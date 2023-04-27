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Demokrasi güneşi

-Yaşam aydınlığının kaynağı özgürlüktür.-

Ulusal Kurtuluş Savaşı Zaferi'nden sonra Mustafa Kemal'e hükûmet sistemi olarak meşrutiyetin önerilmesine karşın o günün koşullarında ATATÜRK ve arkadaşlarının cumhuriyeti gerçekleştirmeleri zamanın unutulmaz olaylarından biridir. Bizim için en büyük devrimidir. Kurtarıcıların yurtseverliklerinin, ileri görüşlülüklerinin, gerçekçi bakış ve tutumlarının sonucudur. Ulusumuz için büyük bir aydınlık ve çağdaşlık kaynağı olarak birliğin kendi kendini yönetim düzeni olan cumhuriyet, uygarlık açılımlarının dayanağıdır. Ulusun kendi kendini yönetim düzeni olarak siyasal ve hukuksal düzenin temelidir. Bu yıl asırlık yaşamını kutlayacağımız lâik cumhuriyetimiz bize ATATÜRK ve arkadaşlarının tanımı olanaksız armağanlarıdır. Onu amacına ve adına uygun biçimde yaşatmak ve gönendirmek hepimizin en büyük görevi ve borcudur.

Kimi ilkel siyasal yaklaşım, girişim ve işlemlerle niteliği ve yapısı amacı dışına çıkarılmak istense bile temeli sağlam olduğu için tüm gölgeleme ve karalama girişimleri boşa çıkacaktır. Osmanlı kalıntılarıyla gericilerin modern ve lâik cumhuriyete karşı girişimleri nasıl ve ne biçimde olursa olsun hep sonuçsuz kalacaktır. ATATÜRK ve arkadaşlarının bize armağan ettikleri ulusal yapıyı değiştirmeye, bozmaya, yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Özellikle halkımızın saygıyla koruduğu inancı kötüye kullanılarak cumhuriyetimizin ırasını (karakterini) bozmak isteyen çıkarcılar ve gericiler asla başarılı olamayacaklardır. Kimi zaman, kimi siyasal esintiler gericilikle girişimler denese bile asla sonuç alamayacaklardır.

Ülkemizin ATATÜRK güneşiyle aydınlanan ortamını hiçbir güç, hiçbir oyun, hiçbir kakışma karartamayacaktır. ATATÜRK'ün armağanı cumhuriyetimiz, yaşam dayanağımız ve yaşam aydınlığımız olarak sonsuza değin yaşayacak ve yaşatacaktır. Kimi çıkarcı ve inanç sömürüsü yapanlar, kimi siyasal gösterilere girişerek esenlik, mutluluk ve özgürlüğümüze zarar vermeye kalkışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Ulusal birliğimizin temeli olan dayanışmamız her tür kötülüğü, yıkımı, sakıncayı önleyecek güçtedir. TÜRK DEVRİMİ'nin sonsuza değin sönmeyecek ışığı, tüm yaşam alanlarımızı aydınlık ve güçlü tutacaktır. Cumhuriyetin ilânından sonra kalkışılan kimi gericiliklerin nasıl sonuçsuz kaldığı unutulamaz. Ulusum uygarlık aydınlığının değerini bilmekte, ona sahip çıkmakta, bağımsız ve özgür yaşamının varlık koşulu olduğunu asla gözardı etmemektedir. Tüm gerici kalkışmaların, yıkıcı ve bölücü girişimlerin sonuçsuz kalması gibi her tür lâik cumhuriyet karşıtlığı da soluksuz kalacaktır. Cumhuriyetimiz bizim ulusal onurumuz, ulusal güneşimiz, ulusal varlığımızın güvencesidir.