PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Umut kırıklığı

-Beklentiler ve özlemler yaşamda başlıca umut türleridir.-

Ulusal ve toplumsal yaşamın kişisel yaşamın kaynağı ve dayanağı olduğu gerçeği gözardı edilmekte, siyasal çelişkiler ve tutarsızlıklarla güven ve inan duyguları sarsılmakta, giderek yıkıma sürüklenmektedir. Partizanlığın özellikle iktidar tarafından iyice artırıldığı, böylelikle yaşam aydınlığının azaldığı bir ortamda yakınmaların artarak sürmesi kaçınılmazdır. Tarafsız değil partili Cumhurbaşkanı'nın yanlı ve yaralayıcı konuşmalarıyla yinelemeleri ne yazık ki hiçbir aydınlık ve mutluluk içeriği taşımıyor. İnanılması güç değerlendirmeleri, eleştirileri ve ana muhalefete saldırılarıyla, özellikle vaatleri, artık inan güven çizgilerinin dışında kalıyor. Önceki sözleriyle sonraki söyledikleri birbirini doğrulamıyor ve inandırmıyor. Muhalefetin hareketliliği, güçlü, etkin çalışmaları yetersiz kalıyor. Değişim ve dönüşüm için önerilen “ortak akıl” ve “yol haritası” yeni oluşumlar için etkin ve yeterli olacak mı, bu da düşündürüyor. İzlenip görülecek.

Siyasal tutkular (ihtiraslar, hırslar, doyumsuzluklar) çok saçaklı olumsuzlukların nedenidir. Geçim güçlüğü, işsizlik, asgarî ücret yetersizliği, emekli, dul ve yetim aylıklarının azlığı, atama bekleyenler yığını, adaletsizlik ve güvensizlik yakınmaları giderek büyüyor. Doruğa çıkan yakınmalara çözüm çabaları yetersiz kalıyor. Kira bedellerindeki artışlar durdurulamıyor. Yoksulluk ve açlık sınırı dorukta. Toplumsal yaşam karanlığı yoğunlaştıkça yakınmalar ve ağır eleştiriler ister istemez artıyor.

Anayasal TARAFSIZ lığına uygun tutum ve davranış göstermeyen Cumhurbaşkanı'nın parti liderliği ve siyasal katılığı ulusal yaşamda özlenen aydınlığı engelliyor. Makama yaraşan örnek, birleştirici, yansız, ulusal yapıya ışık tutup güven verecek konuşmalar yerine makamla bağdaşmayan, sıfata uymayan sözler, konuşmalar, nutuklar, görüşler, eleştiri ve yanıtlar… Milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadan cezaevinde tutulması siyasal ve hukuksal yönden ağır yanlışlıklardır.

Son günlerde gazetecinin dövülmesi, çiftçiyle üreticinin karşılaştığı güçlükler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin olumsuz tutumuna ilişkin yakınmalar, izlenen, duyulan ve yakınılan tüm aykırılıklar, kavgalar TV'lerde üzüntüyle ve tepkilerle izlenmektedir. Toplumsal barışın, yönetime inanın sarsıldığı yerde yurttaşların esenlik ve güven içinde bulunmaları güçleşir. Bu tür durumluların sorumlularının başında da siyasal iktidarlar gelir. Toplumsal, özellikle siyasal ortamda iyi örnekler çok az.