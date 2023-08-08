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Hukuk ve adalette sınıfta kaldık!

“Ülkemizde hukuk var mı?” diye soruyorlar.

Tabii ki var… Var amma bu hukuk ülkede iktidara muhalif olanlar için bir ceza aracı olarak kullanılıyor!

Bu yüzden uygar Batı bize güvenmiyor… Güvenmedikleri için de Türkiye'ye, hukuk ve demokrasinin olmadığı bir ülke olarak bakıyorlar.

Ülkemizde hukuk olsa Tele-1 ekranları karartılmazdı. Çünkü, evrensel hukukun uygulandığı demokratik ülkelerde televizyon kanalları kapatılmaz!

Türkiye'mizin her geçen gün, demokrasiden uzaklaşıp az gelişmiş ülkeler safına doğru itildiğini görüyor, üzülüyoruz.

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TV kanallarının kapatılması, gazeteci ve yazarların hapse atılmaları aslında Türkiye'ye verilen ceza! Ülkemiz bu kararlardan büyük zarar görüyor.

Bir kısım insanlar belki intikam duygularını tatmin ediyor, belki iktidara yarandıkları için mutlu oluyorlar ama gerçekte (bilerek ya da bilmeyerek) güzel memleketimize kötülük yapıyorlar…

Demokratik Batı ülkelerinde sürekli puan kaybediyor “Demokrasi ve hukukun gelişmediği bir ülke” olarak görülüyoruz.

Bir de Avrupa Birliği hayalleri içindeyiz… Bu hukuk yapımızla birliğe girmemiz mümkün mü?

Dostlarımız üzülüyor, düşmanlarımız ise bu halimize gülüyor!

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7 gün süreyle ekranı karartılan Tele-1'in patronu Merdan Yanardağ “42 gündür” cezaevinde… Aslında tutuklanması için geçerli bir sebep yok. Çünkü iddianın kanıtı montaj bir videodan ibaret. Ayrıca suç işlemiş olsa bile, yasalara göre tutuksuz yargılanabilirdi…

Tutukluluk istisna haldir. Fakat yasa ne yazık ki, Merdan Yanardağ'a uygulanmıyor.

Tele-1'den yapılan açıklamada “Yoksulluğu, yolsuzluğu, israfı, doğanın yok edilmesini, adam kayırmayı, liyakatsizliği, tarikat ve cemaatlerin devleti nasıl ele geçirdiğini haber yapmasak ceza da almazdık.” denildi.

Ayrıca, rantçı, talancı ve vurguncuların kabusu olmaya devam edileceği vurgusu da açıklamada yer aldı.

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İktidar partisi AKP yirmi iki yıl önce yola çıkarken halkımıza “Adalet, özgürlük ve demokrasi” vaat etmiş, isminin başına da birinci ilke olan “adaleti” yerleştirmişti.

Adı “Adalet ve Kalkınma Partisi” olan siyasi kuruluşun 22'nci yılındayız.

Aradan geçen bunca zaman sonra durum parlak değil!

Maalesef, adalette de, kalkınmada da sınıfta kaldık!

“Biz bu ülkeye ne yaptık?”

Merdan Yanardağ'dan sonra, iktidara muhalif yapısıyla bilinen genç gazeteci meslektaşlarımızdan Barış Pehlivan da hapse atılıyor.

Son anda bir değişiklik olmazsa, 5'inci defa hapse girecek olan Barış Pehlivan 15 Ağustos'ta gidip “Silivri Cezaevi”ne teslim olacak.

Yurtsever sanatçı Müjdat Gezen, Barış Pehlivan'a şu ilginç mesajı yolladı:

“Sevgili kardeşim, senin için söyleyecek söz bulamıyorum.

Birbirimize sözümüz vardı. Hep birlikte oturup yemek yiyecektik.

Benim umudum odur ki, biz bu yemeği başkalarına yedirmeyeceğiz. Gönlünü rahat tut. Yanında, sandığından çok daha büyük bir kitle var.

O kadar üzgün ve kızgınım ki, elim daktilonun tuşlarına gitmiyor.

Biz bu ülkeye ne yaptık yahu?”

TEBESSÜM

Güzel kadınlar…

Adam, sabah kahvaltıda bir yandan magazin gazetelerini gözden geçiriyor, bir yandan da atıştırıyor… Bir ara gördüğü fotoğraflı bir habere adeta patlıyor:

“Yuh be! Ayı gibi herifler gidip dünyanın en güzel kadınlarını buluyor!”

Biraz ötede çay demleyen karısı cevap veriyor:

“İltifatın için çok teşekkür ederim kocacığım!”

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