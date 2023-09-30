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İsmail Kartal çok başarılı

SEVGİLİ okuyucu­larım yazıma SÖZCÜ TV ile başlamak istiyo­rum. Yayın hayatına başladığından bu yana büyük ivme kaydeden SÖZCÜ TV, sabahları Mesut Yar ile önemli reytingler yakalıyor. Muhteşem perfor­mans ile kısa bir sürede büyük bir izle­yici kitlesi yakalayan deneyimli sunucu, yaptığı doğru yorumlarla izleyicisinden övgü dolu sözler alıyor. Spor ekranında İsmail Kartal'lı Fenerbahçe süper gider­ken, Şenol Güneş'li Beşiktaş çok başa­rısız gidiyor. Dizi ekranında ise 13 Eylül akşamı ikinci sezonuna başlayan Star TV'nin sevilen dizisi ‘Çöp Adam' yeni bölümlerinin çok keyifli geçeceğini dü­şünüyorum. Önemli oyunculara sahip dizide, çarşamba gecesi yayınlanan Star TV'nin merakla beklenen dizisi ‘Çöp Adam' her hafta yayınlanan bölümle­ri izleyiciden tam puan alıyor. Yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren OGM Pictures'ın geçtiğimiz sezon başlayan dizisi, bir hayli konuşulan diziler ara­sında yer alıyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam'da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kal­yon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Çarşamba günü yayınlanan bölümleri ile sosyal medyada ikinci sezonunda da, zirve yapmaya devam ediyor. Çöp Adam, çarpıcı hikayesi ve oyuncu performans­larıyla hem Türkiye hem de global gündeminde uzun süre daha yer alacak. #ÇöpAdam etiketi dizinin her haftaki yayınından sonra TT listesinde en üst sıralarda yerini koruyor. Ve ilk kez son zamanlarda gençlikte yoğun bir ilgi gösteriyor. Yayınlanan ilk bölümün­den bu yana seyircinin takip ettiği dizi olmakla beraber, akıcılığı ile heyecanı artırdı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hika­yesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üst­lendiği ‘Çöp Adam'ın çarşamba günleri yayınlamaya devam ediyor. Yeni bölümlerinde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor! Sevgi ile kalın.