PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Asparagas müjde!

Dün, tek adamlığın kralını yazmıştım.

Bugün ise rahmetli Levent Kırca'nın ‘tam yerine denk geldi manzara koyduk' dediği gibi yapıp kraldan çok kralcıları yazmak icap etti!

Memleketteki onca sıkıntının arasından saraylı krallı konuları özenle seçip can sıkmamaya uğraşıyorum yani…

Anlaşıldı! Seçime kadar müjdeyle yatıp müjdelerle kalkacağız… Aman diyeyim, asparagas müjdelere kapılıp gitmeyin sakın!

Konuya girmeden önce Sezar'ın hakkı Sezar'a. İyi ki şu Google var! Yazın yenen hurmaların, her türlü haltın ve haberin izi sürülebiliyor…

***

Erdoğan'dan ÖTV'siz telefon yazın Google'a mesela, karşınıza şak diye 5 Ocak 2023'e ait ‘en çok okunan haberler' sayfası çıkıyor.

İlk sırada iktidara çok yakın bir site var. İktidarla ilgili havadisler burada çünkü.

Haberin başlığı şöyle: Gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet – Son Dakika Video izle…

Tıkladım… Gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet! Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde… Muhabirin, stüdyodaki sunucuya haberini aktardığı bir video var.

İkinci sırada iktidara çok daha yakın bir gazetenin internet sitesi var. Aynı haber saat 07:44'te girilmiş, kullanılan başlık: Başkan Erdoğan talimat verdi! Gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet.

Okumak için merakla habere tıklıyorsunuz. Karşınıza çıkan sayfa saat 12:32'de güncellenmiş. Güncellenen başlık: Vatandaşa 25 metreküp ücretsiz doğal gaz için talimat verildi!

ÖTV'siz telefon, tablet, gençler peki? Haberde bu bilgi yok edilmiş!

Aynı gün ÖTV'siz telefon haberinin en fazla okunduğu üçüncü site de iktidara yakınlığı ile biliniyor. Kullanılan başlık: AK Parti gençlere ÖTV'siz telefon-tablet için çalışmalara başladı!

Ayrıntılar için tıklıyorsunuz, karşınıza çıkan sayfada şöyle yazıyor: Aradığınız sayfa bulunamadı!

Haberi güncellemekle uğraşmamışlar, komple sayfayı yok etmişler.

Dördüncü sırada iktidara yakın başka bir gazetenin haberi var. İşin doğrusunu yapmışlar ama.

Saat 08:44'te girilen ilk haberin başlığı: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet! Haberi tıkladığınızda açılan sayfa saat 12:57'de güncellenmiş: Telefon ve tablete ÖTV indirimi gelecek mi? Bakanlık açıkladı: “Bu yönde bir çalışma bulunmuyor”

İktidara yine çok yakın bir başka haber sitesi ise şu başlığı kullanmış: AK Parti bir müjde daha açıklamaya hazırlanıyor: Ucuz gaz! ÖTV iddiasına yalanlama…

Site haberin ayrıntısında kendileri gibi Cumhurbaşkanı'na ‘başkan' diyen başka bir gazetenin, hatta muhabirinin adını da vererek, “Feşmekan gazetesinin haberine göre daha önce de gündeme gelen gençlerin cep telefonu alırken ÖTV'den muaf tutulmasına yönelik düzenlemenin detayları ortaya çıktı. Buna göre, gençler 10 bin liralık telefon için ÖTV'den muaf olacak ve telefon için 5 bin lira ödeyecek” dedikten sonra şu bilgiyi paylaşmış okurları ile: Bakanlıktan ÖTV iddiasına yalanlama. Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaparak, “Gündemde böyle bir çalışma bulunmamaktadır” dedi!

***

Saraylarında bir eli yağda bir eli balda yaşadığını sandığımız kralların işi çok zor(!) Milleti için kılı kırk yarmaları, gençlerin telefonundan evlenip kaç çocuk yapılacağına kadar her bir şeyi düşünmeleri lazım.

Fakat asıl zorluk kraldan çok kralcı olanlarda!

Müjde fırtınası öyle sert ki, müjde haberi vermekle görevli kıymetli medyamızda elin ayarı kaçıyor böyle… Uydurduğun müjdeyi bir tuşla sildiğini sansan da ‘keçinin istemediği ot burnunun dibinde biter' misali Google'da karşına çıkıp haltın üzerine tüy dikiyor.