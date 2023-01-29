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İşte öyle bir şey!

Altılı Masa, yani Millet İttifakı, adayını açıklamakta gerçekten çok gecikti.

“Ey aday! (Ey ruh) Geldiysen 6 kez masaya vur!” diye manşet atan SÖZCÜ durumu çok iyi özetledi.

11'inci defa toplanan altı liderden, beklenen kararın çıkmamasının, umudunu Altılı Masa'ya bağlayan seçmenler arasında sıkıntı yarattığı bir gerçek!

Seçime dört ay kadar bir zaman kaldı. Artık aday açıklanmalı! “Fazla naz âşık usandırır” sözünü unutmamalı!

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Altılı Masa aday açıklamayı ağırdan alsa bile yine de iktidarın kimyasını bozdu!

İktidar yandaşları hemen her gün Altılı Masa hakkında hikâyeler anlatıyor, masayı dağıtmak için ellerinden geleni yapıyorlar!

Bu arada Cihan Paçacı gibi İYİ Parti'liler de abuk sabuk açıklamalarıyla onların ekmeğine yağ sürüyor.

Yandaşların amacı belli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözüne girip ondan aferin almak! Bunun için kendilerini helâk ediyorlar!

Altı liderin arasında çıkan bazı çelişkili davranışlara rağmen temelde bir ayrılık yok!

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Anayasa, Erdoğan'ın 3'üncü defa aday olamayacağını söylüyor ama ne gam? Anayasa'yı dinleyen var mı ki?

Onlar âdeta “Kanun biziz!” diyorlar…

AKP'liler, Erdoğan'ın kesinlikle kazanacağını iddia ederken, endişeli halleri çelişki yaratıyor. Zafer kesinse bu korku niye?

Yandaşların telaşlı hali, Erol Evgin'in ünlü şarkısının sözlerini getiriyor aklıma…

“Hani ıssız bir yoldan geçerken,

Hani bir korku duyar da insan,

Hani bir şarkı söyler içinden,

İşte öyle bir şey!”

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Altılı Masa, kısa bir süre sonra yeni dönemin hükümet programını açıklayacak.

Liderlerinin toplantılarının arka planında yoğun bir çalışma var.

Kurulan komisyonlar, ekonomi, güvenlik, adalet, sağlık, milli eğitim, gençlik, ulaştırma gibi alanlarda hummalı bir çalışma içinde…

Her alanda ehil kişiler, uzmanlar, teknisyenler çalışıyor, tartışıyor ve raporlar hazırlıyorlar.

İktidarın elinde böyle ehliyetli ekipler yok. Uzman kişiler, ehil insanlar, yetenekli bürokratlar, “Söz dinlemiyorlar” diye tasfiye edildi.

Ülkemizde işlerin kötü gitmesinin sebeplerinden biri de budur!

Altılı Masa iktidara gelince, görevleri eşe, dosta değil, ehil olana verecek. 6 lider de bu konuda millete söz verdi.

Yandaşlar karanlıkta ıslık çalmaya devam ediyorlar!

Sibel Tekin “Kış saati” kurbanı!



Kalıcı yaz saati, diğer bir ifadeyle ileri saat uygulaması toplumun dengesini bozdu, öğrencilerin ve velilerin sinir sistemini bozdu. Analar-babalar bu uygulamanın “Bir işkence” olduğunu söylüyorlar.

İktidarın “elektrik tasarrufu” iddiası da doğru çıkmadı. Uzmanlar, bu uygulamayla önemli bir tasarruf olamadığını belirtiyor.

Akademisyen Sibel Tekin, kış döneminde yaz saati uygulamasının topluma etkilerini, insanların çektiği eziyeti konu alan bir belgesel çekerken yakalanıp hapse atıldı.

Sibel Tekin, duraklarda otobüs bekleyenleri çekerken cezaevi infaz koruma memurlarının servis bekleme noktasını da çekmiş…

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer tutuklamanı adaletsiz olduğunu belirterek “Çekim yaptı diye bir öğretim üyesinin bir aydır cezaevinde tutulması akıl alır gibi değil. Derhal serbest bırakılmalı” dedi…

Ülkemizde galiba akıl tutulması yaşanıyor!

TEBESSÜM

Balıkla sohbet!

Balıkçıda, taze balık satın almak isteyen Temel önüne konulan balığa bakıp duruyormuş… Merak eden balıkçı neden öyle baktığını sorunca:

“Şimdilik balıkla konuşuyorum” demiş… Balıkçı alay etmiş:

“Yaa? Ne dedin balığa?”

“Ona üç gün önce denize düşürdüğüm ayakkabımı görüp görmediğini sordum.”

“O ne dedi peki?”

“Nasıl bileyim, ben bir ay önce denizden çıktım, dedi.”

GÜNÜN SÖZÜ

Siyasette, at sineği gibi kuyruk altında geçinenler az değildir!