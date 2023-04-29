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İzmir’deki yangın!..

Dün sabah uyandığımda her zaman yaptığım gibi, cep telefonumu açıp, haberlere bakmaya başladım.

İlk gördüklerim; İzmir'deki büyük yangının görüntüleriydi.

Narlıdere'deki Folkart Sitesi'nin bir bloğunun henüz bilinmeyen bir nedenle neredeyse tamamen yanmış olmasına çok üzüldüm.

Çünkü çocuklarımın lise eğitimleri sırasında, bu sitede, yaklaşık 3 yıl süreyle kiracı olarak oturmuştuk.

Ailecek unutulmaz anılarımız, değerli komşularımız vardı…

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Ünlü Mimar Emre Arolat'ın imzasını taşıyan yapı, İzmir'de olası en büyük depreme dayanıklı biçimde inşa edilmiş. Narlıdere içlerinden sahil evlerine, sayıları azalmış olsa da yemyeşil mandalina bahçeleri üzerinden körfezin maviliklerine açılan etkileyici bir manzaraya sahip.

Bu özellikleri nedeniyle İzmirliler arasında çok popüler…

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Haberleri tarayıp can kaybı yaşanmamasına şükrettikten sonra, komşularımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. O sırada bir kardeşim, sosyal medyada paylaşılan bir mesajın fotoğrafını gönderdi. Tweeti okurken gözlerime inanamadım! Çünkü baştan sona hedef gösterme, tehdit ve provokasyon amacıyla kaleme alınmıştı. İşte o korkunç paylaşım:

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“izmir de uğur dündar ın dairesinin olduğu folkartta yangın çıktı. Bu daha iyi günleriniz chpliler, Hdpkklılar ile birlik olursanız izmiri komple yakarlar”

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Virgülüne dokunmadan, yazım hatalarıyla birlikte köşeme aktardığım “Ebabil Harekat@EsmerEbabil adlı kullanıcının tweetini sosyal medya hesabımdan hemen paylaşıp, İzmir'in değerli savcılarına ve Emniyet müdürüne ihbarda bulundum.

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Seçim propagandaları sürecinde kutuplaştırma ve oy konsolidasyonu uğruna bir kesimi şeytanlaştırmanın toplumu karşı karşıya bıraktığı tehlikeye bakar mısınız?

Eğer bu kişi karşıma çıkma cesaretini gösterebilmiş olsa, gözlerinin içine bakarak şunları sorardım:

■ Oslo'da eli silahlı PKK'lı teröristlerle pazarlık masasına CHP mi oturdu?..

■ Habur'da PKK'lı teröristleri sanki kahramanlarmış gibi CHP mi karşıladı?..

■ Türkiye Cumhuriyeti mahkemesini teröristlerin ayağına CHP mi gönderdi?..

■ Terörist başı Abdullah Öcalan'ın mektubunu meydanlarda CHP mi okuttu?..

■ Osman Öcalan'ı TRT'ye CHP mi çıkarttı?..

■ Açılım denilen süreçte askeri garnizonda asılı şanlı Türk bayrağını terör sempatizanlarına CHP mi indirtti?..

■ Valilere ve emniyet müdürlerine ‘PKK'lılara operasyon yapmayın' emrini CHP mi verdi?..

■ Açılım sürecini Meclis çatısı altından kapalı kapılar ardına CHP mi kaçırdı?..

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Bir de şunu öğrenmek isterdim:

Şu “Ebabil Harekâtı” denilen troll topluluğunu hangi AKP önde gelenleri örgütleyip himaye ediyor?..