla, ne çıktı sana? Yaklaşık 70 milyon litre… Çarp 365 gün ile… 25 milyar 550 milyon litre…

Ne kadar zam geldi? Ortalama 6 lira… Bu sonuca göre vatandaşın cebinden alınacak para 153 milyar 300 milyon lira… LPG'ye de zam gelince hesap daha da şişecek onu da unutma!

Bu zamlar saraya yeter mi?

Akaryakıttan alınan vergi, şirketlerden alınanın toplamını çoktan geçti. Türkiye'nin en büyük vergi kalemi… Maazallah günün birinde vatandaş bir hafta araç kullanmayacak, bütçe açığı iyice artacak.

Aslında araç kullanmak bildiğin lükse kaçmak… Adamlar yol yaptı, köprü yaptı, tünel yaptı… Bedava mı? Bütün parayı benzine verince neyle geçeceksin o köprüden, tünelden?

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Ya sarayların giderleri? Yok ya ceplerinden verecek halleri… Sahi hiç kısılmayacak mı sarayın ödemeleri? Özel uçaklar, araçlar, korumalar, davetler… Yandaşları doyuran pazarlık usulü ihaleler…

Yahu olur mu hiç öyle şey? Almış oyu kapmış yeni bir beş yılı… Umurunda mı?

Devlet-i Aliyye niye sıkıntıya girsin ki? Hiç itibardan tasarruf edilir mi? Şimdi devlete; “Sen de harcamalarını biraz kıs” demek bize yakışır mı?

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Resmen halk derebeylik düzeni gibi sadece devlet için çalışıyor. Artış bu hızla devam ederse araba yerine ata bineceğiz lakin arpa da ithal ediliyor. O da dolara endekslenir, üstüne ÖTV getirilir, aynı hesaba gelir.

Sahi, enerji ve tabii ki sizin gibi kaynak bulursam sabaha kadar dalga geçerim bakanlığı ne diyor bu işe? Yeni bakanın adını bilene saygı ve sevgilerimle… Onun da herkes ile birlikte zamlardan haberi olmamışsa büyük başarı onun adına…

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Esas kurulduğum benzin fiyatını Avrupa ve Amerika ile kıyaslayanlar… Öncelikle biz Rusya'dan indirimli petrol alıyoruz, onu da bir zahmet hesaba katsalar.

Zira benzini Euro'ya çeviriyorsan bir zahmet ücretleri de Euro'ya çevireceksin. Ya da “benzin pahalı değil, biz fakiriz” diyeceksin.

Kim yaptı lan bu zamları?

AKP'li Metin Külünk anladığım kadarıyla ya Cumhurbaşkanı'nın istifasını istedi ya da insanları eşek yerine koymayı seçti. İkisinden biri…

“Akaryakıta yapılan ÖTV zammının sala okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor… Kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı” falan dedi…

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Yangınların bile Cumhurbaşkanı talimatıyla söndürüldüğü ülkede başka kim artıracak ki ÖTV oranlarını? Resmi Gazete'de bizzat kendi imzasıyla yayınlandı.

“Kim yaptı lan çabuk çıksın ortaya!” diyeceğim ama kendileri yapıyor, kendileri mağdur oluyor, kendileri kızıyor. Adam bariz milletin zekasını test ediyor. Geri zekalı mı yoksa normale yakın mı diye bakıyor.

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Zira benzin olmuş 35 lira adamın derdi selaya denk gelmesi… Kimse kusura bakmasın bu felaketi halkımız hak etti. Kurunun yanında yaş da yandıysa belli ki yaşlar kurulara anlatamadı. Bununla yaşamayı öğrenme zamanı…

Türkiye bu tadı seviyor. Sevenlerin arasına girmemek lazım… Ülkeyi bu kadar kötü yönetip yalan üstüne yalan söyleyip hâlâ iktidarda kalabiliyorlarsa sonuçlara değil sebeplere mi odaklanılsa acaba?