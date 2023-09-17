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CHP kurultaya koşarken!…

“Bugün CHP tarihinin en kritik kurultaylarından biri başlıyor. Delegeler iki gün sürecek kurultay sonunda, ya tarihsel bir sorumluluk üstlenerek CHP'yi kuruluşundaki felsefeye, yani Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi, üretim, kalkınma, akıl ve bilim, yurttaşlık, hukuk devleti rotasına yeniden güçlü biçimde döndürmek amacıyla oylarını kullanacaklar, ya da görünürde Atatürk ve altı okun da bulunduğu bazı ince hesaplara dayalı matematiğin devamı yönünde irade sergileyecekler. Yani… Ya sürekli seçim kaybeden, oyları belirli bir yüzdenin üzerine çıkamayan bu büyük partiyi şahlandırıp tekrar iddialı duruma getirecekler ya da umutsuz tablonun devamına, dolayısıyla da Başkanlık rejiminin güçlenmesine rıza gösterecekler. Oysa her şeyin çok kötü gittiği ülkemizde CHP'nin önce umut, sonra da iktidar olabilmesi için tüm koşullar mevcut. Hele geçmişte yaşanmış bir “Karaoğlan” Bülent Ecevit örneği varken…

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Ülkesinin ve yurttaşlarının geleceğinden kaygı duyan sıradan bir seçmen olarak şimdi sorum şu; Yönetilemez duruma gelen ülkede, CHP niçin yıllardır seçim kaybedip yüzde 25'lik oy bandına saplanıp kalıyor ve neden iktidar umudu olamıyor? Ey CHP delegeleri, yani biz seçmenlerin temsilcileri!.. Bu köklü ve büyük partiyi, kuruluşundaki felsefenin öngördüğü Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi, üretim, kalkınma, akıl- bilim, çağdaşlık, yurttaşlık ve hukuk devleti rotasına yeniden güçlü biçimde döndürüp, halkın iktidar umudu haline getirmek sizin elinizde…”

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Okuduğunuz satırları CHP'nin 2018'deki kurultayı öncesinde bu köşede yayımladım.

Ancak delegeler bildiklerini okudular ve oylarını Kılıçdaroğlu iktidarının devamından, yani gelecekteki seçimleri de kaybetmekten yana kullandılar!..

Nitekim aradan geçen upuzun 5 yıl içinde ülkedeki her şey Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın aleyhinde gelişmişken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi Cumhurbaşkanı adaylığını dayatması ve seçmende karşılığı olmayan ittifaklar yapması nedeniyle hem Cumhurbaşkanlığı, hem de milletvekili seçimleri bir kez daha yenilgiyle sonuçlandı.

Kemal Bey'in genel başkanlık döneminde CHP'nin yüzde 25'e takılıp kalan oy oranının üzerine çıkılamadı!

Cam tavan bir kez daha kırılamadı!

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Atatürk'ün partisi CHP, şimdi bir kurultaya daha koşuyor.

Bu kez ya o cam tavan kırılacak ve değişimle birlikte iktidara giden yol açılacak, ya da

Kılıçdaroğlu, artık sayısını unutmaya başladığımız yenilgilere devam ederek partiyi baraj altına düşürecek!..