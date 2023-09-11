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Meral Hanım neyin peşinde?

Meral Hanım çok öfkeli…

Kızgın, hınçlı, sanki birilerinden intikam almak istiyor gibi çok sinirli bir havası var.

Konuşmaları sırasında gözlerinde öfke şimşekleri çakıyor, bakışlarında kin ışıltıları parlıyor!

Nedendir bu kızgınlığı bilinmez ama öfkesinin dozunu her geçen gün arttırdığını görüyoruz. Bu hal ona hiç yakışmıyor!

Kızıp köpürmenin kimseye bir faydası olacağını sanmıyorum. Çünkü…

Siyaset öfkeyle değil, aklıselimle, bilgiyle yapılır. Lider, her zaman soğukkanlı olmalı, çevresine güven vermelidir.

İYİ Parti lideri Meral Hanım, ne yazık ki, her geçen gün güven kaybediyor, oyları düşüyor, farkında değil!

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Meral Hanım “Yerel seçimlerde 81 ilde de kendi adayımızı çıkartacağız.” dedi.

Tabii ki, tercih İYİ Parti'nindir. Bu onların en doğal hakkıdır, ancak… Bunun akılcı olup olmadığı tartışılır.

Her seçime kazanmak için girilir, kaybetmek için değil!

İYİ Parti'nin bugünkü oy oranı ile hiçbir ilde seçimi kazanması mümkün değil. Kazanmaz ama kazandırır. Kime kazandırır? AKP-MHP ittifakına!

Meral Hanım bir şeylere kızmış olabilir ama “Madem öyle, işte böyle!” diye siyaset yapılmaz! Yapılırsa sonuç, parti için de, ülke için de kayıp olur!

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Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Meral Hanım'ın psikolojik durumunu fark etmiş olmalı ki, onu açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın safına davet edip:

“İYİ Parti'nin aramıza gelmesini ve Cumhur İttifakı içinde yer almasını arzu ederiz.” diye çağrıda bulundu.

Daha önce de MHP lideri Devlet Bahçeli, Meral Hanım'a benzeri çağrıyı yaparak “Yuvana dön” demişti.

Türk milliyetçisi olduklarını iddia eden İYİ Partililer, “Her türlü milliyetçiliği ayaklar altın aldık” diyen AKP'nin koltukları altına girmeyi kendilerine yakıştırırlar mı, bilemiyorum!

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Bugüne kadar ülke siyasetinde o kadar çok terslikler gördük ki, artık hiçbir şey için “Olmaz” diyemiyorum.

Meral Hanım da şimdiye dek öyle zikzaklar çizdi ki, bu saatten sonra ne yapacağı inanın ki, belli olmaz!

Artık, çok farklı bir Meral Hanım var karşımızda!

Neyin peşinde, kime hizmet ediyor, bir bilen varsa söylesin!

İYİ Parti'de dramatik düşüş!

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 81 ilde (kazanamayacaklarını bile bile) aday çıkartma kararı “İktidara destek olmak” şeklinde yorumlanıyor.

Türkiye'de 81 il ve 922 ilçe var. İYİ Parti adayları bunların kaçında kazanabilir? Hemen hemen hiçbirinde…

Belki birkaç küçük ilçede, adayların kişisel çabası ile başkan çıkarabilir. Hepsi bu!

HBS Araştırma Şirketi yaptığı “Bu hafta sonu seçim olsa” anketinin sonuçları ilginç.

Sadece Zafer Partisi, Yeniden Refah ve TİP oylarını arttırıyor. Diğer bütün partilerde ise düşüş var. Hele İYİ Parti'nin düşüşü dramatik!

Genel Seçimde yüzde 9.75 oy alan İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 6.70'ye düşmüş durumda.

Meral Hanım aklın yolunu izlemeli, iyi düşünüp İYİ Parti'yi felakete sürüklememeli. Aksi halde büyük vebal altında kalır!

TEBESSÜM

“Kaç yaşındasın hocam?”

Nasreddin Hoca'ya yaşını sormuşlar…

“50 yaşındayım” demiş…

Aradan beş yıl geçmiş… Bir gün yine aynı soruyla karşılaşmış:

“Sorması ayıp ama merak ettik, kaç yaşındasın hocam?”

Hoca yine “50 yaşındayım” deyince adamın biri itiraz etmiş:

“Yaa hocam, 5 yıl önce de 50 demiştin. Senin yaşın hiç ilerlemez mi?”

Nasreddin Hoca “Bana bak aslanım” demiş “Ben erkek adamım… Erkek adam sözünden dönmez!”

GÜNÜN SÖZÜ

Halk tokadının sedası çoktur, bir vurdu mu devası yoktur!