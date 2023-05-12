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İngiliz Ash’in TL, AKP’li Bilgin’in dolar hesabı!

AKP hangi rakamı uygun görürse şapkadan o rakamları çıkaran TÜİK, son Gelir Dağılımı İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre memleketin en düşük hane halkı fert geliri Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de çıktı. Bu şehirlerde yaşayan insanların bir koca yıllık geliri 23 bin lira!

Dünya lideri bu şehirlerden sadece birinde, Van'da miting yaptı. CHP zihniyeti, 6'lı masa falan dedi ve bir de fukara insanları çok ilgilendirdiği(!) için şunu dedi: Benim Vanlı kardeşlerim sandıkları patlatacak. İşte bu birilerinin kabusu oldu. S-400'leri depolara kaldıracağız diyor bay bay Kemal!

Biz ejder meyveli, pirzolalı sofralardan tıka basa doymuş şekilde kalkıp deriiin S-400 muhabbetlerine dalmışken TÜİK yeni bir açıklama daha yaptı, memleketin gini katsayısını verdi… TÜİK'in laf dinleyen uzmanları sayesinde uzun yıllardır 0.401'de tutulan ginimiz zıplayıp 0.415 olmuştu!

Yahu alt tarafı binde 14'çük ginicik artışı olmuş, bu ne ki diyebilirsiniz… Sağolsun TÜİK'çiler ona da yanıt vermiş raporda. Gini katsayısı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımındaki bozulmayı ifade etmekteymiş.

Bizim gini sıfırdan ve de adaletli dağılımdan koşar adım uzaklaşmış, bir dönem daha ver AKP iktidarına 1 olmazsa para yok! Gelir dağılımı adaletsizliğinde Avrupa birincisi, şimdilik dünya dördüncüyüz.

Ginimizin açıklandığı raporda başka bir detay daha var!

Memleketin en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik bölümünün toplam gelirden aldığı pay artarak yüzde 48'e çıkmış. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubunun aldığı pay ise hep olduğu gibi düşerek yüzde 6 olmuş!

Ülkenin yurttaşları da parası gibi pul edilmiş…

Pul olan para denince bizim ekonomi, bizim ekonomi denince de bir İngiliz uzman akla geliyor hemen! BlueBay Asset Management'ta (varlık yönetimi) gelişmekte olan piyasalar borç ekibi uzmanı olan, İngiltere'nin önde gelen ekonomistlerinden Timoty Ash…

Bu arkadaş uzmanlığı gereği Türk ekonomisini Hazine bakanı Nebati'den daha yakından izliyor, girdimizi çıktımızı iyi biliyor.

Ve ne dediyse aynen çıkıyor!

2022'de “Putin, Erdoğan'ın seçilmesini finanse edecek” demiş mesela. Doğru çıktı… İki gün önce öğrendik, Putin milyarlarca dolarlık doğalgaz alacağını sırf bizim gül hatırımız için seçim öncesine denk gelecek, dünya liderimizin elini rahatlatacak şekilde ertelemiş. Üstelik bu, Ruslar için bir ilkmiş!

Ash geçen gün bir tweet atıp Türk Lirası karşısında son 5 yılda muazzam değer kazanan bir para birimine dikkat çekti. Diyeceksiniz ki, dolar-euro… Bilemediniz, paramız karşısında 5 yılda yüzde 198 değer kazanan bu para birimi Güney Afrika Randı'ymış.

Mister Ash, ‘Rand-TL' grafiğini paylaşıp bir de şu notu yazmış altına: “Hala en beğendiğim grafiklerden. Erdoğan'ın piyasanın güvenini kazanıp sonra da nasıl kaybettiğini gösteriyor!”

Ekonomik ve komik halimizi elin İngiliz'inden öğrenecek değiliz…

Kulak ver dünya liderine ya da alayınız milletin vekili olun dediği bakanlarına, anla nereye gidiyor ekonomi!

Misal, halen Türkiye Cumhuriyeti'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı, aynı zamanda Ankara milletvekili adayı olan Prof. Dr. Vedat Bilgin seçime kısa bir süre kala müjdeyi verip, seçilmeleri halinde asgari ücretin ne olacağını aynen şu cümleyle açıkladı: Aşağı yukarı 500 dolar civarında!

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Dünya lideri en fakir illerimizden Van'da Vanlılar'dan oy isterken seçim vaadi neydi? S-400 füzeleri!

Elin İngilizi seçim öncesi tweet atıp ne dedi? Ne olacak şu Türk Lirası'nın hali…

Türkiye'nin profesör bakanı seçim öncesi asgari ücret müjdesini nasıl verdi? Dolarla!

Adında adalet olan partinin 21 yıldır yönettiği Türkiye, adaletsiz gelir dağılımında dünyada kaçıncı? Dördüncü.

Yani sayın seçmen, karar vermek için kalmış şurada iki gün… İster İngiliz Ash'in TL hesabına bakıp oy verirsin ister hem yerli hem milli ve de AKP'li bakan Bilgin'in dolar hesabına!

Akıl da mühür de sende…