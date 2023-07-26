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CHP çökerse ülkenin beka sorunu olur!

CHP'de “Değişim” diye tutturup da değişimin ne olduğunu, nasıl olacağını anlatmayanların yanı sıra, Prof. Yılmaz Büyükerşen gibi, partinin bölünmesinden endişelenip “İtidal çağrısı” yapanlar da var.

“CHP'de birlik, beraberlik içinde olmalıyız” diyenler partideki iç kavgaların bitmesini istiyor.

Düğüm, sonbahardaki Kurultay'dan önce çözüleceğe benzemiyor!

CHP Türkiye'nin kurucu partisidir ve temel güvencesidir. Yeni bir yol haritası ile bu zor günleri aşması ve kurucu değerlerine dönüp, seçmenle barışması gerekiyor.

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Ülkede ekonomi çökmüş…

Kamu sistemi çökmüş…

Ücret sistemi çökmüş…

Ahlâk ve inanç çökmüş…

Eğitim sistemi çökmüş…

Adalet sistemi çökmüş…

Bir de CHP çöktü mü, işte o zaman bu “Ülkenin beka sorunu” olur, umutlar biter!

CHP çökerse, inanın ki “Laik Cumhuriyet” başta olmak üzere tüm değerler sistemi de çöker!

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Aytun Çıray eski bir CHP milletvekilidir. İYİ Parti'nin kuruluşunda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan izin alarak CHP'den ayrılıp Meral Akşener'in yanında yer aldı.

Başlangıçta umut veren İYİ Parti lideri Meral Akşener, daha sonra hayal kırıklığı yarattı. İYİ Parti yüzde 10'u aşamayan sıradan bir parti olarak kaldı.

Bundan sonra gelişmesi de pek mümkün görünmüyor.

İYİ Parti kurmaylarının saplantılı yapıları yenileşmeye ve gelişmeye uygun değil!

Partide, Dr. Aytun Çıray, Prof. Ahad Andican gibi halk psikolojisini iyi bilen, gelişime uygun, deneyimli siyasetçiler saf dışı bırakıldı.

Aytun Çıray, eski bir CHP milletvekili olarak, seçim sonrası CHP'de yaşanan kargaşa için ne düşünüyor? Bunu sordum ona…

“Ben Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen ile aynı fikirdeyim” diyen Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu'nun çizdiği yolu doğru buluyor.

Aytun Çıray'ın gönderdiği ilginç bir e-mektubu (özetle) sizlerle paylaşmak istiyorum. Okuyalım:

Aytun Çıray'ın mektubu

“İlginç zamanlarda yaşıyoruz…

İktidar temsilcileri PKK ile masaya oturuyor.

Ama CHP, PKK'lı oluyor…

FETÖ'yü büyütüp, geliştirip, hâkim, savcı, emniyet müdürü, vali, general yapıyor…

Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ ile işbirliği yapmış oluyor.

Oy kaybeden parti bile özeleştiri yapmak yerine CHP'yi suçluyor.

AKP, zulme varan zamlar yapıyor, yine de gündem ana muhalefet!

Göç İdaresi açıkladı. Göçmen sayımız resmi rakamlara göre 5 milyona ulaşmış…

Nedenini yandaşlara sorarsanız eğer, “Sus” diyorlar,

“Suriye milli politikamız!”

Yani “Düzensiz göçe karşı çıkarsan millî değilsin!”

“Suriyeliler giderse ekonomimiz çöker” diyen AKP'li bakanlar bile oldu!

Neyse ki, bunun suçunu henüz Kılıçdaroğlu'na atmadılar.

Yine de Tayyip Bey, “Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni duble almamızın nedeni Bay Kemal'dir” dese alkışlayanlar olacaktır.

Bu nasıl oluyor?

Çok açık değil mi?

Medyanın yüzde 95'ini zaten iktidar kontrol ediyor. Sosyal medyaya yatıracak paraları ve muazzam imkânları var.

Demokrat basın ise, ismi üzerinde ‘demokrat' olduğu için denge kuruyor.

O yüzden, sabah kirli olan, bir de bakıyorsunuz akşam aklanmış!

Saygılarımla” (Aytun Çıray)

TEBESSÜM

Biden'in mantığı!

ABD Başkanı Biden bir basın toplantısı yaparak “Orta Doğu'da savaş açıp bir milyon Arap ile 50 marangozu öldüreceğiz…” demiş.

Gazeteciler şaşırarak sormuşlar:

“50 marangoz mu? Marangozları neden öldüreceksiniz efendim?”

Biden hafifçe gülümseyerek maiyetindekilere dönüp:

“Ben demedim mi?” demiş “Bir milyon Arap kimsenin umurunda değil!”

GÜNÜN SÖZÜ

Alışkanlıklar örümcek ağları gibi insanı sarar, kurtulmak zordur!