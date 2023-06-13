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Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’a bir çift söz!

Vatan işgal altındayken, silah değil askere çorap alacak para yokken, padişah her alçaklığı yaparken, memleket için anne yadigarları bozdurulurken bile, millete ‘az sabır' demeyip çözüm yaratanlar için, her fırsatta millete ‘sabredin' diyenlerin atıp tutmalarına ve onlara bu fırsatı verenlere vicdanı olan herkesin bir çift lafı olmalı.

Benim var!

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün makamında oturan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na laf söyleyeceğim derken Necip Fazıl Kısakürek etkinliğinde şu cümleleri kurdu…

“Üstada göre 14 Mayıs 1950 seçimleriyle millet, başındaki CHP'yi atmıştı! Kaderin cilvesi olarak tam 73 yıl sonra bir 14 Mayıs'ta milletimiz başında CHP zihniyeti istemediğini çok net biçimde ortaya koymuştur. 28 Mayıs'ta da yarım kalan işi tamamlayarak, görünen ve görünmeyen tüm destekçileriyle birlikte CHP ideolojisini sandığa gömmüştür. Bir daha hiçbir güç, CHP'yi o sandığın dibinden çıkaramayacaktır!”

Sonra, ‘iktidarda kalma' konusundaki uzmanlığını konuşturup, Kılıçdaroğlu'na akıl verdi…

“Son 13 yılda, 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması, artık siyasetin değil psikolojinin konusudur! Açık ve net söylüyorum CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece, bu ülkede iktidar yüzü göremez!”

İlk söz dün ‘demokrasi kahramanı' bugün ‘bırak git' denilen Kılıçdaroğlu'na… Üstelik lafı ben değil, Atatürk edecek! Nutuk'ta şöyle diyor CHP'yi yöneten ve yöneteceklere:

“Milletin karşısında namuslu olmak, namuslu hareket etmek lazımdır. Milleti aldatmayacağız. Belki hata ederiz fakat onu millet düzeltsin! Kendimizi milletin üzerinde görmeye hakkımız yoktur.”

Yani… Dolduruşa gelmelerden, seçim kaybetmelerden falan değil ama, yapılan yanlışlardan cesaret alıp Atatürk'ün partisine en son laf edecek olanlara CHP ideolojisi sandığa gömülmüştür dedirttiği için Kılıçdaroğlu'nun etrafındakileri de alıp çekilmesi lazım.

Çünkü, Atatürk'ün ideallerinin partisine bu laflar edilirken o koltukta oturulamaz!

***

Bir söz de CHP adayına yüzde 48 oy veren bu memleketin yurttaşlarını, onların dünya görüşlerini, kararlarını, özlemlerini ve duygularını hiç sayan Erdoğan'a!

“CHP sandığın dibinden çıkamaz” diyecek birinin illa ki çıkacağını tahmin eden Atatürk bunu da düşünmüş! 9 Mayıs 1935'te katıldığı son CHP Kurultayı'nda bakın nasıl seslenmiş onlara:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas düşünce ve dileği, vatandaşları her türlü ayrılıktan korumaktır!

Halk partisinin tohumu ilk Sivas Kurultayı'nda atılmıştır ki, dış ve iç düşmanların süngüleri altında kurulmuştur… Hatırlatmak, geçen yılların bütün hadiselerini göz önüne getirmeyi kolaylaştırır!

Uçurum kenarında yıkık bir ülke… Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş… Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, kendini yenileyen toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için aralıksız devrimler…

Akdeniz'i Karadeniz'e demir ağlarla bağladık… Anadolu'da özel şirketler elindeki bütün yolları satın aldık… İstanbul ve İzmir'de liman ve rıhtım işleri devletin eline geçti… Devlet Demiryolları, bugün kendi malımız…

Bir çok ülke ekonomik buhran karşısında sarsılmış ve umutsuzluğa düşmüşken biz, bu felaket önünde irkilmedik. Yurdun ekonomisine yeni düzenle yön verdik… Uluslararası ticareti denkleştirdik… İç pazarı harekete geçirerek kendimizi korumayı başardık… Endüstrileşme programımıza devam ettik… Tarım ve endüstri hareketlerimiz birbirini kollayan önlemlerle yapıldı… Maden ürünlerimiz özel bir gelişim gösterdi… Komşularımızla barış içinde, dostluk ve iyi geçinme yolunda ilermekteyiz… Balkan Paktı'nı kurduk!”

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Siz peki bırakın berbat haldeki ekonomiyi, düşmanlaştırmadığınız devlet mi kaldı dünyada?

Atatürk'ün kurduğu CHP'yi özleyip, onun yolundan gitmeye çalışan milyonlarca yurttaştan, 21 yıldır iktidarda olanların memlekette satılmadık eser bırakmadığını, yaptık denilen köprülerin, havaalanlarının, otoyolların, tünellerin de bu millete değil, şanslı şirketlere ait olduğunu, boğazımıza kadar borca battığımızı, elimizde canımız haricinde doğru dürüst bir şeyin kalmadığını bilenlerden biriyim.

Kılıçdaroğlu'na vuracağım derken asıl niyetinizi anlıyoruz! Memleketin kurucusu, ideallerinin partisi CHP'yi itibarsızlaştırmak!

O kurucu ideoloji altın gibidir ama… Bugün yere düşer, tozlanabilir. Yarın birileri alır onu düştüğü yerden. Değerlidir pırıl pırıl parlar.