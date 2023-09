PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Güneşli günler

-Zaman varlık sürecidir. Rengi ve değeri ölçülemez .-

Doğumla başlayıp ölümle biten yaşam süreci insanların dünya günleridir. Yaşamın aydınlığı ve esenliği bu sürenin her yönden ışıklı geçmesine bağlıdır. En önemli, en temel dayanağı da sağlıktır. Ne var ki herkesten ve her şeyden önce kendisinin özen göstermesi gereken durumlara ve koşullara insanlar dikkat etmemektedir. Hepimiz bu konuda kusurluyuz. Kimilerinin gereğinden fazla, “titizlik” denilen kendine bakımı yadırganan bir davranış olarak nitelenmektedir. Bakım olarak nitelendirilen tutum sağlığa, varlığa verilen değerdir. Sağlık, varlığın kaynağıdır, dayanağıdır ve başlıca güvencesidir. Sağlığın sorunlu olduğu, kimi güçlüklerin yaşandığı durumda yararlı, verimli olmak güç, hattâ olanaksız olduğu gibi başkalarını da sıkıntıya düşüren olumsuzluklar gündeme gelir. Hem kendine, hem çevreye üzüntü yaşatmamak için her konuda, başta sağlık konusunda, duyarlı ve özenli olmak erdemliliktir.

Yaşamı güneşli kılmak, insanların kendi kişilik ve yeterliği başta olmak üzere, yakınlarla çevresinin ilişkilerine bağlıdır. Terbiye, görgü, yeterlik ve yetişme koşulları bu konuda önde gelen kaynaklar ve dayanaklardır. Çevresine, yakınlarına saygılı, kendi kişilik değerine önem veren kimselerin duyarlığı en güvenilir özelliktir. Toplumsal sorunların giderek arttığı günümüz ortamında güven, saygı, sevgi daha çok önem kazanmakta, öncelik almaktadır. Kişilik değerleri insanların en belirgin özellikleri, seçkinlik belirtileridir.

Başta siyasal nedenler, sonra ekonomik sorunlar kişisel ilişkileri giderek gölgelemekte, hatta kimi olumsuzluklara neden olmaktadır. Toplumsal ilişkiler güçlenecek yerde kimi bozukluklar duyulmakta, suçlar da artmaktadır. Yaşamı çekilmez kılan sakıncalı davranışlar insanlık ufkunu karartan bozukluklardır. Karşılıklı sevgi, saygı, güven, toplumsal yaşamın dayanağı ve güvencesidir. Toplumsal ilişkilere, karşılıklı duygu güvencesine önem vermek kişilik değerinin ve saygınlığın belirgin ve başlıca göstergesidir. Yaşam aydınlığı toplumsal güvencedir. İnsanlık değerlerinin savunulup korunması karşılıklı duyarlığın kanıtlanıp benimsenmesidir. Yaşamı gölgeleyen tutarsızlıklarla tutum ve davranış bozuklukları kişisel düzeyin çizelgesidir. İnsanlık değerlerinin göstergesi olan davranışlar özen istediği için herkesin dikkat etmesi gereken yaşam biçimleridir. Ne var ki kimileri kendi kişilik göstergesi olduğunu gözardı ederek ya da unutarak gelişigüzel davranmakta sakınca görmemekte, ilişkilerde bozukluklara neden olmakta, çarpıklık sorumluluğunu unutmaktadır. Oysa ilişki düzeni insanlık değerlerini yansıtan en belirgin özelliktir.