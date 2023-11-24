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Bravooo… AKP kuyrukları da bitirdi!

Boş yapma… Gözlerini AKP iktidarında açan Z kuşağı tarafından dilimize kazandırılmış bir deyim.

Yeni moda gibi görünse de aslında epey eski… Uygurlardan Karahanlılar'a, Osmanlı'dan günümüze farklı farklı kullanılmış boş yapma lafı!

Uygurcada ‘üdüg koduk boş ertürmedin' var. Anlamı boşa harcanan zaman demek.

Boş yerine kullanılan o kadar çok kelime var ki dilimizde… Kof, trişkadan teyyare, manasız, abidik gubudik, beyhude, fasa fiso, kıvır zıvır, saçma sapan.

Bilmiyordum yeni öğrendim abuzambak lafı varmış! Garip sözler söyleyen, tuhaf hareketlerde bulunan demekmiş. Daha güzeli var, tandırname. Tandır başında sıcaktan gevşeyip mayışmışlara anlatılan masallarmış!

Z kuşağı icadı deyim, hayatımızın her anında bi taraflarımıza fena halde değdiği için memleketin durumunu kısa yoldan anlatıyor.

Mesela… Millet indirim kuyruklarının birinden çıkıp öbürüne koşarken Ağustos 2022'de ne demişti dünya liderimiz?

“Tarım Kredi Marketleri'ne(TKM) talimatı verdim. Büyükbaş hayvanlar yüzde 30-35 indirimle satılacak. Sadece et ürünlerinde değil un, zeytinyağı ve şeker gibi 30-40 üründe fiyatlar düşecek!”

Hatırlayın o günleri insanlar TKM'lere hücum etmişti. Gerçi o marketlerin yüzde 90'ında et reyonu bile olmadığı için eli boş dönmüşlerdi ama olsun, indirimin adı bile hoştu.

Yalaka olmayan, müjde geyiklerine inanmayıp doğruyu söyleyen işin uzmanları “Bunlar boş işler” demiş eklemişti… Ucuzluk talimatla olmaz, üretimle olur, alım gücüyle olur. Sen parayı pula, maaşları kuşa çevir sonra da talimat verdim büyükbaş hayvanlar ucuza satılacak de. Ekonomi talimat falan takmaz. Boş yapma, olmaz!

Olmadı tabi!

Ama hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyordu memlekette…

9 Nisan 2023… Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam Tarım Kredi Marketi önünde kilosu 150 liradan ucuz et almak için sabahın kör karanlığında uzuuun kuyruk oluşturan yurttaşların fotoğrafını çekip ‘yer Konya' diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımın üzerinden yıllar değil 8 ay geçtikten sonra, dün…

İstanbul'un orta halli semti Küçükyalı'ya işim düştü. Etraf çok kalabalık çünkü Perşembe pazarı var. İşimi halledip yürüyerek dönüyordum ki, büyük bir TKM'nin önünde buldum kendimi. Aklıma hemen yandaş medyanın “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Marketleri'nde 23-30 Kasım tarihlerine özel yeni indirimler… Yetişen alıyor” şeklinde duyurduğu haberler geldi.

İndirim ayağıma gelmiş kaçırır mıyım, daldım tabi. Her Türk gibi etiket uzmanıyım. Bakıyorum fiyatlara, zincir olanlarla yarışır!

Talimatlı indirimden önce 400 gram dondurulmuş paket dana kıyma 94 lira 90 kuruşmuş, indirim sayesinde 96 lira 90 kuruşa çıkmış(!) Kavurmanın kilosu 525 liraymış, 6 liralık çılgın indirimle 519 lira, kangal sucuğun kilosu indirimden önce 399.90 liraymış, indirimle 399.90 olmuş!

Etiket kontrolü yaparken mağazanın kasap reyonuna, et çeşitleriyle dolu olan camekanlı bölüme takıldı gözüm… Gözlerime inanamadım. Marketin içinde iki tur atıp zaman geçirdim ve işte bu fotoğrafı çektim.

Dünya liderimizin talimatı ile mağaza sayısını 3 bine çıkaran, indirim yapan TKM'nin, İstanbul'un en kalabalık semtlerinden birindeki şubesinin kasap bölümünde 1 müşteri vardı. Yazı ile bir…

Üstelik 9 Nisan 2023'te Konya'da olduğu gibi ne kilo, ne tane sınırı var. İster 2 kilo yağsız kıyma çektir, ister kilo kilo kuşbaşı kestir. İstersen dolaba elini uzat 4 paket dondurulmuş kıyma, 5 kangal sucuk, 4 paket tavuk al!

Ne diyordu AKP devrinde büyüyen Z kuşağı? Boş yapma…

Ortalama zekaya sahip herkes gayet iyi biliyordu lafla peynir gemisinin yürümeyeceğini, durumun daha da kötüye gideceğini.

Yürümedi işte! Dün 1 kilo ucuz kıyma için önünde kuyrukların uzadığı, içinde kavgaların çıktığı TKM'lerin hali bu… Kasap reyonunda her türlü et dolu ama onları alacak yurttaşta para yok!

Boşuna ‘yaparsa AKP yapar' demiyorlar. Kuyruk dönemini de bitirdiler işte, bravo doğrusu…