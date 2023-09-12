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Boylarının ölçüsünü almaları gerek!

Yerel seçimlere 6 ay, 18 gün kala her kafadan başka başka sözler çıkmaya başladı.

Sanıyorum bunlar AKP'yi kazandırmak, milletin umutlarını tamamen söndürmek istiyorlar!

İktidar, muhalefetin dağınıklığına kıs kıs gülerek, memnuniyetle bakıyor.

Yalnız İYİ Parti değil, Gelecek, DEVA, Saadet Partisi ve diğerleri, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne kendi kadrolarıyla gireceklermiş…

Ya şaka yapıyorlar, ya da kendilerini dev aynasında görüyorlar.

Kararları kesinleşmiş değil ama bunu düşünmeleri bile matematik bilimine aykırı…

Birkaç puanlık oylarıyla ne umuyorlar? Yoksa, CHP ile yapacakları pazarlıkta ellerini güçlendirmek için mi böyle yapıyorlar?

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Bu partilerin içinde en yüksek oya sahip İYİ Parti ama onun da yüzde 9.7 oyuyla iyi sonuç alması mümkün değil!

Ne umuyorlar bilemiyorum?

İYİ Parti kurmaylarının siyasi ihtirasları, akıllarının birkaç karış üstünde gibi görünüyor! Ya da, siyasi bir taktik! Muhtemel bir pazarlıkta CHP'yi köşeye sıkıştırıp istediklerini elde etmek istiyorlar! CHP, nasıl olsa her şeyi bol keseden dağıtıyor!

Normal şartlarda bu partiler 81 ilin hiçbirinde seçim kazanamaz! Belki birkaç önemsiz beldede, adayları o çevrede sevilen biri olursa, başkan çıkarabilirler. Hepsi bu!

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Muhalefetin içler acısı dağınıklığı AKP-MHP ittifakının işine yarayacak ve iktidar 2019'da kaybettiği büyük şehirleri geri alabilecek.

Saray, muhalefet partilerinin dağınıklığını zevkten dört köşe olarak, memnuniyetle izliyor.

Nasıl memnun olmasınlar ki?

Her biri ayrı telden çalan, dağınık ve moralsiz muhalefet, görünen o ki, belediye seçimlerini de iktidara armağan etmeye hazırlanıyor!

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CHP'nin bonkörlüğü sayesinde Meclis'te 10 milletvekilliği kazanan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu bir tuhaf adam…

CHP'ye şükran duyacağı, teşekkür edeceği yerde, bir süre önce “En son tercihim, seçime CHP listesinden girmekti. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez!” demişti.

Demek ki Davutoğlu, sağ seçmenin CHP'ye oy vermeyeceğini bile bile CHP listesinden seçime girip, ittifak yaptığı o partiyi kandırarak 10 milletvekilliği kazandı. Böyle bir davranış siyasi ahlaka uyar mı?

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nazik bir siyaset adamı olduğu için Davutoğlu'na cevap vermemişti ama, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç onun incitici sözlerine şöyle yanıt vermek zorunda kaldı:

“Davutoğlu ittifaka girmeseydi o zaman… Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listesinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp ‘Gelin buradan aday olun' demedi. Gelecek seçimlere tek başlarına girsinler de boylarının ölçüsünü alsınlar!”

Evet, böyle yüksek perdeden konuşanların hepsinin, boylarının ölçüsünü almaları gerekiyor!

TEBESSÜM

Zamlı ve gamlı günler!

Her ürüne yapılan zamlarla birlikte vatandaşın ödediği dolaylı vergiler de artıyor. Sırada yeni yeni zamlar var.

Yaşadığımız zamlı ve gamlı günler bana, 9'uncu Cumhurbaşkanı rahmetli Demirel'in anlattığı bir fıkrayı hatırlattı.

Ülkenin birini çok sert bir padişah yönetiyormuş. Bir öğle uykusundayken, yoldan geçen bir satıcının etrafı çınlatan gür sesiyle uyanmış…

“Uykumu kaçıran bu adamı yakalayıp getirin!” diye bağırmış…

Getirmişler. Adam, hıyar satıcısıymış. Kızgın padişah:

“Götürün, ceza olarak hıyarları münasip bir yerine sokun… Padişahı uyandırmak neymiş öğrensin!” demiş.

Askerler hıyarcıyı yaka paça götürürken, adam gıdıklanmış gibi gülmeye başlamış. Merak edip “Ne gülüyorsun lan?” diye sormuşlar. Hıyarcı:

“Arkadan asma kabakçı geliyor. Onun halini düşünüyorum da…” demiş.

GÜNÜN SÖZÜ

Gençlere bol bol nasihat vereceğine onlara iyi örnek ol.