Nedim Türkmen İletişim Bilgileri

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Yasa dışı bahisçiler gençleri kullanıyor

Son aylarda bütün haber bültenlerinde ve gazetelerde “Yasadışı Bahis” çevresinde dönen olaylar gündemi meşgul ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndaki değişimden sonra, yaşa dışı bahisçilerle ilgili ciddi ve çok sayıda operasyon yapıldığını görüyoruz. Yasa dışı bahis çetelerinin hem oyuncu hem de banka hesaplarını kullanmak için çoğunlukla gençleri, gelecekle ilgili hiçbir umudu olmayan ve Türkiye'de bolca bulunan kişileri kullandığını görüyoruz. Pandemi ile beraber yükselen yasa dışı bahis oynama ve oynatma fiilleri, denetimsizliğinde etkisiyle zirve yaptı. Son günlerde Instagram fenomenlerinin ve güzellik salonlarının da yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklamakla ilgili kullanıldığına ilişkin soruşturmalar da açılmaya başladı. Gelecekten umudunu kesen, çoğunluğu işsiz birçok insan yasa dışı bahis ve kumar illetinin pençesine düşüyor.

YÜKSELEN SUÇ: YASA DIŞI BAHİS/KUMAR OYNATMAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun 2022 yılı Faaliyet Raporu'na göre; yasa dışı bahis/kumar oynatmak ile ilgili 936 şüpheli işlem bildirimi yapılmış ve bu bildirim ile ilgili kişi sayısı 4.515. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından açılan ve sonuçlandırılan analiz dosyalarına göre; analiz edilen kişilerde %37'lik oran ile “yasa dışı bahis/kumar oynatmak” suç şüphesi birinci sırada yer alıyor. 2022 yılında, yasa dışı bahis oynatma suçu ile ilgili olarak toplam 346 adet analiz dosyası sonuçlandırılmış ve bu dosyalar kapsamında 17.037 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütülmüş. Yapılan çalışmalar neticesinde 303 adet Analiz Raporu ve Bilgi Notu ile 49 adet Suçtan Elde Edilen Değer Raporu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderilmiş.

Operasyonlar sorunu çözer mi?

İçişleri Bakanlığı, “Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet” ve “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere karşı sürekli operasyonlar yapıyor. Birçok ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3.000 TL ile 10.000 TL karşılığında temin ettikleri bilgisi de kamuoyu ile paylaşıldı. Suçtan elde edilen paranın kripto borsalarından kripto varlık alımı yaparak aklandığı, para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu sayın Bakan tarafından açıklandı. Banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının operasyon ile yakalanan şüpheli şahıslar aracılığıyla, QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işleminin yapıldığı, toplanan yasa dışı bahis paralarının elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığının tespit edildiğini de öğrendik. Yasa dışı bahis oynatanlar, suçtan kaynaklanan suç gelirlerinin aklanmasında da genellikle “kiralık” banka hesaplarını kullanıyorlar. Bahis baronları burada da gençleri kullanıyor. Gençlere banka, elektronik para ve kripto para hesabı açıyor. Bu hesaplar cüzi bir bedel karşılığında adlarına hesap açılan gençlerden kiralanıyor ve suç gelirinin toplanması ve dağıtılması için kullanılıyor. Bahis ve kumar paraları, banka hesapları, elektronik banka hesapları ve kripto para hesapları arasında teknik takibe takılmamak için hızlı bir şekilde havale yapılıyor. Yasa dışı bahis oynayanlar için tespit halinde sadece idari para cezası kesilebiliyor. Oynatanlar ve yer temin edenler için ciddi hapis cezaları söz konusu. Operasyonların caydırıcı etkisi muhakkak olacak ama sınırlı kalacaktır. İşlemin bir ayağı Türkiye dışında gerçekleşmektedir. Türkiye'de yasa dışı bahis oynayanların hesaplarına bahis paralarının gelmesini engellemek için daha etkili modeller bulmaya çalışmak gerekmektedir. Paylaşım bittikten sonra yapılan operasyonların çok fazla etkili olacağını söylemek mümkün değil. Cumhuriyetimizin 100. y ılında, bu yüzyılın ekonomik olarak en kötü 5 yılını yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez gençlerin çalışarak ev ve araba alma hayalleri de ellerinden alındı. Her 3 üniversite mezunundan birinin işsiz olduğu ve diğer gençlerinde büyük çoğunluğunun işsiz ve gelecekten umutsuz olduğu dikkate alındığında; yasa dışı bahis baronlarının kullanabileceği insan sayısının her geçen gün arttığı tespitini yapmamız gerekiyor. Gençlere hayallerini geri vermek zorundayız…

Yazarımız Dr. Nedim Türkmen'in 10 Kasım tarihli yayınlanan, “Yasa dışı bahisçiler gençleri kullanıyor” başlıklı yazısının bir bölümü sehven hatalı verildiği için yeniden yayınlanmıştır.