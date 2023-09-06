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Kahraman kızlarımız ve yobaz tayfası!

Mutluyuz, gururluyuz…

Böyle bir başarıya çok ihtiyacımız vardı…

Ulus olarak bin bir sıkıntı içinde gülmeyi bile unutmuştuk.

Atatürk'ün kızlarının Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonu olması tüm ulusumuza neşe, sevinç, güç ve moral verdi.

Böyle birleştirici başarıya öylesine ihtiyacımız vardı ki, duygu yüklü coşku dolu anlar yaşadık.

Dünyanın en güçlü takımlarından Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Kadın Milli Voleybol takımınız, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti.

Şampiyon olduktan sonra “Ata'mızın kızlarını temsil ettiğimiz için çok mutluyuz” dediler.

Melisa Vargas, Ebrar, Eda, Gizem, Hande, Zehra, İlkin, Elif, Cansu ve diğerleri… Gurur duyduk sizlerle…

Ağır baskı altında, tüm ulusun başına zafer tacı takan kızlarımızın başarısıyla ne kadar övünsek azdır.

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Şampiyonluk hepimizi mutlu etti, ancak…

Bu büyük başarıyı hazmedemeyen gerici ve yobaz tayfasının şampiyon kızlarımıza yönelik saldırılara devam etmeleri utanç yarattı!.

Onlarda vatanseverlik duyguları yok ki, sevinsinler… Tam tersine üzüldüler ve adeta karalar bağladılar. Neden?

Avrupa Şampiyonu olan voleybolcularımız, Atatürk ve Cumhuriyet kızları oldukları için nefret kusan yobazların hedefi oldu.

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Yobaz takımı neden böyle davrandı?

Çünkü, Atatürk'ün adı, tüm gerici tayfasının tüylerini diken diken ediyor, onun ilkelerini kendilerinin çağ dışı, çirkin amaçlarının önünde en büyük engel olarak görüyorlar.

Bazı soysuzlar, final maçında Sırbistan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kazanması, Atatürk'ün kızlarının kaybetmesini istiyor, bunun için dua ediyorlardı.

Milli duygulardan, vatanseverlikten uzak karanlık ruhlu insanlar bunlar…

Kahraman kızlarımızın kıyafetlerine, yaşam tarzlarına taktılar!

Utanmaz, arlanmaz, ahlaksız tipler… Yobazlar, örümcek kafalılar…

Akıl, vicdan ve ahlaktan yoksunlar!

Hepsine lanet olsun!

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Şampiyon kızlarımızı, yüreğimizin derinliklerinden gelen minnet duygularıyla kutluyoruz.

Sağ olsunlar, var olsunlar…

Ulusumuza yaşattıkları bu sevinç için hepsine şükranlarımızı sunuyoruz.

Onlardan zaferler beklemek tüm ulusun hakkıdır…

İnancımız tam…

Şimdi yeni hedef: Olimpiyat Şampiyonluğu!



Geleceğimiz gerçekten parlak olabilir mi?

Yalandan bıktığımız için artık doğruya yakın sonuçlara sevinir hale geldik.

Yıllardır enflasyonu masa başında düşük çıkaran Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu defa doğruya yaklaştı.

TÜİK, yıllık enflasyonda yüzde 58.94 ile yine şaştı ama aylık enflasyonda doğruyu yakaladı.

Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 9.09 çıkartan TÜİK, bundan sonraki aylarda da bu düzgün tutumunun sürdürecek. Neden?

Çünkü yalanla bir yere varılmayacağını bilen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gerçek enflasyonu görmek istiyor.

Bakan Şimşek Bey, hafta sonundaki bir konuşmada “Geleceğimiz çok parlak” demiş…

Gerçekten buna inanıyor mu, yoksa moral vermek için mi böyle konuşmuş, bilmiyorum ama Şimşek'in abartılı laflardan kaçınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o iddialı sözler, bir gün karşısına çıkar.

Önce ekonomiyi düzlüğe çıkartmak, vatandaşa nefes aldırmak lazım. “Parlatmak” daha sonraki iş!

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılsonu enflasyon rakamını yenileyerek “Yüzde 58” olacağını açıklamıştı. Oysa…

Yılın bitmesine 4 ay kala yıllık enflasyon şimdiden yüzde 58.94 oldu.

Böyle bir tabloda “Geleceği çok parlak görmek ne kadar gerçekçidir?” diye sormak gerekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Paranın değeri ile birlikte, ülkenin saygınlığı da düşer!