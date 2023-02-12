Deniz Baykal
Çevrende herkes şaşırsa
bunu da senden bilse
sen aklı başında kalabilirsen eğer
herkes senden kuşku duyarken,
hem kuşkuya yer bırakır,
hem kendine güvenebilirsen eğer
bekleyebilirsen usanmadan
yalanla karşılık vermezsen yalana
kendini evliya sanmadan,
kin tutmayabilirsen kin tutana
düşlere kapılmadan düş kurabilir,
yolunu saptırmadan,
düşünebilirsen eğer
ne kazandım diye sevinir,
ne yıkıldım diye yerinir,
ikisine de vermeyebilirsen değer
söylediğin gerçeği eğip büken düzenbaz, safları kandırabilir diye dert edinmezsen
ömür verdiğin işler bozulsa da, yılmaz,
koyulabilirsen işe yeniden
döküp ortaya varını yoğunu, bir yazı-turada yitirsen bile,
yitirdiklerini dolamaksızın dile,
baştan tutabilirsen yolunu
yüreğine, sinirine dayan diyecek direncinden başka şey kalmasa da,
herkesin bırakıp gittiği noktada,
sen dayanabilirsen tek
herkesle düşüp kalkar, erdemli kalabilirsen
unutmayabilirsen halkı, krallarla gezerken
dost da düşman da incitemezse seni
ne küçümser, ne de büyültürsen çevreni
her saatin her dakkasına,
emeğini katarsan hakçasına
her şeyiyle dünya önüne serilir
üstelik oğlum,
adam oldun demektir
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Nobel ödüllü Rudyard Kipling tarafından yazılan bu mısralar, Bülent Ecevit tarafından tercüme edilmişti.
Batılı yaşam tarzında erdem kabul edilen “zorluklar ve üzüntüler karşısında duygularına teslim olmama” felsefesini, her şartta daima “gerçeğin ta gözünün içine bakma” kültürünü konu edinen bu şiir… Hem Bülent Ecevit'in hem Deniz Baykal'ın en sevdiği şiirdi.
Zor dönemlerde okudukları şiirdi.
“Yeni Chp”den önceki Chp'nin adeta mücadele manifestosuydu.
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Her okuduğumuzda yeni anlamlar bulduğumuz, sanki her defasında kendini yenileyen, romantizmle realizmin kesiştiği bir şiirdir.
Zor zamanlarda okumak gerekir.
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Güle güle Deniz Baykal.
Huzur içinde uyu.
Anlatmayı başaramadık.
Eminim, hayat, anlamak istemeyenlere illa ki öğretir.