Mafya cennetini anlama kılavuzu!

Yol yordam gösterici böyle bir kılavuz hazırlamak ve okura sunmak benim işim olmamalıydı. Bu ülkenin yetiştirdiği çok değerli güvenlik görevlileri, içişleri bakanları, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM) başkanlığı yapmış polis şefleri, MİT başkanlığından emekli olmuş nice yetişmiş insanı var.

Onlar yazmalıydı.

Bir mafya haberini TV'de izlerken ve gazetede okurken nelere dikkat etmeli? “Mafya çökertildi” haberinin basına servis edilmesi sırasında nelerin gizlendiğini anlamak için hangi noktalara odaklanmalı?

Kılavuzsuz kaldık.

Türkiye, 30 ülkeden en azılı mafyanın organize olduğu; esrar, eroin, kokain sokup pazarlama yaptığı, cinayet işlediği, adam kaçırdığı, fidye topladığı, polis, savcı, yargıçlarla birlikte çalıştığı korkunç bir ülke oldu. 400 bin dolar karşılığında (250 bin dolarla başladı) Türk vatandaşlığı satıldığı için kırmızı bültenle aranan dünyanın en azılı mafyalarının liderleri Türk vatandaşı oluyorlar. Adamlarını Türkiye'den yönetiyorlar. İstanbul ve Ankara dünya mafyalarının iki başkenti oldu. Türkiye'ye kaçak olarak giren hepsi bekar ve 30 yaşın altında Afganlılar da mafya çetelerinin paralı tetikçiliğini yapıyorlar. Çeteler, mafyalar Türkiye'de siyasetin bir parçası, kullanışlı yoldaşı haline getirildi.

Bu rezalet nasıl oldu?

Kim izin verdi?

Kimlerin çıkarı var?

Geçen hafta başında bütün Türk halkı ve dünya görsün diye polisin servis ettiği TV haberinde canlı izlemişsinizdir. Sivil giyimli polisler tabancalarını çekmiş, bir lüks otomobili durdurdular. Otomobilden inen iri yarı bir adamı ensesinden ittirerek asfalt yola yüzükoyun iki seksen uzatıp, sırtına ayaklarıyla bastılar. Bu adam “Kaplanlar Mafyasının” lideriymiş. Almanya'ya kaçmak için otomobili ile havaalanına gidiyormuş. Ve eski içişleri Bakanı'nın kuzeni bunun arkadaşıymış. Bu adamın yakalanma haberi yayınlanır yayınlanmaz yeni İçişleri Bakanı, 90 günlük icraatını anlatmak için basın toplantısı yaptı ve “çetelere, mafyalara göz açtırmayacağız… uyuşturucu tacirlerini analarından doğduklarına pişman edeceğiz… suç işlemede kibirlenenlerin, kendilerini üstün görenlerin nefeslerini keseceğiz…” diye özetleyebileceğim bir kararlı duruş sergiledi.

Yani ne anlamalıyız?

Eski içişleri bakanı çetelere, mafyalara, uyuşturucu tacirlerine göz yumdu; Türkiye'yi mafya cenneti haline getirdi, şimdi yeni İçişleri Bakanı, cenneti mafyaya cehennem edecek.

Bunu mu anlamalıyız?

İnanarak yazıyorum.

Bize bir kılavuz gerekli.

Seçim öncesinde mafya Ankara'nın ortasında ünlü bir siyasetçiyi (Sinan Ateş'i) de öldürdü. Yine seçim öncesinde İnfaz Kanunu'nda bir değişiklik yapılarak mafya üyesi, çete lideri, cinayet işlemekten, organize suç örgütü kurmaktan hüküm giymiş hapiste yatanlara af getirildi, hepsi dışarıya salındı. Yakalanıp asfalt üstüne kurbağa ölüsü gibi yatırılan mafya lideri ifadesinde; Ankara eski başsavcısı şimdi ise Yargıtay üyesi birine lüks daire ve pahalı otomobil hediye verdiğini söylemiş. Ancak bu bilgiler mafya liderinin savcılığa sunulan “resmi ifadesinde” yer almıyor. Valizinde ayakkabı içine konulmuş 50.000 Euro da bulunmuş. Resmi ifadede; mafya liderinin yakın ilişkide olduğu söylenen eski içişleri bakanı ile kuzenin de adı geçirilmemiş. Ama “gayrı resmi ifadede” her ilişki, her detay, her söz bulunuyormuş.

Bunlar ne demek?

Anlamak zor.

Kılavuz gerekli.

Yeni düşman kadın bacağı!

Kendini mağdur, mazlum, haksızlığa uğramış hissedenlerin oylarını almak için iktidar siyasetçileri “düşman yaratma” yöntemi geliştirmişlerdi. 70 yıldır bu yöntem, eskiyen düşmanın yerine yenisini bularak işletiliyor. Yeni düşman yaratma, şimdi bazı imamların diliyle geldi “kadın bacağına” dayandı. Neredeyse hemen her gün büyük kentlerin camilerinin birinden bir imam, dini öğüt adı altında “Türkiye Kadın Voleybol Takımı oyuncularının başarılarını ve bu başarıyı alkışlayan vatandaşları konu alan” konuşmalar yapıyor. Bunu da herkes duysun diye caminin sesi yükseltici ve dışarıya aktarıcı sisteminden gelene geçene duyuruyorlar. Diyanetten maaşlı din adamlarımıza göre bir sporcu kadının bacağının görülmesi Allah'a inancı çökertiyor(!) Çok eskiden “Atatürk heykelleri” düşman ilan edilmişti. Onu “komünistler” izledi, sonrası “Kemalistler- Laikler-” diye geldi. Son yıllarda “FETÖ'cüler” adlı bir düşman bulunmuş fakat o da kullanıla, kullanıla etkisini yitirdi. Yeni düşman kadın bacağı! İmam efendi cami hoparlöründen yüksek frekansla anlatıyor: “Bu mu ahlak? Filenin sultanları… İsme Bak… İşte din böyle törpüleniyor, iman elden gidiyor…”