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Bir Atatürk genci

-ATATÜRK bizim hiç sönmeyen güneşimizdir.-

Aydınlatıcı, ilerici çalışma ve çabalarıyla beğenimi kazanan genç elektrik mühendisi SEMİH KALKANOĞLU yaşıtlarını (1955 doğumlu) üstün nitelikleriyle temsil eden değerli bir yurttaşımızdır. Yurtdışı çalışmalarında başarılar kazanmış, övgüler almış genç bir araştırmacıdır. Atatürkçü bir öğretmenin oğludur. 1974 yılında teknik lise 4. sınıfta iken zamanın Milli Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ'a gönderdiği rapor 9. Milli Eğitim Şurası'nda kabul edilen Semih, İzmir Çınarlı Teknik Lisesi'ni birincilikle bitirmiş sonra katıldığı Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden diploma almıştır. Yerli ve yabancı inşaat firmalarında çalışmış,1972'den bu yana Türkiye sorunları hakkında değişik dergi ve gazetelerde 300'den fazla makalesi ve okur mektubu yayımlanmıştır. Günümüze kadar topladığı ve okuduğu kitap sayısı 5 bini geçmiştir. Vehbi Koç'un kurduğu Eğitim Vakfı'nın verdiği bursla 8 yılda teknik liseyi ve üniversiteyi tamamlamıştır.

1975'den bu yana birçok yarışmaya katılmış,1986 yılında 325 sayfalık araştırmasıyla İnönü Vakfı ödülünü kazandığında kitabının önsözünü ben yazmıştım. Yayınlar yapmış, Rusça “Moskova Kent Rehberi” albümleri yayımlamış, daha sonra Rusça “St. Petersburg” kent rehberi albümleri düzenlemiştir. Sergiler yanında müzik şöleni düzenleyerek albümleri tanıtmıştır. Türk Vatandaşlık Yasası'nın 42. maddesinin değiştirilmesinde etkili başvurusu olmuştur. Şimdi de boş durmamakta, aykırılıklar, çelişkiler, bozukluklar için ilgili makamlara ve sorumlulara yazılar göndererek gereken uyarı ve isteklerde bulunmaktadır. Uygar ve çağdaş bir insan niteliği, yurtsever özeni onu çabalara sürüklemektedir. Çok kimsenin ilgisizliği, aldırışsızlığı ve vurdumduymazlığı gözetilirse KALKANOĞLU'nun çabaları uyarıcı, etkin ve yararlı birer çıkıştır.

Durup dinlenmek, yorulmak ve kimi yoksunluklarla güçlükler bilmeden çabalarını sürdürmektedir. İnsancıllığı, dostluğu, kardeşliği güven bağlarıyla örülmüştür. Gerçekçi, özverili, alçakgönüllü bir toplumcudur. İçtenlikli ve gerçekçi bir Atatürkçüdür. Yurt dışındaki çalışmaları ve çabaları beğeniyle karşılanan bir gençtir. Günümüzde yine sayfalar dolusu uyarıları, eleştirileri, beklentileri yazarak yurttaşlık duyarlığını yansıtmakta, başvurularıyla kimi düzensizlik ve bozukluğun giderilmesini sağlamakta, toplumsal dayanışma ve yurttaşlık özeni yönünden özellikle gençlerimize örnek olma özenini sürdürmektedir. Çalışmalarının ve yararının sürmesini, sağlığını korunmasını diliyorum.