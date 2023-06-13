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“Genel başkana karşı çok ayıp ediyorlar”

Düne kadar çalışkanlığı, dürüstlüğüyle el üstünde tutulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerden sonra vuran vurana. CHP'nin oyunun yüzde 25'te kalmasının sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu gösteriliyor. Ama bu kadar da olmaz ki. Daha düne kadar sorumlu makamda olan, milletvekili adaylarını belirleyenler, şimdi çıkıp aday seçiminin doğru olmadığını öne sürebiliyorlar.

Yaklaşan bir yerel seçim var. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına itiraz edenlere karşı genel başkanlıktan istifa edecek noktaya gelmişti. Yanılmadı, İmamoğlu ile seçimi kazandı. Kuşkusuz bu seçimde İYİ Parti ile işbirliği, HDP'nin desteği de unutulmamalı. Acaba Kılıçdaroğlu-Akşener işbirliği, genel başkan değişikliği halinde yine sürecek mi? Bu belirsiz. İYİ Parti'nin koşulunun, kendi adaylarının bu kez CHP tarafından desteklenmesi yönünde olduğunu da hatırlatalım.

KARŞISINA ÇIKMAM

Gürsel Tekin, Gençlik Kolu Başkanlığı göreviyle 1983'te siyasete başladı. CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı, milletvekilliği, CHP Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Farklı bir siyaset tarzı var. Bir gün bit pazarında, bir gün icra müdürlüğünde, bir gün yabancı uyrukluların yaşadığı semtte dolaşıyor. 7 yıldır parti yönetiminde görevi yok. Son seçimde de aday gösterilmedi.

Bunun için Kılıçdaroğlu'na kırgın da değil. “Genel başkanla yol yürüdüm. O'nun sağ koluydum. Yolda bulduklarımı, yol arkadaşıma satmam” diyor. Şu günlerde CHP'de genel başkan adayları çıkıyor. Gürsel Bey'e “Siz de aday olacak mısınız?” diye sorduğumda “Genel başkan ‘Ben çekiliyorum' derse, elbette her arkadaşım gibi ben de bu iddiayı ortaya koyarım. Ama genel başkanın karşısında aday olmam. Bunu üç yıl önce de söyledim, yine de söylüyorum. Ben günü birlik politikacı değilim” karşılığını verdi.

SÜRECİN PARÇASI OLANLAR

Tabi ki her seçim sonuçları değerlendirilir. Parti tabanı, delegesi kendisini gözden geçirir. Lider değişimi de olur. Ama yapısal sorunlarınızı ötelememeniz de gerekiyor. Partide sorumlu makamda bulunan bazı isimler, süreç olumlu olsa bakan yapılacaktı. Olumsuz olunca ilk eleştirenlerin onlar olması da son derece şaşırtıcı. Gürsel Tekin de bu eleştiriler için şunları söylüyor:

“Eleştirilerde bulunduğum için genel merkez yönetimi tarafından ağır eleştirilere uğradım. Eğer onlar da geçmişte benim gibi eksiklikleri, hataları eleştirmiş olsaydı, ‘Eyvallah' der buna hiç itiraz etmezdim. Hem milletvekili aday belirleme komisyonunda olacak, kimlerin vekil olabileceğine karar verecek, o sürecin bir parçası olacaksınız, istenen sonuç alınamayınca da genel başkanı eleştireceksiniz. Yapısal değişimse gelin el ele, kol kola verip değiştirelim. Sürecin birer parçası olacaksınız, sonra süreçle ilgili laf söyleyeceksiniz. Olmaz böyle şey.”

AHMET-MEHMET KAVGASI

Kılıçdaroğlu'nun, gemiyi deniz ortasında bırakacak bir kişi olmadığını kaydeden, “O gemiyi Sayın genel başkanımız limana taşıyacak ve orada partililerimize teslim edecektir” diyen Gürsel Tekin, önümüzdeki süreçte neler olabileceğini de şöyle anlattı:

“Geçmişte yapmış olduğumuz hatalar tekrarlanmamalı. 1991'de, parti içi çekişmeden dolayı DEP (Bugünkü HDP) diye bir parti çıktı. O, DEP 1994 yılında Tayyip Erdoğan'ı belediye başkanlığı seçiminde açıkça destekledi. Bu çekişmeler sonucu Deniz Baykal CHP'den ayrıldı. Erdal İnönü istifa edince bu sefer Murat Karayalçın geldi. Yapısal sorunlar bir tarafa bırakıldı. Ahmet- Mehmet kavgası, tartışması sonucu İstanbul, Ankara belediyelerini çok az oyla kaybettik.

Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Parti içi demokratik yarışta hiç sorun yok ama yarın değil bugünden itibaren seçime odaklanmalıyız. Sahada, sokakta, öteki mahallelerin tamamıyla iletişim kurmak zorundayız. Yapısal sorun dediğim bu. Üyelerin tamamını sürecin bir parçası haline getirmeliyiz. Halkın partisini, halka açacağız.”

ÇOK AYIP ŞEYLER

Bazı CHP yöneticilerinin genel başkana karşı “Çok ayıp ve haksızlık ettiklerini” belirten Gürsel Tekin, sohbetimizde şunları da söyledi:

“Sürecin bir parçası olanlar şimdi çıkıp genel başkanı eleştiriyorlar. CHP geleneklerini bilenler bunu yapmaz. Genel başkanımız bir yol açmıştır. Değişim yolu kurultayla olur. İddiası olan arkadaşlarımız bu iddia çerçevesinde Anadolu'yu dolaşırlar kendilerini var ederler. Toplum, en derin ekonomik sefaleti yaşıyor. Şu anda tarihimizin en derin ekonomik sefaleti yaşanıyor. Bütün CHP'lilere sesleniyorum: Milletin gerçek gündemini unutmayın.”

MUSLUĞU AÇTILAR

2018'de AKP'nin 1 milyon 200 bin kişinin sosyal yardımını kestiğini, bu yılın ocak ayından itibaren o kişilerin geçmişe dönük alacaklarıyla birlikte ödemeleri başlatan, musluğu açtıklarını anlatan Gürsel Tekin, ne yapılması gerektiğini şöyle anlatıyor:

“Sosyal yardım başvuru sayısı dünyanın hiçbir ülkesinde bizdeki kadar yok. Bir ülke düşünün vatandaşın yüzde 58 i sosyal yardıma muhtaç hale gelmiş. Sen bunları, onlar da seni tanımıyor ama ben tanıyorum, bana da ‘gel anlat' diyen olmadı.”

Gürsel Bey'e, “Gelelim sonuca” dediğimde, “Yiğit düştüğü yerden kalkar. Seçimde Kocaeli'ni de, Bursa'yı da, Denizli'yi de, Balıkesir'i de alırız. Mevcut belediyelerimizi muhafaza ederiz. Ama nasıl? CHP bugüne kadar uyguladığı ne varsa çöpe atacak. Yapılması gereken 1- Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak, 2- Bizim rehberimiz olan partimizin 6 okunu muhafaza etmek. Böyle bir partide herkese yer var ama biz kullanamıyoruz.”

KILIÇDAROĞLU KONUŞACAK

Siyaset, oyun kurma- oyun bozma işidir. İç kavgaların partileri perişan ettiğine çok tanık olduk. Partide değişiklik yapılacaksa, kırıp dökmeden, düne kadar alkışlanan Kılıçdaroğlu'nu üzmeden yapılmalı.

Son notlar: CHP Grup toplantısı, Grup Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. Gündem dışı konuşmalar, son siyasi gelişmeler basına kapalı toplantıda değerlendirilecek. Saat 13.30'da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun neler söyleyeceğini dinleyeceğiz.

CHP'de ilçe kongreleri 5 Ağustos'ta başlayacak, 10 Eylül'de tamamlanacak. İl kongreleri 16 Eylül'de başlayacak, 15 Ekim'de tamamlanacak. Olağan kurultay ise il kongrelerinin bitiminden sonra parti meclisinin belirleyeceği tarihte yapılacak.