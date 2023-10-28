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Azıcık utanma olur. İkinci Atatürk öyle mi!

Yıllar önceydi tatil için İzmir'den yola çıkıp güneye gidiyorduk. Selçuk'tan geçerken Atatürk Caddesi üzerinde o zamanlar fıskiyeli havuzları falan olan parktaki çay bahçesinde sabah kahvesi içelim dedik.

Kimseler yoktu ortalıkta garson geldi sade kahve siparişlerini alıp gidiyordu ki geri döndü ve ‘Kahveniz Atatürk kahvesi olsun mu' diye sordu.

Atatürk mü? Şaşırmıştık ama elbette dedik. Gitti…

Beş dakika sonra iki fincan, küçük bardaklardaki sular masadaydı. Ben saf saf kahvenin köpüğüne, kıvamına falan baktım. Kahveydi! Füsun, fincanların üzerinde Atatürk'ün resmi var dedi!

Atatürk resimli fincanlarda kahvelerimizi içtik, ödeme için kasaya gittim. Hesabı öderken sordum, garson arkadaş bize Atatürk kahvesi olsun mu demişti. Farklı kahvelerde mi var? Kasadaki hazır cevaptı, evet normal kahve de var dedi! Nasıl yani deyince, normal fincanlarda işte dedi. Fark ne o zaman diye sordum? Fiyatı dedi ekledi, normal kahve 5, Atatürk kahvesi 10 lira!

Durum gayet netti… Atatürk adını kullanarak üçkağıt açılmıştı bize.

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2003… Gazeteci Akif Beki ‘kullandığı dili 1.5 yıl inceleyerek Erdoğan'ın zihin haritasını' çıkarıp kitap yazdı. Erdoğan'ın Harfleri! Kitapta analizler ve önemli de bir saptama vardı… Erdoğan, peygamber soyundan geliyordu. Beki 2005'te Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve AKP genel başkanı Erdoğan'ın danışmanı oldu!

3 Mart 2009… Tam da hilafetin kaldırıldığı gün İstanbul'da metrobüs hattı açılışı vardı. AKP'liler Erdoğan'ı dev bir pankartla karşıladı… SON OSMANLI PADİŞAHI 1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN!

2015… Yakında seçim vardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan sözde ‘kanaat önderleri'ni sarayda topladı. Sarıklı, cübbeli, sakallı kanaatçılar zirveden(!) çıkarken gazetecilere açıklamalar yaptı. Kanaatçılardan Mehmet Nayır AKP'ye, Erdoğan'a oy vermeyen cehenneme gider manasına gelecek şekilde şunu dedi: Bu seçimde iktidara geleceğiz! Halk bunu anladı. İlla kendisini cehenneme atacaksa ona kimse bir şey diyemez!

2019… Avrupa Birliği Uyum Komisyonu başkanı ve AKP vekili Mehmet Kasım Gülpınar konuştu: Erdoğan'a oy vermek imanın gereği, Allah size hiçbir hesap sormayacak!

2021… Daha önce Erdoğan'ı Peygambere benzeten AKP Ordu milletvekili Şenel Yediyıldız, yediyıldızlı yeni bir açıklama yaptı, “2023'te kullanılmayacak oyların hesabını, kılınmayan namaz, gidilmeyen hac, tutulmayan oruçtan daha fazla vereceksiniz” dedi!

Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler olmuştu sanırım, AKP genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz bol bol ‘şey' ederek şöyle buyurdu: 20 yıl Erdoğan'ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması büyük bir şey. Oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor!

Bu laflar edilince sokaktakiler ne yapmazdı? Eminönü'nde sokak röportajında konuşan bir kadın şöyle haykırdı: Bizim peygamberimiz Tayyip Erdoğan. Ona tapıyoruz biz!

AKP Düzce vekili Fevai Arslan, “Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider var” dedi.

AKP Kırklareli il başkanı Hüsmen Ağa Terkin şöyle bir şey yaptı… Hz. Muhammed'e AKP amblemli nüfus cüzdanı çıkardı, Tayyip ismini çocuklarının arasına koydu!

AKP Aydın il başkanı İsmail Hakkı Eser, “Erdoğan'a biz o kadar bağlıyız ve aşığız ki, bizim için adeta ikinci peygamberdir” dedi!

AKP Bursa vekili Hüseyin Şahin efendi, “Erdoğan'a dokunmak bile ibadettir” dedi!

Çekya büyükelçisi yapılan Egemen Bağış işin ötesine geçti: Ülkemizde eğer Urfa şanlıysa, Antep gaziyse, Maraş kahramansa, Rize, İstanbul ve Siirt de mübarektir! Çünkü bu üç şehir Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük liderinin doğmasına vesile olmuştur!

AKP vekili Agah Kafkas, “Başbakan sözü Peygamber sünnetidir” dedi.

Televizyoncu Hulki Cevizoğlu Ocak 2023'te bir TV programında, “Peygamberimiz bugün dirilip gelse bir parti kursa, Erdoğan'dan daha yüksek oy alamaz” dedi ve 14 Mayıs 2023'te AKP İstanbul 1. Bölge milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

AKP'de savunma ve eğitim bakanlığı da yapan İsmet Yılmaz, “Erdoğan'a oy verenler kıyamet günü beraat belgesi alacak” dedi.

AKP Eyyübiye belediye başkan aday adayı Mustafa Göktaş, “AKP'ye, Erdoğan'a oy verin, cennetin anahtarı cebinize girsin” dedi.

Davos Fatihi dediler, İzmirli AKP'liler ne demekse artık Kumral Devrimci dedi, Büyük Usta denildi, Reis'ti zaten, Obama ile Beyaz Saray'da poz verince Dünya Lideri de oldu ama görüldüğü gibi Erdoğan'a çoğunlukla padişahlık ve peygamberlik yakıştırıldı.

Bunlar dündü… Bugün, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına basıyor. Padişaha, peygamberlere benzetmeler, cennetin anahtarı ve öte taraftan haberler kenara bırakılıp duruma uygun icat çıkarılmalıydı!

Devlet Reformu ve Başkanlık Sistemi kitabının yazarı, köşe yazarı, üniversitelerde ders veren, akil insan, AKP milletvekili, bakan yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman ‘görev verilmeden' icat işini üstlendi… AKP'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel doğru dürüst bir şey yapmadığı eleştirilerini şiddetle reddederek derhal bir açıklama yaptı ve bakın ne dedi:

“Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur, onu muasır medeniyetler seviyesi düzeyine çıkartan Erdoğan'dır. Dolayısıyla Erdoğan, ikinci Atatürk'tür…”

Yuh artık!

Atatürk resimli fincan hikayesine benzemiyor mu durum?

Fakat ne demişler zarfa değil, mazrufa bak!

Yayman'ın diline ‘ikinci' deyivermek kolay gelebilir. Ama bu milletin yüreğinde Atatürk olmak, aradan 100 yıl geçmesine rağmen Atatürk kalabilmek çok zordur!

Bu ne kepazeliktir, ne padişahlığı? Biz Türkiye Cumhuriyetiz diyemeyen, Son Osmanlı padişahı 1. Recep Tayyip Erdoğan pankartını söküp attıramayan, oy vereceklere cennet anahtarı vadedenlere, kendisini peygamber, peygamber çocuğu ilan edenlere haddini bildirmeyenlere Atatürk olmanın ne demek olduğunu minik bir notla anlatayım…

Cumhuriyetin 12. yaşı kutlanacaktı. Hazırlıklarla ilgili Atatürk'ün de katıldığı toplantı yapıldı. Sıra asılacak pankartlara geldi. Örneklerden adeta yağ damlıyordu! Misal, Atatürk bu milletin en yücesidir… Türk milleti asırlardır bağrından bir Mustafa Kemal çıkardı falan filan. Atatürk pankartların tümünün üzerini çizdi ve kendisi bir cümle yazıp, sadece bu olsun dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ikinci Atatürk icadı ile hayale dalanlar! Bakın o pankartta ne yazıyordu… Atatürk, bizden biridir!