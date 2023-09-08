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Kahraman savcılıktan FETÖ borsası kurma iddialarına!..

Polis-adliye haberciliğinin usta isimlerinden Tolga Şardan. T-24 haber sitesinde yayımladığı iki yazıyla çok önemli bir soruşturmayı gündeme getirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişlerince yürütülen soruşturmada terör suçlarına bakan eski İzmir Başsavcı Vekili Okan Bato'nun, “FETÖ Borsası” olarak tanımlanan oluşum kapsamında FETÖ suçlaması yöneltilen bazı varlıklı kişilerden bir yakını aracılığıyla çıkar sağladığı iddiaları araştırılmış.

Raporun HSK 2. Dairesince yapılan değerlendirilmesi sonucunda Savcı Bato hakkında 2'ye karşı 4 oyla görev yeri değişikliği kararı çıkmış. Bu görüşe katılmayan 2 üye ise meslekten ihraç edilmesi doğrultusunda kanaat belirtmişler.

Müfettişler soruşturma sürecinde birçok kişinin ifadesine başvurmuşlar. Bunlardan biri de savcı Bato'nun görev yeri olan İzmir'de faaliyet gösteren Kavuklar Şirketi'nin ortaklarından Metehan Kavuk.

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İfadesinde şunları söylemiş:

“Benim serbest bırakılmamdan sonra daha önceden taşeronumuz olan Fatih Özkan isimli kişi bana yeniden tutuklanacağımı söyledi. Ben şaşırdım, neden böyle düşündüğünü sordum. Kendisi Okan Bato'nun yeğeni olan Çağrı isimli şahsın bir aracı vasıtasıyla kendisine ulaştığını, aracı olan şahsın benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben ismini vermek istemediğim aracı ile görüşmeyi kabul ettim.

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Fatih Özkan ile birlikte ismini vermek istemediğim aracı evime geldiler. Aracı kişi, Çağrı isimli şahsın Okan Bato'nun yeğeni ve yazlık komşusu olduğunu, Çağrı isimli şahıs ile anlaşılması halinde soruşturmaların kapatılabileceğini, daha öncesinde çok sayıda dosyanın kapatıldığını söyledi. Hatta hafta sonu Çağrı'nın Okan Bato ile yazlıkta görüşeceğini, benim de 5 milyon dolar vermem halinde dosyanın kapanacağını söyledi. Ben o parayı tek kalemde veremeyeceğimi söyleyerek teşekkür ettim. Paranın verilmemesi halinde ne olacağını sorduğumda; Çağrı'nın ‘Metehan bunun sonuçlarına katlanır' dediğini ilettiler.

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Ben, bu görüşme sonrasında Çağrı isimli şahsın gerçekten Okan Bato ile bahsedildiği gibi bir ilişkisi olup olmadığını öğrenmek adına Kuşadası'nda Okan Bato'nun yazlığının olduğu yerde yazlığı bulunan yakınıma hafta sonu böyle bir görüşme olup olmayacağını gözlemlemesini istedim. Gerçekten de o hafta sonu Okan Bato yazlığa gitmiş ve Çağrı isimli şahısla görüşmüş. Bunu öğrendikten sonra daha da tedirgin oldum. Bundan iki gün sonra da benim hakkımda yeniden yakalama kararı olduğunu öğrendim. Kendiliğimden adliye gelerek teslim oldum, hakkımda yeniden yakalama kararı çıkarılmasının benim istenilen parayı vermememden kaynaklandığını düşünüyorum. (…)”

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Mal varlığında da maaşından tasarrufla açıklanamayacak kadar artış tespit edilen Bato, eşinin babasının çok varlıklı olduğunu, söz konusu artışın kayınpederinin zenginliğinden kaynaklandığını belirtmiş ve suçlamaları reddetmiş.

Savcının dosyası yargılanmak üzere Yargıtay'a gönderilmiş.

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Bu çarpıcı haberi üzülerek okudum.

Çünkü FETÖ'nün, 15 Temmuz'daki hain kalkışmada başarıya ulaşması halinde Savcı Okan Bato ve arkadaşları, daha o gece infaz edilecekler arasındaydı!..

Zira FETÖ, darbeyi 15 Temmuz gecesi değil, 1 Kasım'da yapmayı planlamış, ancak Okan Bato'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ'cü subaylarla ilgili gözaltı listesini Genelkurmay'a göndermesi üzerine, kalkışma alelacele 15 Temmuz 2016 gecesi saat 03.00'e, sonra da daha öne alınmıştı!..

Böylece Okan Bato adı, Türk yargı tarihine “FETÖ darbesini önleyen Cumhuriyet Savcısı” olarak geçmişti.

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PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ndeki hakim, savcı ve personele yönelik katliam girişimi, şehit polis memuru Fethi Sekin tarafından durdurulmamış olsa, teröristler önce terör suçlarına bakan Başsavcı Vekili Okan Bato ve mesai arkadaşlarını hedef alacaklardı.

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Ayrıca o, HSYK'nın FETÖ hakimiyetinde bulunduğu dönemde, “mim”lenen isimler arasındaydı. İzmir'deki Askeri Casusluk ve Fuhuş Davası kumpaslarına sahte delil hazırlayan, subayları fişleyen FETÖ'cü komutanların peşine düşünce, müfettiş takibatına uğramıştı.

Ama yılmamış, savcı arkadaşlarıyla birlikte çok başarılı FETÖ ve PKK operasyonlarına imza atmıştı.

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Nereden nereye?

FETÖ ve PKK başta olmak üzere, her türlü terör örgütüyle mücadelenin kahraman Başsavcı Vekilliğinden, FETÖ borsacılığı iddialarına…

Dilerim aklanır.

Çünkü tarihe “kahraman savcı” olarak geçme onurunu, miktarı ne olursa olsun para satın alabilir mi?..