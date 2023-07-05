PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP’nin aynadaki silueti

Atatürk'e üzülüyorum!

Çağdaşlaşmayı hedef alan kurucu lider, partisi CHP'deki son gelişmeleri nasıl değerlendirirdi?

-“Ortadoğu ülkesi olmaktan kurtulamamışsınız!”

Bugün Mısır'ın en köklü Vafd/Heyet partisinden bahsetmek istiyorum:

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiliz egemenliğini sona erdirmek ve Mısır'ı tam bağımsızlığına kavuşturmak amacıyla, Saad Zaglul Paşa liderliğinde 1918'de modernist-ulusalcı parti Vafd kuruldu.

Bayrağı laikliğin sembolüydü; haç ile hilal yan yanaydı.

Yıl:1923. Parti seküler anayasa hazırladı. 1924 ve 1936 seçimlerini ezici üstünlükle kazandı.

İngilizler memnun olmadı; söz konusu Süveyş Kanalı'ydı. Diktatör Sıddık Paşa'yla ittifak yaparak darbe yaptılar. Halk desteğini Müslüman Kardeşler örgütünden aldılar!

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan 1950 seçimini sömürge karşıtı Vafd seçimi yine kazandı ve bağımsızlığın önündeki en büyük engel İngiliz-Mısır antlaşmasını yırtıp attı.

Ardından Müslüman Kardeşler terör eylemlerine başladı. Sonra, 1952'de Arap milliyetçisi “Özgür Subaylar” darbe yaptı. Tepeden inmeci yönetim halkla buluşamadı; siyasal boşluğu İslamcı hareketler dolduruldu. Vafd kapatıldı.

Ve 1967 savaşının İsrail'e kaybedilmesiyle darbeci Enver Sedat sağa döndü. Müslüman Kardeşler ile uzlaştı. Bunun “mimarı” yeni emperyalist güç ABD idi…

İlk yaptıkları 1978'de yeniden açılan Vafd'ı yine kapamak oldu.

1980'lerde sola karşı dalgakıran olması için devlet ve siyaset büsbütün İslamileştirildi. Ülke neoliberalizme ve ABD'ye büsbütün boyun eğdirildi.

Hüsnü Mübarek aynı yoldan gitti; üç alanı siyasal İslamcılara bıraktı: Eğitim, adalet ve medya! “Ulusalcı” diye Mısır Ordusu küçültüldü (500 bin), polis kadrosu ise (1 milyon 200 bin) çok büyütüldü.

Mısır, küresel kapitalizme onay verdi.

“Paralel Yapı” Müslüman Kardeşler, en büyük desteği Mısır ticaret burjuvazisinden/ “Yenilikçi Girişimcilerden” aldı!

Vafd, 1984'te yeniden siyaset sahnesine çıktı. Başında artık “yeni” kelimesi vardı!

★★★

Yeni Vafd da demokratik, laik ulus devleti savundu.

İnsan haklarının tavizsiz savunucusu oldu.

Eğitim dedi, işsizlik dedi, konut sorunu dedi, sağlık dedi…

Bunu hangi ekonomik sistemle yapacaktı?

1980'lerden sonra dünyayı “kasıp kavuran” neo liberalizme Vafd da boyun eğdi.

Zaten Hüsnü Mübarek ile anlaşarak -muhalefeti bölmek amacıyla- parti yeniden açılmıştı! Yeni Vafd başında, önceki dönemlerde içişleri, maliye bakanlıkları yapmış Fuat Seraceddin vardı. Parti 1984'te yüzde 15 oy aldı.

2000 yılında Fuat Seraceddin ölünce parti başına Numan Gomaa seçildi.

Gomaa 2005 yılında cumhurbaşkanlığına aday oldu, kazanamadı. İstifası istendi. Koltuğu bırakmak istemedi. Başarısızlığı başkan yardımcısı Fahri Abdel Nour gibi merkez yöneticilerine attı, hepsini görevden aldı!

Bitmek bilmez -tüzük gibi- tartışmalar, genel merkezin yakılması gibi adli vakalar ve savcıların devreye girdiği soruşturmalar sonucu Gomaa ancak 2010'da genel başkanlığı, medya patronu El-Sayed El-Badavi'ye bıraktı.

Parti, 2011'de sağcı Özgürlük ve Adalet Partisi gibi partilerle seçim ittifakı yapınca partide ayrılıklar yaşandı. Sonraki parlamento seçiminde -futbolcu şarkıcı gibi popüler adaylar göstermesine rağmen- oyu yüzde 9.2'ye düştü.

Şu an parti başında ABD'den gelen fonları savunan avukat Baha El-Din Abou Shaka var! Shaka, Mısır'daki tüm liberal partiler ile ittifak kurma çalışmalarını sürdürüyor. Bakalım masasında kaç parti olacak?

Evet, Yeni Vafd siyaseti, salt “masabaşı stratejisi” haline dönüştürerek seçimi kazanacağını düşünüyor…

Aynadaki benzerliklere şaşırmayınız; “senaryo” yazan güçler aynı!